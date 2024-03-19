Самоограничениями ОПЕК+ воспользовались нефтедобытчики США, - А.Башкатова

01:11 20.03.2024 19.03.2024



Мир на пороге либо очередного сырьевого суперцикла, либо финансового коллапса

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил готовность и далее активно развивать дружественные связи с Россией, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+.



В 2023 году США вновь побили рекорд по экспорту нефти, увеличив его объемы еще на 13%. Пока страны, объединенные соглашением ОПЕК+, продлевают добровольные самоограничения, в США планируют и дальше наращивать добычу. Однако в России уверены, что добровольные самоограничения, от которых косвенно выигрывают США, для бюджета РФ выгоднее, чем нефтяное сверхизобилие на рынке. Эксперты же в очередной раз напомнили об ожиданиях, что в мировой экономике вот-вот должен начаться сырьевой суперцикл, который будет выражаться в продолжительном росте сырьевых цен. Только за счет каких именно сырьевых товаров он будет обеспечен – пока вопрос. Возможно, в центре внимания будут вовсе не энергоносители.



Нефть Brent, перескочив в понедельник отметку 87 долл. за баррель, во вторник – после некоторых колебаний – устремилась дальше вверх. Новость для тех, кто следит за котировками, да и по большому счету для каждого получателя бюджетных средств в РФ, воодушевляющая. Уровень в 87 долл. за баррель Brent преодолела впервые с ноября минувшего года. Стоимость российской нефти, хоть она и отличается от котировок Brent, следует примерно в том же направлении.



В понедельник поздно вечером после официального объявления о победе Владимира Путина на президентских выборах состоялся телефонный разговор главы российского государства с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате ОПЕК+", – сообщила пресс-служба Кремля.



Как ранее уже писала "НГ", Россия во втором квартале этого года добровольно сократит добычу и экспорт нефти совокупно еще на 471 тыс. барр. в сутки (б/с), в ОПЕК+ тоже объявляли о продлении дополнительных добровольных сокращений (см. номер от 04.03.24). У этих самоограничений, однако, есть свои последствия, о чем открыто заявлялось ранее на самом высоком уровне. Неделю назад на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" Владимир Путин побеседовал с заместителем главы Минэнерго Павлом Сорокиным, расставив все точки над i в споре по поводу пользы или вреда для экономики РФ соглашений ОПЕК+.



С тех пор как началось взаимодействие стран – крупнейших экспортеров нефти в этом формате, российский бюджет получил 30 трлн руб. "А это примерно две трети всех социальных трат за этот период бюджета", – уточнил Сорокин. В ответ на это Путин изложил другой взгляд на ситуацию: формат ОПЕК+ действительно помогает удержать мировые цены на нефть на высоком уровне, обеспечить доходы бюджета, однако добыча нефти в России и в других государствах, участвующих в сделке, сокращается, что позволяет странам вне ОПЕК+ завоевать освободившиеся на рынке ниши.



В качестве примера Путиным были упомянуты США, для которых более высокий уровень цен на нефть выгоден, так как они могут вкладываться в развитие собственной сланцевой добычи. Но, завершив эту импровизированную дискуссию, Путин уточнил, что он излагал лишь альтернативную точку зрения, и дал понять, что полностью поддерживает взаимодействие в рамках ОПЕК+, иначе никакого сотрудничества вовсе и не было бы. Благодаря такому сотрудничеству, как следовало из пояснений президента, "на добытый баррель мы зарабатываем больше, чем если бы цены упали" при сохранении прежних объемов добычи.



Все эти важные разъяснения были сделаны не просто вовремя, а с опережением тех новостей, которые последовали потом. Как теперь стало известно из нового отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, экспорт нефти из Штатов в 2023 году установил новый рекорд, составив в среднем 4,1 млн б/с. Это на 13%, или на 482 тыс. б/с, больше предыдущего годового рекорда, достигнутого в 2022-м. С 2015-го и за исключением только 2021-го экспорт нефти из США ежегодно увеличивался после снятия американскими властями запрета на поставки.



