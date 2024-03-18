В Таджикистане нашли виновных в энергокризисе? - Пайрав Чоршанбиев

16:17 19.03.2024

В Таджикистане нашли виновных в энергокризисе?

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Или - почему таджикскими энергосетями управляют иностранные граждане.



В таджикском сегменте социальных сетей муссируются слухи, авторы которых связывают острую нехватку электроэнергии в Таджикистане с управлением распределительными сетями страны иностранцами. Возможно ли это? Давайте разбираться.



Почему распределением управляют иностранцы?

Внешнее управление распределительными сетями Таджикистана осуществляется с началом 2021 года. Кандидаты выбирались на объявленном ранее Министерством энергетики и водных ресурсов международном конкурсе.



Привлечение внешних управляющих в Минэнерго тогда объясняли созданием прозрачного и устойчивого энергетического предприятия за счет организации эффективной финансовой и операционной деятельности".



Внешний управляющий обязался, в частности, внедрить в предприятие международно-признанные методы управления, политику и информационные системы.



Также он пообещал наладить эффективную систему защиты доходов и сокращения потерь, а также улучшить управление людскими ресурсами и потенциалом.



Этому предшествовал процесс реформирования электроэнергетического сектора, в результате которого энергохолдинг "Барки точик" был разделен на три независимые друг от друга компании.



Выработкой электроэнергии занимается ОАО "Барки точик", передачей энергии – ОАО "Передающие электрические сети", а распределением – ОАО "Распределительные электрические сети".



Полный пакет акций всех трех компаний принадлежит правительству республики, которое и инициировало привлечение высококвалифицированных международных специалистов для управления распределительными сетями.



Имеет ли распределитель отношение к дефициту?

Сама постановка вопроса с учетом специфики электроэнергетического рынка говорит о том, что – нет, никак.



Острую нехватку электричества в республике, как официальные лица, так и независимые специалисты, объясняют ограниченными водными ресурсами Нурекской ГЭС, на которую приходится более половины выработки.

Дело в том, что в республике, как и в большинстве стран мира, отсутствуют системы накопления и хранения электроэнергии - аккумуляторные батареи больших мощностей или накопители электричества с помощью воздуха.



Такие накопители могут себе позволить только несколько технически продвинутых и богатых стран мира, так как они стоят огромных денег.



Наиболее мощный такой аккумулятор (100 МВт) был установлен в сентябре 2022 года на Даляньской электростанции в Китае.



Исходя из среднего ежедневного потребления электроэнергии в Китае, электростанция может удовлетворить ежедневную потребность в электроэнергии 200 000 жителей. Она снижает нагрузку на энергоснабжение в пиковые периоды и повышает надежность электроснабжения в регионе Далянь.



Таджикский распределитель получает электроэнергию от производителя посредством передающей компании, которая автоматически диспетчерскими службами поставляется потребителям.



Распределитель на постоянной основе должен контролировать баланс между выработкой и потреблением электроэнергии.



При превышении выработки над спросом производитель должен сокращать объемы, а во время нехватки электричества - отключить от сетей определенную часть потребителей, чтобы избежать нагрузок, которые могут привести к авариям, как это случилось в Таджикистане 1 марта этого года.



Справка "Азия-Плюс":

ОАО "Распределительные электрические сети" создано в соответствии с постановлением правительства РТ от 22 июня 2019 года.



Основные цели и направления деятельности этой компании:



– осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;



– обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей;



– обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей;



– устойчивое энергоснабжение потребителей и создание благоприятных условий для подключения к электрическим сетям;



– обеспечение своевременного сбора денег за потребленную электроэнергию, контроль по обеспечению электроэнергии для всех групп потребителей и постоянный контроль, за техническим состоянием электрооборудования;



– осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в электрических сетях.



В структуру Общества входят 7 филиалов, которые расположены в городах Душанбе, Худжанд, Гулистон, Истаравшан, Бахтар и Куляб, а также в РРП.



Первым генеральным директором ОАО "Распределительные электрические сети" назначили гражданина Таджикистана Умедджон Билолзода. В начале 2021 года его заменил болгарин Стефан Апостолов. В настоящее время гендиректор Общества Арвиндер Гуджрал. Директорами департаментов также являются иностранные граждане.