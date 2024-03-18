Почему узбекские чиновники не уходят в отставку?

00:17 20.03.2024

В Узбекистане нет практики, что чиновники подают в отставку в случае крупных провалов или чрезвычайных происшествий, посетовала детский омбудсман Сурайе, комментируя гибель 69 детей после приема индийского препарата„Док-1" Макс". Но она верит, что такое может быть в будущем.



В Ташкенте проходит судебный процесс по этому громкому делу.



На скамье подсудимых 23 человека, их число расширилось.



Среди новых-Толипов Фаррух, занимавший должность главного специалиста Фармакологического комитета Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.



Фаррух Толипов обвиняется в том, что неоднократно получал взятки. Также он в сговоре с группой лиц занимался подделкой официальных документов.



Так, директор ООО "Quramax Medical" Сингх Рагвендра Пратар дал деньги чиновнику для государственной регистрации без клинических исследований лекарственных средств "Тарарекс 200" и "Тарарекс 400". производства индийской компании "Marion Biotech".



Толипов в апреле 2022 года, обратился к ранее знакомому ему Назарову Фарходу с просьбой подготовить фальшивое свидетельство о прохождении государственной регистрации в Таджикистане. Тот согласился, подделал свидетельство с серийным номером 11544 от 10 декабря 2021 года о том, что данные препараты якобы были зарегистрированы в Таджикистане. И даже прикрепил красную наклейку, указывающую на то, что свидетельство, дескать, нотариально заверено в Индии.