 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.03.2024
01:36  Нелегальные мигранты несут в Америку корь, туберкулез и проказу, - В.Прохватилов
01:11  Самоограничениями ОПЕК+ воспользовались нефтедобытчики США, - А.Башкатова
01:01  Китай: Модернизация и улучшение государственной политики управления
00:59  Племянник Елбасы (генерал КНБ Абиш) признан виновным в "январском мятеже" и... отделался условным сроком в 8 лет
00:53  Изнасилование или вымогательство: вокруг 1-го замакима Павлодарской области Батыргужинова разгорелся скандал
00:37  Убить Саддама (уроки истории), - Виктор Шацких
00:27  Пять лет транзиту власти в Казахстане: что поменялось, кроме фамилии президента?

00:25  На бывшего главу КазМВД Ерлана Тургумбаева завели уголовное дело в связи с январскими событиями
00:20  Фабрицио Верде: Запад критикует выборы в России, но лжет о себе
00:17  Почему узбекские чиновники не уходят в отставку?
00:11  Трое сотрудников "Казтемиртранс" и 16 бизнесменов осуждены за взятки
00:09  Турция не хочет сталкиваться с Ираном в Ираке, - Игорь Субботин
00:07  Проект CASA-1000 завис над Киргизией как дамоклов меч, - В.Панфилова
00:05  После Авдеевки. О тактике Вооруженных сил РФ в новых условиях, - Николай Сорокин
Вторник, 19.03.2024
21:32  Тромб. Умер в 52 популярный российский спортивный журналист Василий Уткин
21:30  С Ракова. Экс-заместителю министра просвещения Раковой дали 5 лет за мошенничество
17:50  Хуситы нанесли новые удары ракетами по израильскому порту Эйлат и американским кораблям в Красном море - есть попадания
16:27  Биня вместо Бени? Раскол в правящей элите Израиля. Американцы ставят на Ганца? - Д.Юрганов
16:17  В Таджикистане нашли виновных в энергокризисе? - Пайрав Чоршанбиев
15:51  Фанфары для западных колонизаторов в Центральной Азии, - С.Кожемякин
15:36  TikTok раздора: дожмут ли США китайских владельцев соцсети?
15:28  Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает, - профессор Катасонов
15:12  Польские военспецы, прибывшие на Украину для установки ракет, попали под удар "Гераней"
14:52  Китайский новый год удался заводам, но не магазинам
14:49  Под угрозой. Жизнь каракалпакской диаспоры в Казахстане
14:45  Украина бьет по российским НПЗ. Как это скажется на Казахстане?
14:20  Игорь Переверзев: Реальную экономическую революцию подменили имитацией
13:16  Ближний Восток: время нестандартных решений, - Мих.Ошеров
12:44  Назначено руководство "Центра климатического финансирования Кыргызстана"
12:02  Камель Дауд: А вы пойдете умирать за французскую Украину?
11:23  НАТО делится на три. Альянс заходит в тыл России на Южном Кавказе, - Къ
11:13  Токаев наделил КНБ новыми полномочиям и исключил формулировку касательно охраны Назарбаева
11:10  Пашинян: если Армения не отдаст четыре села, то Азербайджан начнет войну
10:55  Об Атырауском выступлении. Токаеву явно надоедает уговаривать всех хоть немного модернизироваться, - Данияр Ашимбаев
10:48  В Казахстане будут выпускать косметику на основе кобыльего молока
10:46  У подконтрольных племяннику олигарха Патоха Шадиева банков забрали землю в Алматы и вернули Нацбанку
10:43  КазВласти хотят образовать еще 18 новых городов. Из размножившихся до 30 тыс. жителей южно-казахстанских сел
10:37  Продать нельзя сохранить. Кто торпедирует Алма-Атинский завод имени Кирова? - Orda.kz
09:15  В Узбекистане будет создана ГосКомиссия по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания
09:07  В индийском Гуджарате бьют студентов мусульман. Под раздачу попали и таджики
09:04  Минобороны Узбекистана опровергло сбитие нарушившего границу афганского военного вертолета
08:56  Таджикистан остается незащищенным от блэкаутов. Отключения электроэнергии в республике могут стать рутинными, - А.Захватов
08:53  Как WADA пытается сорвать Игры дружбы в России
08:47  В Казахстане изменились правила передачи госсекретов иностранным государствам
08:25  Полное издание "Сокровенное сказание монголов с подробным объяснением" теперь доступно на ESAN
01:44  За нелегальный хадж таджикистанцам грозит тюремный срок. А как правильно?
00:31  Казахстанские ученые нашли в британском архиве Коран эпохи Караханидов
00:27  Туркменистан близок к своей цели – экспорту газа в Европу, - В.Панфилова
00:25  Гастарбайтеров в России можно и штрафовать, и выдворять, - НГ
00:03  Палестинцы поссорились из-за премьера. "Хамас" грозится не признать новое правительство Палестины, - Э.Байназаров
Понедельник, 18.03.2024
22:37  Казахстан. Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
На бывшего главу КазМВД Ерлана Тургумбаева завели уголовное дело в связи с январскими событиями
00:25 20.03.2024

19 марта 2024

Ольга Зенченкова

Дело возбуждено по статье 361 часть 1 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), сообщает Orda.kz.

Началась вторая волна расследований в связи с событиями Кровавого января. Кроме бывшего министра внутренних дел в орбите следствия находятся бывший начальник полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа, бывший начальник полиции Карасайского района Болат Тотыбаев и другие. После начала расследования Тотыбаев подался в бега и предположительно выехал за пределы Казахстана.

Генпрокуратура разослала по всем прокуратурам областей и городов приказ допросить всех начальников полиции областей, городов и районов на момент января 2022 года.

Бывший начальник ДП Алматы Канат Таймерденов хоть и значится на правительственном сайте начальником департамента МВД по противодействию экстремизму, фактически уже вышел на пенсию по собственному желанию.

Ерлан Тургумбаев был назначен министром внутренних дел накануне транзита в феврале 2019 года, а в отставку отправлен после Кровавого января в феврале 2022-го. Однако генерал-лейтенант сохранил положение и сразу после увольнения стал советником президента, а в сентября 2022 года получил скорее почетную должность постоянного представителя Казахстана при Региональной антитеррористической структуре ШОС.

На этой неделе стало известно, что четыре полицейских из Талдыкоргана и трое из Алматы были признаны виновными в применении пыток к задержанным во время январских событий. Возможно, во время судебных заседаний по этим делам выявили ранее неизвестные детали, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела против Ерлана Тургумбаева.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710883500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты
- Мажилис рассмотрит законопроект о противодействии торговле людьми
- Правительство приступило к реализации масштабных инфраструктурных инициатив Главы государства
- Банковские войны
- Олжас Бектенов обсудил с исполнительным вице-президентом "Шелл плс" Питером Костелло перспективы наращивания казсодержания
- Госсоветник провел совещание по вопросам реализации инициатив Главы государства, озвученных на III заседании Национального курултая
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы совместной реализации инфраструктурных проектов
- Депутаты Мажилиса ознакомились с планом работы Минздрава
- Россияне сплотились вокруг президента: политолог из Казахстана о выборах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  