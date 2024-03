Нелегальные мигранты несут в Америку корь, туберкулез и проказу, - В.Прохватилов

01:36 20.03.2024 19.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Банды нелегалов распространяют наркотики и грабят магазины



Миграционный кризис на южной границе США, в ходе которого сотни тысяч нелегальных мигрантов ежемесячно проникают на территорию США, пополняют армию бездомных и безработных, принес в страну еще и эпидемиологический кризис.



Приюты для мигрантов стали рассадниками инфекционных заболеваний. США находятся на грани "крупной вспышки кори", причем количество случаев заболевания в первые два месяца 2024 года почти превысило показатели всего прошлого года, сообщает Daily Mail.



По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США за первые два месяца 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 45 случаев кори в 17 штатах, что близко к числу 58 случаев заражения, зарегистрированных за весь 2023 год. Официально эту болезнь Америка победила в 2000 году. Но теперь корь вернулась, причем вспышки происходят в местах проживания нелегалов.



В апреле 2023 года комиссар здравоохранения города Нью-Йорка Ашвин Васан призвал чиновников и врачей проявлять особую осторожность при лечении или проверке мигрантов. Он отметил, что 50 процентов мигрантов, направляющихся в городские приюты, не имели никаких прививок, в частности от полиомиелита.



Доктор Марк Сигел, медицинский директор Нью-Йоркского университета, также предупредил, что мигранты могут принести болезни через южную границу в США, включая лекарственно-устойчивый туберкулез.



"Недавние случаи полиомиелита и проказы почти наверняка являются импортом в США", – отметил доктор Джей Бхаттачарья, врач и ученый из Стэнфордского университета.



За последние два года вирус полиомиелита был обнаружен в системах водоснабжения пяти округов Нью-Йорка.



Переполненные приюты с мигрантами из стран третьего мира стали рассадниками опасных инфекций, так как никого из них не проверяют на границе на наличие заразных заболеваний. Некоторых привозили на самолетах, других доставляли на автобусах в американские города теневые сети НПО, контролируемые демократами.



В прошлом году в Нью-Йорке зафиксирован десятилетний рекорд заболеваемости туберкулезом. Подтверждено около 500 случаев открытого туберкулеза, что на 20 процентов больше, чем в 2022 году.



Главной причиной вспышки туберкулеза называют прибытие 100 тысяч нелегальных мигрантов, которые в город депортируют из Техаса.



Вспышки малярии зарегистрированы в Мэриленде, Техасе и Флориде, причем подавляющее число случаев заболевания приходится на иммигрантов.



Во Флориде, Техасе, Калифорнии и Луизиане зарегистрированы вспышки проказы.



В начале года в Сан-Франциско зафиксировали и вспышку шигеллеза, который вызывает дизентерию и лихорадку и переносится через фекальные загрязнения. Эта болезнь типична для Африки, а теперь и для Калифорнии. Что неудивительно, ведь улицы Сан-Франциско забиты бездомными и мигрантами, и по городу разбросаны тысячи отхожих мест.



Появилась даже "карта фекалий" (the feces map), на которой отмечены все точки на улицах Сан-Франциско, где были обнаружены человеческие экскременты.



По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, в США ежегодно регистрируется около 450 000 заболеваний шигеллой.



В Калифорнию вместе с нелегальными мигрантами пришла и бубонная чума.



Открывая южную границу и запуская в страну миллионы нелегальных мигрантов, демократы прекрасно знали, к чему это приведет, так как еще в президентство Барака Обамы было известно о прямой связи появления в стране побежденных ранее инфекций с притоком нелегалов.



В феврале 2011 года член Палаты представителей штата Техас, республиканец Лео Берман заявил, что "нелегальные иммигранты приносят с собой туберкулез, малярию, полиомиелит, проказу и даже чуму", то есть практически все болезни, которые распространились в США в президентство Байдена.



Лео Берман сообщил конгрессу, что в 2009 году из 1501 случая туберкулеза, зарегистрированного в Техасе, 798 были нелегалами, а остальные заразились от них.



В 2010 году в Техасе было зарегистрировано 26 новых случаев проказы. В том же году 38% пришлось на нелегалов, среди остальных заболевших – легальные мигранты и мигранты, получившие гражданство США.



В период с 2000 по 2009 год в Техасе было зарегистрировано 970 случаев малярии.



Подобная статистика имелась и по другим штатам страны.



При внимательном анализе можно увидеть, что в долгое президентство Обамы распространение всех этих опасных инфекций было намного большим чем сейчас, так как за годы пребывания в Белом доме Дональда Трампа борьба с нелегальными мигрантами и сопутствующими инфекциями велась вполне серьезно и "импорт" опасных инфекций был в основном купирован.



