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Проект CASA-1000 завис над Киргизией как дамоклов меч, - В.Панфилова
00:07 20.03.2024

Дефицит средств в энергосекторе республики покроют за счет повышения тарифов
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.03.2024

Своей электроэнергии в Киргизии не хватает,
приходится покупать.

В Киргизии с 1 мая 2024 года цена на электроэнергию повысится почти на 11% для всех групп потребителей. Об этом накануне весеннего праздника Наурыз (Навруз) сообщило Министерство энергетики. В ведомстве отметили, что тарифы будут подняты с учетом инфляции. Протестов в обществе это не вызовет. Во-первых, в стране уже два года действует запрет на проведение митингов. Во-вторых, в недавнем интервью президент Садыр Жапаров предупредил, что реакция на любые акции протестов будет жесткой. В условиях нынешнего энергетического кризиса теряет актуальность проект CASA-1000 по переброске электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Пакистан, транзитом через Афганистан.

Кабинет министров Киргизии предложил передвинуть сроки корректировки тарифов на электроэнергию с 1 июня на 1 мая. Причина – необходимость получения дополнительных доходов для покрытия "дефицита средств в энергосекторе". В проекте постановления Минэнерго указывается, что тариф на свет для населения при потреблении до 1500 киловатт составит 110,8 тыйына (1 тыйын, разменная денежная единица Киргизии, – 1,03 руб.), свыше 1500 киловатт – 239,3 тыйына. Но и он не дотягивает до себестоимости. Поэтому предусмотрена ежегодная корректировка тарифов.

В начале марта Минфин ввел жесткий режим потребления электроэнергии в республике (см. "НГ" от 05.03.24). Но уже через пару дней президент Садыр Жапаров волевым решением отменил это распоряжение. В целях экономии электричества энергетики стали отключать уличное освещение городов, а также прибегли к методу профилактических работ на ТЭЦ. В итоге Бишкек погрузился во тьму.

По словам исполнительного директора центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбека Рахимова, энергетическая отрасль больна и радикальных решений, которые бы экстренно вывели ее из кризиса, нет.

Выбранное время корректировки тарифов с точки зрения психологии правильное, считает Рахимов: "Заканчивается отопительный сезон и за лето получится мягко перейти на новый тариф. Люди привыкнут, протестов не предвидится. Власть как никогда крепка. Предупреждение не выходить на митинги действует. Поэтому надо проводить реформу, поскольку цена на свет ниже рыночной", – сказал "НГ" Рахимов.

По словам эксперта, новых, эффективных мощностей в республике не было введено за прошедший сезон. Ставка на малую энергетику не сыграла. Малая энергетика имеет право на жизнь, но глобально проблему решить не может. Экономика и потребление энергии растут гораздо быстрее, нежели новая генерация. Киргизия стала устойчивым импортером электроэнергии. Конечно, энергетический мост Россия–Кыргызстан – это тоже решение проблемы, но это импорт, а значит, полноценной генерации в республике в ближайшие годы не будет, считает Рахимов.

"Сбой на Бишкекской ТЭЦ минувшей зимой показал, что инфраструктура, даже частично обновленная китайцами, не в полной мере справляется с нагрузками. Для строительства больших ГЭС, таких как, например, Камбар-Ата – 1, потребуется от 10 до 15 лет. И цена немаленькая – от 2 млрд долл. Строительство малых, модульных атомных станций займет от 5 до 8 лет. Тоже срок немалый. Поэтому остается лишь один путь: поднимать тарифы, уменьшать энергопотребление, поощрять энергосбережение", – убежден Рахимов.

Он полагает, что за счет экономии можно уменьшить расход использования энергоресурсов на 15–20%. "Инструмент под названием "экономия из-за дороговизны" никто не отменял. Так устроена психология человека. Начинают экономить только то, что стоит дорого, и нерационально расходовать то, что стоит дешево. Поэтому, думаю, что сложившаяся в Кыргызстане жесткая политическая конструкция позволяет поэтапно поднимать тариф на электроэнергию до экономически выгодного. А с учетом того, что в республике сегодня самая дешевая электроэнергия в регионе, государство вынуждено дотировать отрасль. В прошлом году проведена крайне болезненная операция перевода безнадежных долгов энергетического сектора Министерству финансов. То есть теперь долги энергетиков перед Китаем будет выплачивать государство. На мой взгляд, решить эту проблему можно было более рационально – секьюритизировать долг, то есть перевести его в ценные бумаги и дальше двигаться в этом направлении", – отметил эксперт.

Рахимов пояснил, что повышение тарифов должно быть привязано к инфляции и закреплено законодательно. Если годовая инфляция 10%, то и тарифы нужно поднимать на 10%. Однако против повышения тарифов выступают популисты. В качестве аргумента они приводят устойчивость национальной валюты – сома. Получается, что Кыргызстан импортирует чужую инфляцию за счет крепкого сома. А импорт чужой инфляции при условии главного инфраструктурного товара, в данном случае электроэнергии, наносит ущерб конкурентоспособности страны и подрывает экономический базис – инфраструктуру как таковую. Поэтому поднимать тарифы на электроэнергию надо, но одновременно надо задумываться над переходом от модели дотирования отрасли к механизму субсидирования уязвимых слоев населения. Остальные граждане должны платить по тарифу.

В условиях нынешнего энергетического кризиса теряет актуальность проект CASA-1000 по переброске электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Пакистан, транзитом через Афганистан. Кабул ранее отказался от электричества в рамках этого проекта. Финансируется проект Всемирным банком. Как полагает Рахимов, этот проект из серии "ловушка для правительства", а вовсе не для развития энергосектора. Дело в том, что Киргизия и Таджикистан, согласно условиям проекта, должны летом сбрасывать воду, обеспечивая ею соседей – Казахстан и Узбекистан, и экспортировать электроэнергию в Пакистан. Зимой на вырученные деньги Бишкек может покупать электричество у Астаны или Ташкента.

"На мой взгляд, в этой схеме много изъянов, начиная с того, что в условиях кризиса киргизские энергетики будут опасаться спускать летом воду, дабы не оставить Токтогульское водохранилище пустым, а страну – без света и тепла. Это грозит огромными проблемами и политической дестабилизацией", – полагает Рахимов. По его мнению, проект CASA-1000 висит над Киргизией как дамоклов меч. "Я призывал правительство отказаться от этого проекта еще до того, как Всемирный банк перечислил на проект деньги. А после того как эти деньги получены, государство вынуждено строить линии электропередачи для экспорта электроэнергии. Если этого не сделать, придется выплачивать огромные штрафы. В итоге Кыргызстан может оказаться на грани долговой войны с международными финансовыми институтами. Страну могут признать банкротом. О развитии, инвестициях и других благах можно забыть. Это проект, который разрушает государственность", – сказал в заключение Рахимов.

Источник - НГ
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