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Почему узбекские чиновники не уходят в отставку?
00:17 20.03.2024

В Узбекистане нет практики, что чиновники подают в отставку в случае крупных провалов или чрезвычайных происшествий, посетовала детский омбудсман Сурайе, комментируя гибель 69 детей после приема индийского препарата„Док-1" Макс". Но она верит, что такое может быть в будущем.

В Ташкенте проходит судебный процесс по этому громкому делу.

На скамье подсудимых 23 человека, их число расширилось.

Среди новых-Толипов Фаррух, занимавший должность главного специалиста Фармакологического комитета Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Фаррух Толипов обвиняется в том, что неоднократно получал взятки. Также он в сговоре с группой лиц занимался подделкой официальных документов.

Так, директор ООО "Quramax Medical" Сингх Рагвендра Пратар дал деньги чиновнику для государственной регистрации без клинических исследований лекарственных средств "Тарарекс 200" и "Тарарекс 400". производства индийской компании "Marion Biotech".

Толипов в апреле 2022 года, обратился к ранее знакомому ему Назарову Фарходу с просьбой подготовить фальшивое свидетельство о прохождении государственной регистрации в Таджикистане. Тот согласился, подделал свидетельство с серийным номером 11544 от 10 декабря 2021 года о том, что данные препараты якобы были зарегистрированы в Таджикистане. И даже прикрепил красную наклейку, указывающую на то, что свидетельство, дескать, нотариально заверено в Индии.

Источник - vesti.uz
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