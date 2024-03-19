Трое сотрудников "Казтемиртранс" и 16 бизнесменов осуждены за взятки

00:11 20.03.2024

19 МАРТА 2024,



Астана. 19 марта. – Трое сотрудников "Казтемиртранс" и 16 бизнесменов осуждены за взятки, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры.



"18 марта уголовное дело рассмотрено в суде. Приговором четыре сотрудника АО "Казтемиртранс" признаны виновными в совершении коррупционного преступления, а именно в получении взятки. Трое осуждены к различным срокам лишения свободы, один из них освобожден от наказания в связи со смертью", – говорится в сообщении.



Согласно материалам дела, с 2019 по 2022 годы в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, должностные лица филиала АО "Казтемиртранс" получали взятки от грузоотправителей и их представителей за беспрепятственное предоставление вагонов для грузоперевозок.



16 бизнесменов, которые давали взятки, также признаны виновными, но 15 из них освобождены, так как полностью признали свою вину, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном.



В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере Т49 млн.



"Лицо, впервые совершившее коррупционное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием только судом (статья 65 Уголовного кодекса)", – напомнили в прокуратуре.