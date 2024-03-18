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В Таджикистане нашли виновных в энергокризисе? - Пайрав Чоршанбиев
16:17 19.03.2024

В Таджикистане нашли виновных в энергокризисе?
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Или - почему таджикскими энергосетями управляют иностранные граждане.

В таджикском сегменте социальных сетей муссируются слухи, авторы которых связывают острую нехватку электроэнергии в Таджикистане с управлением распределительными сетями страны иностранцами. Возможно ли это? Давайте разбираться.

Почему распределением управляют иностранцы?
Внешнее управление распределительными сетями Таджикистана осуществляется с началом 2021 года. Кандидаты выбирались на объявленном ранее Министерством энергетики и водных ресурсов международном конкурсе.

Привлечение внешних управляющих в Минэнерго тогда объясняли созданием прозрачного и устойчивого энергетического предприятия за счет организации эффективной финансовой и операционной деятельности".

Внешний управляющий обязался, в частности, внедрить в предприятие международно-признанные методы управления, политику и информационные системы.

Также он пообещал наладить эффективную систему защиты доходов и сокращения потерь, а также улучшить управление людскими ресурсами и потенциалом.

Этому предшествовал процесс реформирования электроэнергетического сектора, в результате которого энергохолдинг "Барки точик" был разделен на три независимые друг от друга компании.

Выработкой электроэнергии занимается ОАО "Барки точик", передачей энергии – ОАО "Передающие электрические сети", а распределением – ОАО "Распределительные электрические сети".

Полный пакет акций всех трех компаний принадлежит правительству республики, которое и инициировало привлечение высококвалифицированных международных специалистов для управления распределительными сетями.

Имеет ли распределитель отношение к дефициту?
Сама постановка вопроса с учетом специфики электроэнергетического рынка говорит о том, что – нет, никак.

Острую нехватку электричества в республике, как официальные лица, так и независимые специалисты, объясняют ограниченными водными ресурсами Нурекской ГЭС, на которую приходится более половины выработки.
Дело в том, что в республике, как и в большинстве стран мира, отсутствуют системы накопления и хранения электроэнергии - аккумуляторные батареи больших мощностей или накопители электричества с помощью воздуха.

Такие накопители могут себе позволить только несколько технически продвинутых и богатых стран мира, так как они стоят огромных денег.

Наиболее мощный такой аккумулятор (100 МВт) был установлен в сентябре 2022 года на Даляньской электростанции в Китае.

Исходя из среднего ежедневного потребления электроэнергии в Китае, электростанция может удовлетворить ежедневную потребность в электроэнергии 200 000 жителей. Она снижает нагрузку на энергоснабжение в пиковые периоды и повышает надежность электроснабжения в регионе Далянь.

Таджикский распределитель получает электроэнергию от производителя посредством передающей компании, которая автоматически диспетчерскими службами поставляется потребителям.

Распределитель на постоянной основе должен контролировать баланс между выработкой и потреблением электроэнергии.

При превышении выработки над спросом производитель должен сокращать объемы, а во время нехватки электричества - отключить от сетей определенную часть потребителей, чтобы избежать нагрузок, которые могут привести к авариям, как это случилось в Таджикистане 1 марта этого года.

Справка "Азия-Плюс":
ОАО "Распределительные электрические сети" создано в соответствии с постановлением правительства РТ от 22 июня 2019 года.

Основные цели и направления деятельности этой компании:

– осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;

– обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей;

– обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей;

– устойчивое энергоснабжение потребителей и создание благоприятных условий для подключения к электрическим сетям;

– обеспечение своевременного сбора денег за потребленную электроэнергию, контроль по обеспечению электроэнергии для всех групп потребителей и постоянный контроль, за техническим состоянием электрооборудования;

– осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в электрических сетях.

В структуру Общества входят 7 филиалов, которые расположены в городах Душанбе, Худжанд, Гулистон, Истаравшан, Бахтар и Куляб, а также в РРП.

Первым генеральным директором ОАО "Распределительные электрические сети" назначили гражданина Таджикистана Умедджон Билолзода. В начале 2021 года его заменил болгарин Стефан Апостолов. В настоящее время гендиректор Общества Арвиндер Гуджрал. Директорами департаментов также являются иностранные граждане.

Источник - asiaplustj.info
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