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|Племянник Елбасы (генерал КНБ Абиш) признан виновным в "январском мятеже" и... отделался условным сроком в 8 лет
00:59 20.03.2024
Самат Абиш признан виновным и отделался условным сроком по делу о январских событиях
Астана. 19 марта. КазТАГ – Родной племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева – бывший первый заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Самат Абиш признан виновным и отделался условным сроком по делу о январских событиях, сообщает газета "Дат – Общественная позиция".
"26 февраля племянник Нурсултана Назарбаева – бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш решением закрытого суда был приговорен к восьми годам заключения условно", - говорится в статье, выдержку из которой привел на своей странице в социальной сети депутат мажилиса Ермурат Бапи.
Напомним, родной племянник Назарбаева – Самат Абиш лишился поста первого зампреда КНБ вскоре после январских событий. До январских событий он неофициально назывался в числе главных претендентов на пост президента Казахстана. По делу о январских событиях Абиш проходил простым свидетелем.
19 сентября 2023 года стало известно, что в отношении Самата Абиша возбуждено уголовное дело по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".
15 января 2024 года стало известно, что дело Абиша направлено в суд, а 28 февраля заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил, что данное дело уже находится в суде.