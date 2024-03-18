Биня вместо Бени? Раскол в правящей элите Израиля. Американцы ставят на Ганца? - Д.Юрганов

16:27 19.03.2024

18 марта 2024

Серьезный раскол в правящей элите Израиля. Американцы ставят на Ганца?

Денис

Юрганов



Пока израильская армия продолжает военные действия в секторе Газа, внутриполитическая жизнь в самом Израиле накаляется и с каждым днем все ожесточеннее идут "бои" между властными группировками. Конфликт премьер-министра Биньямина Нетаньяху с лидером блока "Лагерь государственников" Бени Ганцом (экс – министр бороны Израиля) нарастает, хотя пока оба вынуждены периодически встречаться и принимать совместные решения в составе военного кабинета. Ситуацию обостряет растущий рейтинг Ганца и его прямые контакты с администрацией президента США Байдена в обход Нетаньяху.



Нетаньяху, узнав о планах Ганца посетить США, был в ярости, так как поездка была спланирована без его согласия. В телефонном разговоре, он заявил Ганцу, что "у Израиля есть только один премьер-министр". В итоге поездка Ганца в США и в Великобританию, в начале марта, без согласования со стороны Нетаньяху, вызывала у последнего массу негативных эмоций.

Руководитель аппарата Нетаньяху заявил, что поездка не была одобрена, а необходимые процедуры разрешения на полет министра Ганца, не были проведены. После этого канцелярия премьер-министра рассмотрела возможность отмены заказа на билеты для Ганца, но оказалось, что это приведет к штрафу в 7000 долларов.

Поездка состоялась, но когда Ганц прибыл в Лондон, послу Израиля Ципи Хотовели было приказано никак ему не помогать, в том числе с охраной и транспортом. К том уже Израиль не предоставил делегации Ганца официальный статус. Великобритания обратилась в Министерство иностранных дел Израиля с просьбой подготовить письмо о придании официального статуса делегации. В итоге Ганц прибыл без проблем в Лондон, где встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.



В США Бени Ганц обсуждал с американскими властями ситуацию в секторе Газа. Он провел встречу с вице-президентом Камалой Харрис, помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком, а затем состоялся разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Все эти контакты в основном были "демонстрацией" США своего отношения к позиции Биньямина Нетаньяху по вопросу развития ситуации вокруг сектора Газа. С другой стороны, Ганц продемонстрировал американцам свое "понимание" и свою готовность плодотворно сотрудничать с Вашингтоном в случае своего избрания на пост премьер-министра.



Из материала интернет-телеканала Царьград ТВ:

" США серьезно взялись за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, эксплуатируя израильский националистический угар, сильно мешает ближневосточной политике Запада и дискредитирует его лжегуманизм. Очередное подтверждение этому содержится в ежегодном докладе аппарата директора Национальной разведки США, посвященном оценке глобальных угроз и геополитической ситуации в мире.



В документе, обнародованном 11 марта в связи со слушаниями в специальном комитете Сената по разведке Конгресса США, на которых выступило руководство ключевых американских спецслужб, допускается лишение Нетаньяху поста премьера Израиля. Более серьезной черной метки от американцев израильский премьер еще не получал. Ибо это не что иное, как лицензия на его свержение – с четким объяснением, за что и как это будет происходить.

"Положение Нетаньяху как лидера, а также его правящей коалиции ультраправых и ортодоксальных партий, проводивших жесткую политику в отношении палестинского вопроса и проблем безопасности, возможно, находится под угрозой", – подчеркивается в докладе американских спецслужб.



Составители доклада констатируют, что "недоверие к способности Нетаньяху управлять у общественности углубилось и расширилось, хотя оно и так находилось на высоком уровне до войны" в Газе с ХАМАС. В этой связи в Вашингтоне ожидают (американцы никогда не ждут милостей от природы – они готовят события) "крупных акций протеста с требованием его отставки и проведения новых выборов". В Израиле должно появиться "иное, более умеренное правительство".



То, что Нетаньяху находится в черном списке Вашингтона, подтвердил 12 марта сам президент США Джо Байден. На вопрос телеканала MSNBC, запланировал ли он встречу с Нетаньяху, если отправится с визитом в Израиль, Байден ответил: "Нет"".

Для Нетаньяху сейчас очень важно, как-то удержаться на плаву и нанести максимальный политический ущерб Ганцу. Отметим, что разногласия Бени Ганца с Нетаньяху, носят личный характер и уже довольно давно. Дело в том, что в свое время Нетаньяху просто обманул Ганца. В апреле 2020 года стороны подписали соглашение о создании совместного "правительства национальной чрезвычайной ситуации", в котором Нетаньяху будет исполнять должность премьер-министра в течение первых полутора лет, а Ганц станет "альтернативным премьер-министром" и сменит по ротации Нетаньяху на посту премьер-министра на следующие полтора года. В мае 2020 года Кнессет утвердил создание 35-го правительства Израиля, в которое Ганц вошел в качестве "альтернативного премьер-министра" и министра обороны.



Отношения внутри правительства созданного Ганцем и Нетаньяху, оставались враждебными, и между ними велась непрекращающаяся политическая борьба, выливавшаяся в отказ сторон договориться о назначении постоянных министров на смену уходящим с постов и согласовать государственный бюджет.



Со временем стало ясно, что Нетаньяху вообще не рассматривает вопрос о ротации с Ганцем. Так в соответствии с договоренностями при формировании правительства была оговорена необходимость утверждения двухлетнего бюджета на 2020-2021 годы, однако Нетаньяху и министры от партии "Ликуд" настаивали на утверждении однолетнего бюджета, что расценивалось Ганцем как нарушение достигнутых договоренностей и попытка саботировать ротацию на посту премьер-министра путем доведения Кнессета до законодательно предписанного самороспуска ввиду отсутствия утвержденного бюджета. Временным компромиссом стал перенос финальной даты утверждения бюджета на 22 декабря 2020 года. Однако Нетаньяху умышленно затянул согласование и утверждение бюджета, в результате чего Кнессет был автоматически распушен.

После начала операции "Железные мечи" в секторе Газа Ганц и премьер-министр Нетаньяху объявили о формировании чрезвычайного правительства национального единства, в результате чего Ганц и члены фракции "Лагерь государственников" вошли в состав правительства Нетаньяху в качестве министров без портфеля, и был сформирован военный кабинет, состоящий из премьер-министра Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, Бени Ганца и Гади Айзенкота, для управления военной операцией.

Стоит сказать, что в период нахождения в оппозиции Бени Ганц набрал авторитет участвуя в акциях против судебной реформы Нетаньяху, а затем работа в составе военного кабинета стала резко повышать его рейтинг.



Таким образом, внутри Израиля конфликт Бени Ганца с Биньямином Нетаньяху продолжается. На внешнеполитическом контуре у Нетаньяху тоже проблемы, а ближайшее время покажет: спишут его или удержится?