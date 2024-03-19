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|На бывшего главу КазМВД Ерлана Тургумбаева завели уголовное дело в связи с январскими событиями
00:25 20.03.2024
19 марта 2024
Ольга Зенченкова
Дело возбуждено по статье 361 часть 1 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), сообщает Orda.kz.
Началась вторая волна расследований в связи с событиями Кровавого января. Кроме бывшего министра внутренних дел в орбите следствия находятся бывший начальник полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа, бывший начальник полиции Карасайского района Болат Тотыбаев и другие. После начала расследования Тотыбаев подался в бега и предположительно выехал за пределы Казахстана.
Генпрокуратура разослала по всем прокуратурам областей и городов приказ допросить всех начальников полиции областей, городов и районов на момент января 2022 года.
Бывший начальник ДП Алматы Канат Таймерденов хоть и значится на правительственном сайте начальником департамента МВД по противодействию экстремизму, фактически уже вышел на пенсию по собственному желанию.
Ерлан Тургумбаев был назначен министром внутренних дел накануне транзита в феврале 2019 года, а в отставку отправлен после Кровавого января в феврале 2022-го. Однако генерал-лейтенант сохранил положение и сразу после увольнения стал советником президента, а в сентября 2022 года получил скорее почетную должность постоянного представителя Казахстана при Региональной антитеррористической структуре ШОС.
На этой неделе стало известно, что четыре полицейских из Талдыкоргана и трое из Алматы были признаны виновными в применении пыток к задержанным во время январских событий. Возможно, во время судебных заседаний по этим делам выявили ранее неизвестные детали, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела против Ерлана Тургумбаева.