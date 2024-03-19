Хуситы нанесли новые удары ракетами по израильскому порту Эйлат и американским кораблям в Красном море - есть попадания

17:50 19.03.2024

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по израильскому Эйлату



19 марта 2024,

Йеменские хуситы нанесли удар по югу Израиля. Об этом 19 марта говорится в заявлении организации в Telegram-канале.



Отмечается, что они выпустили несколько ракет в районе израильского города Эйлат на юге страны. По словам хуситов, все цели были поражены. Они уточнили, что военные операции будут продолжаться до тех пор, пока против палестинского народа в секторе Газа не прекратится агрессия.



Также подчеркивается, что военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели операцию по уничтожению американского корабля "Мадо" в Красном море.



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Ранее, 15 марта, хуситы назвали законной целью идущие в Израиль через мыс Доброй Надежды суда. Йеменские хуситы отметили, что уже провели операции против трех израильских и американских кораблей в Индийском океане, используя корабельные ракеты и беспилотники.



12 марта газета Al Akhbar со ссылкой на военные источники в Йемене сообщала, что хуситы смогли найти бреши в работе противовоздушной обороны (ПВО) авианосца Военно-морских сил (ВМС) США "Эйзенхауэр". Кроме того, эксперты подтвердили изданию, что использование бойцами "Ансар Аллах" десятков дронов в ходе недавних атак против американских линкоров и эсминцев в Красном море вызвало у них большое замешательство, а также доказало ограниченные оборонительные возможности этих американских военных кораблей.



В тот же день хуситы атаковали в Красном море коммерческое судно Pinocchio, которое было идентифицировано как принадлежащее США. При этом, по данным сайта Marine Vessel Traffic, судно Pinocchio следовало под флагом Либерии.



Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.