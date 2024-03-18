Изнасилование или вымогательство: вокруг 1-го замакима Павлодарской области Батыргужинова разгорелся скандал

00:53 20.03.2024

Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов стал потерпевшим в деле о вымогательстве. Об этом заявили в областном акимате, передает Tengrinews.kz.



Ранее один из пользователей Facebook обвинил Батыргужинова в изнасиловании девушки. По словам автора поста, заместитель акима якобы "стал уговаривать девушку не заявлять в полицию, забросил ее подарками, денежными переводами и обещаниями помочь ей с получением госквартиры".



В пресс-службе акимата Павлодарской области в ответ сообщили о начатом расследовании по факту вымогательства. В качестве потерпевшей стороны по делу проходит сам заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов. По данным пресс-службы акимата области, по состоянию здоровья Батыргужинов находится на больничном с 8 января 2024 года.



"По имеющейся у нас информации, департаментом полиции Павлодарской области по заявлению физического лица Серика Батыргужинова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Потерпевшей стороной является Серик Батыргужинов.



В настоящее время проведено расследование. Факты, представленные обвиняемой стороной в свою защиту, были проверены и не подтвердились. На сегодня дело передано в суд. Получение подробной информации по данному делу возможно от участников процесса, так как это частное дело вне зоны ответственности местных исполнительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы акимата Павлодарской области.



19 марта стало известно, что по делу о вымогательстве, где потерпевшей стороной является Серик Батыргужинов, назначена дата предварительного слушания в суде. Оно состоится 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.



"Уголовное дело поступило в суд по статье 190 части 4 пункту 2 "Вымогательство, совершенное в особо крупном размере". Предварительное слушание по делу назначено на 27 марта. О времени и формате проведения процесса, сообщим дополнительно", - прокомментировали корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе Павлодарского областного суда.



Отметим, Серику Батыргужинову 60 лет. В ноябре 2023 года он стал первым заместителем акима Павлодарской области. В разные годы занимал должности акима Качирского, Актогайского, Иртышского, района Теренколь, Баянаульского районов области.



В январе этого года сообщалось, что Серик Батыргужинов пострадал в ДТП, когда он возвращался в Павлодар из Майкаина, где находился в составе комиссии по расследованию причин несчастного случая со спасателями.



По данным акимата, тогда машина, в которой находился Батыргужинов, слетела в кювет. Водитель не пострадал, а замакима получил несколько переломов, ему понадобилась помощь медиков.