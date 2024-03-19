 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Убить Саддама (уроки истории), - Виктор Шацких
00:37 20.03.2024

Новейшая история. Убить Саддама
19.03.2024 Виктор ШАЦКИХ

20 марта 2003 года началась американская СВО в Ираке, бессмысленная и беспощадная
Параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией РФ на Украине проводились уже не раз. В одних случаях для того, чтобы оправдать американцев. Дескать, это было совсем другое: США помогали народу Ирака избавиться от людоедского режима, а русские душат молодую украинскую демократию. Но часто параллели проводились и с противоположными целями. Например, чтобы обвинить "мирового жандарма" в бесчеловечности. Мол, США в первые же дни разбомбили инфраструктуру Ирака в хлам. Совершенно не считаясь с жертвами среди мирного населения. А русские жалеют братский украинский народ. Поэтому их "операция" затянулась.

Так или иначе, аналогии между двумя СВО уместны и даже необходимы. Поскольку через эти сравнения проступают закономерности, помогающие понять, что же на самом деле происходит в мире.

Если смотреть на те и эти события не наивно-романтически, а хладнокровно, с точки зрения геополитики, перед нами, безусловно, схожая картина: большая страна решила при помощи военной силы "привести в чувство" страну поменьше. При этом США в большей степени выглядят агрессором, чем Россия. Поскольку русские всего лишь хотят, чтобы их окружали нейтральные соседи. Не враждебные. Американцы же наводят свои порядки очень далеко от собственных границ, на другой стороне земного шара. Получается с каждым разом все хуже. Впрочем, и у русских не очень хорошо получается.

Основания для вторжения в Ирак у США были следующие. Во-первых, западные спецслужбы, а за ними и политики утверждали, что Саддам Хусейн имеет оружие массового поражения и собирается его применить. Наверное, многие читатели помнят знаменитый эпизод с белым порошком. Государственный секретарь США Колин Пауэлл накануне вторжения демонстрировал на заседании Совета Безопасности ООН некую пробирку. Во-вторых, Хусейна обвиняли в сотрудничестве с Усамой бен Ладеном, террористом номер один.

Вообще, лидер Ирака на тот момент был главной "занозой" для американцев. Он откровенно демонстрировал им свое неуважение и даже презрение. Подавал неправильный пример другим лидерам. Поэтому было принято решение образцово его наказать.

18 марта 2003 года президент США Джордж Буш-младший выступил с заявлением, которое по сути дела представляло собой ультиматум: Саддам Хусейн должен сложить полномочия президента. Он и его сыновья в течение 48 часов обязаны покинуть страну. В противном случае Соединенные Штаты будут считать себя вправе осуществить военное вторжение в Ирак.

Разумеется, ультиматум не был выполнен. Утром 20 марта, через два с половиной часа после истечения его срока, американские войска при поддержки британской, австралийской и польской группировок атаковали Ирак. В военном отношении американская операция, по крайней мере, на первом этапе, оказалась намного успешней российской СВО на Украине. Русский блиц-криг провалился.
Американский удался. США подготовились более основательно и никого не жалели. Инфраструктура Ирака, как уже упомянуто, в самом начале вторжения была разрушена массированными ударами с воздуха. Потери среди мирных жителей никто не считал.

Это классический стиль англосаксов. Можно вспомнить бомбардировки Дрездена весной 1945 года, когда за три дня был полностью разрушен большой город и убиты более 120 тысяч гражданских немцев. Женщин, стариков и детей. Можно вспомнить ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Кстати, за несколько месяцев до этого были произведены массированные атаки бомбардировочной авиации США на Токио, уничтожившие при помощи обычного, не ядерного оружия около ста тысяч японцев.

Американскую операцию 2003 года в Ираке отличает от российской СВО еще и то обстоятельство, что США сумели подкупить многих иракских генералов и чиновников. Русские тоже пытались это сделать на Украине. И даже были уверены, что все получается. Как раз опыт США в Ираке служил образцом и примером. Но, похоже, западные разведки переиграли российских коллег. Вселили в них ложную уверенность, что украинские начальники действительно откроют ворота и все сдадут. Наверное, когда-то будут написаны мемуары и сняты фильмы о том, как все происходило. Но общая схема понятна. Дом в Майами, возможность ездить по всему миру, учить детей и внуков в Гарварде выглядели для иракского генерала и мэра намного слаще, желанней, чем перспектива героически погибнуть, защищая традиционные ценности. Украинские генералы и мэры тоже сделали выбор в пользу США.

8 апреля 2003 года, через две с половиной недели после начала военной операции, американские войска взяли Багдад. По крайней мере, об этом было официально объявлено. Но уличные бои там продолжались. Американцы на ночь отходили в район аэропорта, и над городом властвовали мародеры.

Вообще, захват Багдада послужил сигналом к началу массового насилия и хаоса в стране. Кроме того, почти сразу после формального завершения боевых действий в Ираке развернулась партизанская война. Уже в течение мая произошло несколько нападений на коалиционные войска. Лето 2003 года стало периодом зарождения организованных партизанских групп, состоявших поначалу в основном из активистов партии Баас и сторонников Саддама Хусейна. Эти группировки захватили большое количество оружия и боеприпасов на складах бывшей иракской армии.

Саддам Хусейн был в конце концов пойман, судим марионеточным судом и повешен. Свободы и мира народу Ирака это не принесло. Наоборот. Саддам жестокими методами удерживал равновесие, балансы в сложно устроенном обществе. Американцы сломали этот механизм. На долгие годы страна погрузилась в кромешный кровавый бедлам.

При этом никакого оружия массового поражения и следов его производства в Ираке не нашли. Оказалось, что американцы все придумали. Колин Пауэлл признался, что пробирка с белым порошком, которую он за полтора месяца до начала вторжения демонстрировал на заседании Совета Безопасности ООН – фальшивка:

"Когда я делал доклад в феврале 2003-го, он был основан на самой проверенной информации, которую мне предоставило ЦРУ. Но выяснилось, что источники были неточными и неверными и в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим недоволен и сожалею об этом", – огорченно сообщил госсекретарь США.

Обвинения Саддама Хусейна в сотрудничестве с Усамой бен Ладеном тоже оказались клеветой. Американцы в конце концов вынуждены были официально это признать. Поскольку даже враги Хусейна на допросах показывали, что он всегда считал бен Ладена "фанатиком, оппортунистом и лицемером" и никаких дел с ним не имел.

Потери гражданского населения в ходе вторжения США в Ирак и последовавших за этим событий до сих пор не известны. Оценки этих потерь отличаются на порядок, то есть в десятки раз. По данным социологической компании Opinion Research Business уже к 2007 году погибли до 1,45 млн. мирных иракцев. Затем, после вывода американских войск, в стране развернулась новая гражданская война с новыми жертвами. Вопросы о том, кто за все это ответит, кого будут судить на новом Нюрнбергском процессе, и кто будет судьей пока остаются риторическими.

Источник - zonakz.net
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