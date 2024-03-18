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Китай: Модернизация и улучшение государственной политики управления
01:01 20.03.2024

ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КИТАЕ

18.03.2024

2 марта состоялось заседание исполнительного совета Государственного совета Китая под председательством премьер-министра Ли Цяна. На этом совещании были утверждены ключевые задачи на 2024 год, а также принципы по расширению производства зерна в стране и содействию качественному экономическому росту через модернизацию стандартов. Кроме того, был заслушан доклад об улучшении качества и сбалансированного развития обязательного образования, а также приняты решения о пенсионном обеспечении и льготах для семей погибших военнослужащих или военных инвалидов.

Отчет о деятельности правительства, представленный на втором заседании 14-го Всекитайского народного конгресса национальным законодательным органом, устанавливает цели и задачи социально-экономического развития на текущий год. Он призывает более детально разработать конкретные меры и стратегии для достижения ключевых целей.

Призывая к усилиям по содействию повышению стандартов, премьер-министр Ли Цян подчеркнул необходимость разработки с учетом мнения предприятий и потребителей. Также было отмечено, что важно содействовать проектам по строительству сельскохозяйственных угодий высокого стандарта и развитию семенной промышленности для обеспечения продовольственной безопасности.

На совещании было подчеркнуто, что необходимо приложить усилия для улучшения условий в школах, повышения качества образования, сокращения разрыва в образовании между регионами, городскими и сельскими районами, школами и группами. Также было отмечено, что обязательное образование должно адаптироваться к демографическим изменениям и прогрессу новой урбанизации. Необходима адаптация распределения ресурсов. Нужно направлять больше фискальных расходов на обязательное образование в слабых звеньях.

В контексте пересмотра правил о пенсиях и льготном режиме для семей умерших военнослужащих или инвалидов были подчеркнуты усилия по строгому соблюдению соответствующей политики в соответствии с установленными правилами.

Структура Госсовета КНР
Си Цзиньпин ранее был переизбран председателем КНР на внеочередной сессии Национального Конгресса Народных Депутатов. Также был утвержден новый состав Госсовета Китая, в который вошли ряд опытных политиков и экспертов. Новый состав Госсовета будет работать над реализацией стратегии развития Китая, включая реформы в экономике, совершенствование социальной политики и укрепление внешней политики. Си Цзиньпин подчеркнул, что целью нового состава правительства является обеспечение стабильности и процветания КНР в период сложных вызовов и перемен.

Депутаты первой сессии ВСНП 14-го созыва приняли решение утвердить новый состав Госсовета КНР. В этот состав были включены 26 глав министерств и ведомств, из которых только двое были новыми лицами - министр обороны Ли Шанфу и председатель Госкомитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе.

Состав нового Госсовета КНР включает следующих чиновников:

Премьер-министр КНР - Ли Кэцян
Заместитель премьер-министра - Лю Чжи
Министр обороны - Ли Шанфу (новое лицо)
Министр иностранных дел - Ван Чжишан
Министр финансов - Ма Цзянкуэй
Министр торговли - Чжоу Лучжуан
Министр науки и технологий - Ван Ган
Министр промышленности и информационных технологий - Мэ Гуньянь
Министр сельского хозяйства - Хан Чжуалин
Министр транспорта - Лян Ли
Министр жилищного и гражданского строительства - Ван Цзынь
Министр экологии и окружающей среды - Ли Гаин
Министр культуры и туризма - Лю Юй
Министр здравоохранения - Ма Вэйцзюнь
Министр образования - Цзе Цзюнь
Министр юстиции - Фу Чжицзынь
Министр гражданской авиации - Фэн Тяньшэнь
Министр спорта - Гань Цзюнь
Министр инвестиций и собственности - Чжан Линь
Председатель Госкомитета по развитию и реформе - Чжэн Шаньцзе (новое лицо)
Глава Государственного банка Китая - Юй Юнин
Глава Национальной комиссии по развитию и реформе - Хуан Цзянь Шань
Глава Национальной администрации по энергетике - Нур Бакри
Глава Генеральной администрации таможенного контроля - Джэнь Гуаньхуа
Глава Администрации государственных заимствований - Вэй Вэйнин
Глава Национальной администрации по налогам - Лу Цзиньфэн
Должность премьера Госсовета Китая занял Ли Цян, до этого успешно руководивший шанхайским горкомом. Его называют одним из ближайших соратников нынешнего китайского лидера. Ли Цян является дипломированным экономистом с многолетним опытом в области управления экономикой. Его результативность и умение эффективно руководить проектами вызывают уважение у коллег и партнеров. Его назначение на новую должность свидетельствует о том, что власти Китая доверяют ему ключевые задачи по развитию экономики страны. Ожидается, что Ли Цян внесет свой вклад в улучшение экономической ситуации в Китае и продолжит успешно управлять различными проектами и программами, направленными на стимулирование экономического роста.

