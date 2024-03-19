Пять лет транзиту власти в Казахстане: что поменялось, кроме фамилии президента?

00:27 20.03.2024

19 марта 2024

Игорь Улитин



Ровно пять лет назад, 19 марта 2019 года, Нурсултан Назарбаев официально перестал быть президентом Казахстана. Неожиданно, наверное, для всех он ушел с поста и передал его Касым-Жомарту Токаеву. Правда, при этом оставив за собой ряд важных должностей. До января 2022 года, с которого ведется отсчет "Нового Казахстана", тогда оставалось еще три года. Но иногда отсчет изменениям в РК начинают именно с 2019-го. А так ли заметны эти перемены, и были ли они вообще? Orda.kz делится мнением экспертов по этому поводу.



Газиз Абишев - четыре пункта перемен

Политолог Газиз Абишев пятилетию транзита власти посвятил публикацию в собственном телеграм-канале. Он отмечает: что-то за это время поменялось, что-то нет. А перемены, которые, на его взгляд, реально случились, эксперт разбил на четыре пункта.



"Во-первых, нахождение у руля государства опытного дипломата стало большим преимуществом для Казахстана в текущих геополитических условиях. Глобальное противостояние между коллективным Западом и Восточным блоком при молчаливом одобрении Глобального юга не могло не сказаться на Центральной Азии. Тут важно все: хирургическая формулировка внешнеполитической позиции, переговоры на высшем уровне и личные отношения с лидерами других государств, аккуратное выдерживание баланса интересов", - пишет Абишев.

По его мнению, казахстанская государственность и так отличалась гибкостью, а Токаев реализовал этот потенциал в полной мере.



Газиз Абишев. Фото: parlam.kz

Второе, на что обращает внимание Абишев, - это реформирование политической системы.



"Работа ведется аккуратно: развиваются делиберативные институты, призванные возродить цивилизованную политическую дискуссию, восстановлена парламентская многопартийность. Введены прямые выборы депутатов Мажилиса, маслихатов, акимов различных уровней", - пишет политолог.

По мнению Абишева, государство стало больше прислушиваться к экспертному мнению. А семейно-клановые олигархические элиты прошлой эпохи постепенно нивелируются в пользу новых политико-бюрократических государственных элит.



Пункт третий: Абишев видит в Казахстане реальную индустриализацию экономики:



"Президент Токаев, очевидно, критически относится к попыткам "кавалеристских наскоков", требует от своих советников и помощников внятной, содержательной и реализуемой экономической программы".

По мнению эксперта, сейчас во главу угла ставятся государственные интересы, а не олигархические.



"В-четвертых, провозглашен курс на стремление к разумной социальной справедливости. То есть не социалистическая уравниловка, но и не хищный капитализм", - пишет Абишев.

В качестве примера политолог приводит программу "Нацфонд - детям", благодаря которой, по его мнению, казахстанцы получили прямой доступ к нефтяным доходам.



"Идеологический компонент тут больше финансового: народ владеет богатствами недр, получает часть от их реализации, следит за тем, чтобы национальное богатство использовалось правильно. В долгосрочной перспективе проект должен вложиться в рост адекватного гражданского самосознания", - считает Абишев.

Валерий Володин - проблемы не решены и поныне

Куда менее оптимистичен по поводу перемен, произошедших за эти пять лет, политолог Валерий Володин. По его мнению, со времен передачи власти мало что поменялось.



"Все проблемы, оставшиеся от правления Назарбаева, не решены и поныне. Роста экономики не произошло. Тенге хиреет, граждане беднеют и выживают в условиях кредитной закабаленности, богатые богатеют. А Казахстан так и сохраняет прямую ориентацию на продажу нефти и газа. Транзита власти как такового тоже не произошло. Чиновники всех периодов Назарбаева живее всех живых и сохраняют посты и при Токаеве", - считает Володин.

Эксперт указывает, что в Казахстане так и не появилось полноценных оппозиционных партий, а активисты продолжают сталкиваться с постоянным давлением.



Валерий Володин. Фото из личного архива

"Да, появилась программа "Нацфонд - детям". Но это долгие деньги, которыми можно вновь латать дыры в бюджете, неумело пряча плохую работу финансовых институтов и отличную работу казнокрадов", - говорит политолог.

По мнению Валерия Володина, казахстанцам, желающим жить лучше уже сегодня, эта программа никак не помогает.



"Вспомните, что предвыборная платформа Токаева называлась "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". И просто задайте себе вопрос: чувствуете ли вы, что живете в по-настоящему справедливом государстве? Это и будет главный ответ на вопрос, изменилось ли хоть что-нибудь", - говорит Володин.

Виктор Ковтуновский - Россия не даст поменяться

И, пожалуй, наиболее пессимистичен в отношении перемен, произошедших за последние пять лет, политический эксперт Виктор Ковтуновский.



"На мой взгляд, мало что изменилось. Поменялась фамилия президента. Но основы власти, какие они были при Назарбаеве, продолжают сохраняться и сейчас. Я считаю, что их нужно демонтировать. Демонтировать всевластие президента. Нужно создавать полноценные государственные институты, такие как парламент, независимый суд. Но я сомневаюсь, что действующий президент имеет желание действительно модернизировать Казахстан", - сказал Ковтуновский в беседе с журналистом Orda.kz.



Виктор Ковтуновский. Фото: Facebook Виктора Ковтуновского

По поводу многопартийного парламента и Конституционного суда, которые регулярно преподносят как достижения постназарбаевской эпохи, эксперт высказывается тоже скептически.



"Формально у нас парламент был многопартийным и при Назарбаеве. И то, что там появились какие-то новые партии, ничего не значит. Сам по себе парламент не является самостоятельным институтом. Он зависим от президента. Что касается Конституционного суда: мы видим какие-нибудь примеры, когда он встал на защиту прав граждан? Еще раз повторю - ничего не поменялось. Политзаключенные как сидели, так и сидят. Никто не реабилитирован за времена политрепрессий Назарбаева. Никаких расследований политических убийств тоже не ведется", - говорит Ковтуновский.

По мнению эксперта, сейчас в Казахстане нет предпосылок для политических изменений. Причем даже если бы в обществе было желание перемен, люди ничего не смогли бы сделать. Главной причиной этого Виктор Ковтуновский называет имперскую политику России.



"Пока существует авторитарная имперская Россия, она не позволит модернизироваться ни Казахстану, ни Беларуси. В Беларуси попытка избавиться от диктатуры закончилась усилением репрессий. Попытка Украины пойти своим путем закончилась кровавой войной", - говорит он.

Поэтому, как считает Ковтуновский, пока в России существует нынешний режим, ждать перемен в Казахстане тоже не приходится.