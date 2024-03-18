Тромб. Умер в 52 популярный российский спортивный журналист Василий Уткин

21:32 19.03.2024

Российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщила пресс-служба любительского футбольного клуба "Эгриси", президентом которого был Василий Уткин.



Сегодня, 19 марта, днем Василия Уткина доставили в кардиологическое отделение Первой градской больницы в Москве. "Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами",- говорится в сообщении "Эгриси". Telegram-каналы Baza и Mash сообщают, что предварительная причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии.



Василий Уткин родился 6 марта 1972 года. Получил известность в середине 1990-х как ведущий телепередачи "Футбольный клуб" и футбольный комментатор НТВ. Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах. Главный редактор спортивных каналов "НТВ-Плюс" в 2010–2015 годах. Последние годы выпускал "Футбольный клуб" на своем YouTube-канале (более 600 тыс. подписчиков).