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Производители нефти ни в одной стране

пока не торопятся отказываться

от ископаемого топлива, несмотря

на климатическую повестку. Фото ReutersЭкспорт американской нефти в Европу в прошлом году составил в среднем 1,8 млн б/с, в Азию и Океанию – 1,7 млн б/с. Основными же странами-получателями стали Нидерланды, Южная Корея, Канада, Великобритания. Примечательно, что в этом же списке оказался и Китай, который, по данным EIA, получал в 2023 году около 452 тыс. б/с американской нефти. А вот Индии в списке главных покупателей в прошлом году не оказалось: по уточнению специалистов EIA, наоборот, "импортеры в Индии отдают предпочтение более дешевой нефти из России".

Примечательно, что теперь ситуация может полностью измениться. Как сообщили аналитики агентства Bloomberg, выводы которых растираживали российские СМИ, Китай готовится довести в марте объем закупок российской нефти до 1,7 млн б/с – частично за счет поставок нефти марки Sokol и ESPO, от закупок которых Индия отказывается в страхе перед санкциями США.



И такие объемы ежедневных закупок станут для Китая рекордными, хотя, как уточняется, пока не ясно, попадут ли все объемы Sokol к реальным покупателям или будут отправлены на хранение.



Другая новость из Соединенных Штатов: как ожидает EIA, добыча сланцевой нефти в США увеличится в апреле по отношению к марту на 10 тыс. б/с – до 9,769 млн б/с. Рост ожидается в трех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, прежде всего речь идет о Пермском бассейне.



Если же говорить в целом о планах на год, то ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране на 2024 год до 13,19 млн б/с, а на 2025 год – до 13,65 млн б/с. Не менее важный показатель: по итогам 2023 года добыча нефти в США составила 12,9 млн б/с. И Россия, и Саудовская Аравия сейчас добывают меньше.



Часть экспертов, в свою очередь, гадают, находится ли сейчас мировая экономика на пороге нового сырьевого суперцикла, который будет выражаться в продолжительном росте сырьевых цен вплоть до пиковых значений – например, ранее нефтяные цены достигали одного из таких пиков как раз в 2008 году, до глобального финансового обвала.



Поводом для этих ожиданий стало сопоставление динамики индекса S&P GSCI, объединяющего 24 товара из всех сырьевых секторов (это не только энергоносители, но и металлы, сельхозпродукция и т.д.), и фондового индекса S&P 500, в корзину которого входят акции 500 избранных компаний, включая самые дорогие в мире. Сейчас это соотношение находится на одном из самых низких уровней за последние более чем 50 лет – около 0,7. Обычно каждый раз, когда это соотношение двух индексов достигало дна, затем начинался новый цикл роста сырьевых цен: так, в 2008 году, когда нефтяные цены достигали своего пика, соотношение двух индексов составляло более 8 раз.



Сейчас, однако, на показатели фондового рынка сильно влияют успехи крупнейших техно- и IT-гигантов, оседлавших ажиотаж вокруг технологий искусственного интеллекта. Так что, как считает часть экспертов, на рынке, возможно, надувается финансовый "нейропузырь" (см. "НГ" от 29.02.24).



Поэтому есть и другая версия происходящего – мир на пороге вовсе не нового сырьевого суперцикла, а обвала, который станет неизбежен, когда "нейропузырь" лопнет. Тем более что этого суперцикла на самом деле иностранные эксперты ждали в мировой экономике уже как минимум в течение последних трех лет: начиная с 2021 года. Тогда сказывались надежды на скорое преодоление вызванных пандемией экономических проблем. Наступил 2024 год, и этого суперцикла все еще пока ждут.



Но даже если версия про сырьевой суперцикл и верна, все равно до конца не ясно, за счет каких именно сырьевых товаров он будет достигнут. Одна из версий была, что вовсе не энергоносители сыграют ключевую роль, а, допустим, металлы, которые, например, будут необходимы для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии и производства аккумуляторов и электромобилей. Что, кстати, тоже само по себе спорно.



Как сообщило агентство Reuters, топ-менеджеры нефтяных компаний, включая Petrobras, Saudi Aramco, Shell, Woodside Energy, в ходе энергетической конференции CERAWeek 2024 в Хьюстоне выступили против призывов к быстрому отказу от ископаемого топлива. "Мы должны отказаться от фантазий о постепенном отказе от нефти и газа, а вместо этого инвестировать в них адекватные средства, чтобы удовлетворить спрос", – заявил, в частности, гендиректор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Насер. Источник - НГ

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