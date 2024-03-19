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Фабрицио Верде: Запад критикует выборы в России, но лжет о себе
00:20 20.03.2024

L'AntiDiplomatico
Италия
19 марта 2024
Выборы в России и лицемерие Запада

Западные политики критикуют президентские выборы в России, называя их несвободными и несправедливыми, пишет директор издания L’AntiDiplomatico. Но в самозваных демократических странах часто существуют двухпартийные системы, как в США. И выбора у избирателей фактически нет.
Фабрицио Верде (Fabrizio Verde)
Реакция Запада на выборы в России, где народ, проголосовав, подтвердил свою поддержку политического курса президента Владимира Путина, представляет собой набор клише, банальностей, лжи и лицемерия.

Белый дом заявил, что "президентские выборы в России, совершенно очевидно, не являются ни свободными, ни справедливыми".
"Выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми, и проходили также на незаконно занятых украинских территориях. Мы продолжаем стремиться к достижению справедливого мира и прекращению агрессивных военных действий против Украины со стороны России в соответствии с международным правом", – написал в социальной сети X заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Antonio Tajani).
Польша назвала президентское голосование в России "незаконным". В своей ноте министерство иностранных дел Варшавы добавило, что выборы прошли "в условиях жестких репрессий, а также на занятых территориях Украины в нарушение международного права".
Пока избирательные участки еще были открыты, Берлин назвал голосование в присоединенных к России регионах Украины "недействительным". "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результаты никого не удивят. Правительство Путина авторитарно, основано на цензуре, репрессиях и насилии", – говорится в ноте министерства иностранных дел Германии.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (David Cameron) в своем посте в сети X подчеркнул "отсутствие выбора у избирателей и независимого наблюдения со стороны ОБСЕ".

Именно комментарий Кэмерона дает нам возможность указать на лицемерие и нечестность Запада. Поглядите, кто читает нравоучения! Только так можно отреагировать на обвинения в адрес России, которые звучат в отношении любой страны, не подчинившейся диктату и политической повестке Запада. Сегодня очередь России, завтра – Венесуэлы, где пройдут выборы в июле. В прошлом сторонники тоталитаризма и либеральные фанатики точно так же критиковали избирательные процессы в Иране, Никарагуа, Белоруссии или любой другой неприсоединившейся к западному курсу стране.
Существует ли свобода выбора на Западе?
Хотя многие западные страны могут похвастаться тем, что являются демократическими государствами с множеством политических партий, реальность такова, что между ними зачастую отсутствует истинная конкуренция. Этот феномен некоторые политические комментаторы назвали "ложной конкуренцией", поскольку он создает иллюзию выбора, а на самом деле подавляет истинное политическое разнообразие.

Прежде всего, в "демократических" западных странах господствуют деньги, они оказывают сильное влияние на политику. Политические кампании финансируются богатыми спонсорами и группами, преследующими свои особые интересы, что может дать непропорционально большую власть определенным партиям или кандидатам. В такой ситуации новым или небольшим партиям крайне сложно конкурировать, поскольку у них нет финансовых ресурсов для проведения эффективных кампаний. В результате избиратели зачастую очень ограничены в своих возможностях, когда речь идет о выдвижении представителей и о проведении реальных политических изменений.

Британский политолог Колин Крауч (Colin Crouch) использует термин "постдемократия" для обозначения либеральных политических систем, в которых формально действуют демократические нормы, но на практике они оказываются пустыми, лишенными содержания. "Хотя выборы продолжают проводиться и определяют состав правительства, предвыборные дебаты представляют собой жестко контролируемое мероприятие, – пишет политолог в своей книге "Постдемократия", – проводимое конкурирующими группами специалистов по технике убеждения и осуществляемое по небольшому числу вопросов, отобранных этими группами. Основная масса граждан страны играет пассивную, покорную, даже бездеятельную роль, ограничиваясь лишь реакцией на поступающие сигналы. За ширмой зрелищности предвыборной борьбы политика определяется частным порядком путем интеграции избранного правительства с элитой, представляющей исключительно экономические интересы".

В самозваных демократических странах часто существуют двухпартийные системы. Например, в Соединенных Штатах для избирателей реально существует лишь выбор между Демократической и Республиканской партиями. Хотя третьи партии присутствуют, но они часто маргинализированы и сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к политической власти.

Еще одна проблема, вызывающая сомнения в свободе выборов на Западе, – это распространенность джерримендеринга или "избирательной геометрии". Эта практика, при которой избирательные округа перекраиваются в пользу определенной политической партии, что может искажать результаты выборов и подрывать принцип справедливого представительства. Подобные махинации с границами избирательных округов могут уменьшить конкуренцию среди кандидатов, что приведет к отсутствию выбора для избирателей.

Кроме того, СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения и могут способствовать отсутствию политических альтернатив на Западе. Ведущие СМИ часто сосредотачиваются на главных партиях и уделяют им большую часть внимания, игнорируя, изолируя или даже бойкотируя другие партии.

Отсутствие политических альтернатив на Западе также можно объяснить структурами власти, прочно укоренившимися в существующих партиях, чьи интересы далеки от нужд и потребностей избирателей.

Такая ситуация, когда избиратели, идя на голосование, чувствуют, что их выбор очень ограничен, привела к глубокому недоверию к политическим системам. Этот факт подтверждается все более низкой явкой на выборах, недоверием к правительству и избранным представителям, которые на самом деле не имеют легитимности.
Одним словом, пока на Западе после более чем поверхностных разбирательств выносятся вердикты с осуждением избирательного процесса в России, растут сомнения и опасения по поводу реальной свободы, прозрачности и отсутствия политических альтернатив в самой западной системе.

В этом отношении хорошим примером является Италия. В 90-е годы в результате крупных позитивных изменений в итальянской государственной политической системе начался период, называемый "Второй республикой", однако сегодня правительства сменяют друг друга, а проводимая политика остается все той же. Неолиберализм и атлантизм – две неизменные догмы.

Фабрицио Верде – директор газеты l'AntiDiplomatico. Неаполитанец, 1980-го года рождения. Журналист, фанат Диего Марадоны.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710883200


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