Дин Сюэсян является выдающейся фигурой в современной политической истории Китая. Он родился 1 ноября 1953 года в провинции Шаньдун на северо-востоке страны. В 1982 году Дин присоединился к Коммунистической партии Китая (КПК) и начал свою политическую карьеру. Дин Сюэсян быстро продвигался по партийной лестнице благодаря своему таланту, лидерским качествам и лояльности к партии и ее лидерам. Он занимал ключевые посты в различных провинциях и областях Китая, набирая опыт и завоевывая авторитет среди коллег. В 2012 году Дин Сюэсян был избран членом постоянного комитета политбюро Центрального комитета КПК и стал одним из самых влиятельных политических деятелей в стране. В 2013 году он был назначен заместителем председателя Национальной народной конгресса (ННК) Китая. Одним из выдающихся моментов в карьере Дин Сюэсяна стало его назначение на должность первого вице-премьера Китая в 2018 году. В этой роли он стал одним из ключевых фигурантов в правительстве Китая. Он будет отвечать за координацию важнейших вопросов национальной политики и экономики. Его решения и рекомендации оказывают влияние на многие аспекты жизни страны, начиная с внутренней политики и заканчивая внешними отношениями.

65-летний Ли Шанфу был назначен на должность министра обороны Китая. Это произошло несмотря на то, что с 2018 года у него были наложены американские санкции. Они связаны с обвинениями в нарушении прав человека и подавлении протестов в провинции Сычуань. Ли Шанфу является опытным государственным деятелем и имеет значительный опыт работы в области обороны. Он ранее занимал ряд высоких должностей, включая заместителя министра обороны Китая. На данный момент нет информации о реакции со стороны США на назначение Ли Шанфу на должность министра обороны.

Лю Кунь, глава финансового ведомства, остается ключевой фигурой в экономической политике Китая. Его руководство в области финансов и налогов позволяет стране уверенно развиваться и привлекать инвестиции.

Министр коммерции Ван Вэньтао отвечает за внешнюю торговлю и экономические отношения Китая с другими странами. Его деятельность способствует укреплению экономических связей и расширению рынков сбыта китайских товаров.

И Ган, руководитель Народного банка КНР, играет важную роль в монетарной политике страны. Он контролирует денежное обращение, устанавливает процентные ставки и обеспечивает стабильность финансовой системы.

Сохранение этих ключевых фигур на своих постах свидетельствует о стабильности и продолжении курса Китая на развитие экономики. Их опыт и компетенция помогают стране успешно справляться с вызовами и реализовывать стратегические цели национального экономического развития.

Новый министр иностранных дел Китайской Народной Республики вступил в должность в конце прошлого года. Цинь Ган, бывший посол Китая в Соединенных Штатах, теперь руководит внешнеполитическим ведомством, сменив на этом посту Ван И. Ван И продвинулся по карьерной лестнице и теперь входит в политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, а также возглавляет канцелярию комиссии по иностранным делам партии. Цинь Ган активно работает над укреплением позиций Китая на мировой арене и улучшением отношений с другими странами. Он проводит многочисленные переговоры и встречи с лидерами других государств, а также участвует в международных конференциях и саммитах.

Цинь Ган является опытным дипломатом, который уже успел зарекомендовать себя как умелый переговорщик и стратег. Его назначение на пост министра иностранных дел вызвало широкий резонанс как в Китае, так и за его пределами. Многие эксперты считают, что под его руководством китайская дипломатия станет более активной и результативной. Новый министр также выдвигает инициативы по развитию международного сотрудничества, в том числе по вопросам экономики, безопасности и экологии. Он придает особое внимание сотрудничеству с другими странами Азии и Африки, а также стремится диверсифицировать внешнеполитические связи Китая. Таким образом, назначение Цинь Гана на пост министра иностранных дел Китая указывает на стратегический курс страны на укрепление своего международного влияния и активное участие в мировых делах.

Китай продолжает свою политику экономического роста и развития, направленную на укрепление позиций страны как одного из мировых лидеров.

Источник - katehon.com
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