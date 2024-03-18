 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С Ракова. Экс-заместителю министра просвещения Раковой дали 5 лет за мошенничество
21:30 19.03.2024

Суд приговорил экс-заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову к пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Другого фигуранта дела, бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева приговорили к четырем годам колонии условно, сообщает ТАСС. Прокурор запрашивал для Раковой восемь лет колонии, для Зуева - шесть с половиной.

Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. Как утверждает следствие, во время работы в должности замминистра она добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла.

В первом эпизоде дела речь шла о хищении 21,3 млн руб., выделенных Минпросвещения в рамках реализации федеральных проектов "Образование" и "Учитель будущего". Эта сумма, по данным следствия, была похищена через Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), который заключил два договора с Шанинкой на выполнение различных исследований, отчеты по которым были фальсифицированы. Остальные эпизоды касаются незаконного получения фигурантами зарплаты и фиктивного трудоустройства 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук и ФНФРО, которые являются структурными подразделениями РАНХиГСа.

Марина Ракова и Сергей Зуев признали вину. Бывший ректор с октября 2021 по август 2022-го провел в СИЗО, но в итоге его перевели под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Фигурантами по этому делу также проходят экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, гражданский муж госпожи Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и экс-директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов. Зак получил 4,5 года условно, Инкин - 3,5 года условно и штраф 600 тыс. руб., Стеценко и Крычкова - по три года условно, Федотов - три года в колонии.

Подробности - в материале "Ъ" "Новое следствие со старыми сроками".

Лаура Кеффер

Источник - коммерсант
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