В президентство Байдена хлынувшие через южную границу нелегалы вновь раскручивают статистику болезней, которые в современном мире свойственны в основном странам третьего мира.



Известный американский инфекционист профессор Нью-Йоркского университета Марк Сигел в своей статье в USA Today пишет, что у мигрантов, легальных и нелегальных, "наблюдаются все виды заболеваний, такие как туберкулез, чесотка, COVID, гепатит А и В, гонорея, сифилис, эпидемический паротит, ветряная оспа, лихорадка денге и т. д."



"Риск для здоровья распространяется везде, куда бы ни отправляли мигрантов, в том числе и здесь, в Нью-Йорке. Прозрачная граница – это не только кризис национальной безопасности, это также чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения", – указывает известный медик.



"Эпидемиологическая ситуация в США еще больше осложняется тем, что чиновники Министерства внутренней безопасности толком не знают, где живут более чем 7,5 миллиона мигрантов, прибывших [в страну] после прихода Байдена к власти… Легальные иммигранты обязаны получать прививки от множества заболеваний, но Министерство внутренней безопасности признало, что у него нет записей о вакцинации миллионов людей, въехавших в США, поскольку администрация Байдена ослабила пограничный контроль после вступления в должность в январе 2021 года. Многие люди с неопределенным иммиграционным статусом не имеют медицинской страховки и стараются держаться подальше от соцсетей, а это означает, что даже если США запустят какую-то программу вакцинации, они не будут знать об этом", – отмечает сотрудник НПО Real Clear Wire Джеймс Варни.



Потакание администрации Байдена притоку нелегальных мигрантов привело, как мы писали, к рекордной контрабанде опасного наркотика фентанила. Изготовляют фентанил в Мексике картелем Синалоа в Кульякане и картелем Халиско "Новое поколение" в Гвадалахаре.



"Фентанил, который производится картелями в Мексике, стал чумой и оружием массового уничтожения в Америке на фоне нынешнего пограничного кризиса", – пишет The New York Post. Плотно упакованные брикеты фентанила, спрятанные в грузовых автомобилях и 18-колесных фурах, перевозятся по шоссе от границы с Мексикой до района Великих озер, прежде чем направиться на восток в Чикаго и Нью-Йорк.



Властям штата Техас удается перехватывать часть наркотиков. "С 2021 года в Техасе изъято более 422 миллионов смертельных доз фентанила. Более чем достаточно, чтобы убить всех американцев, – написал губернатор Техаса Грэг Эббот в соцсетях. – Мы также произвели 394 200 задержаний нелегальных иммигрантов и 31 300 уголовных арестов. Все потому, что Байден не выполняет свою работу".



В недавнем отчете исследовательского центра Pew о ситуации на границе США и Мексики сообщается, что 57% американцев заявили, что большое количество мигрантов, стремящихся въехать в страну, приводит к росту преступности.



Власти западного пригорода Филадельфии Вест-Уайтленд-Тауншип сообщают о столкновениях с организованными бандами воров, состоящими из нелегалов, пересекающих границу. По данным телерадиостанции WPVI-TV, сотрудники местной полиции выявили как минимум три банды мигрантов, ответственных за кражу товаров на несколько тысяч долларов.



"Они пользуются тем, что приехали в США и совершают эти преступления, а также имеют возможность в некоторой степени исчезнуть", – сообщил радиостанции детектив полицейского управления городка Уэст-Уайтленд Скотт Пезик.



"За последний месяц у нас появились так называемые южноамериканские воровские группы", – добавил Пезик.



Чикаго и его пригороды захлестнули волны краж, часто совершаемых организованными бандами мигрантов.



В январе власти западного пригорода Оук-Брук отметили, что рост краж во многих торговых точках совершается нелегалами, которых выследили в приютах для мигрантов в Чикаго.



Другие районы региона Чикаго также сообщали о бандах нелегалов, занимающихся преступной деятельностью.



Соседний округ Лейк, штат Иллинойс, расположенный к северу от Чикаго, сообщил, что банда мигрантов подозревается в организации грабительской группировки, нацеленной на предприятия.



Власти Мичигана сообщили, что банда мигрантов из Чили была арестована за ограбление магазина Macy's в округе Окленд.



В городе Галф-Шорс, штат Алабама, была задержана пара чилийских нелегалов, обвиненных в ограблении ювелирного магазина.



Американцы в социальных сетях полны гнева и ненависти, сообщая, что полиция мегаполисов предпочитает не вмешиваться в происходящее. Этим пользуются грабители из числа нелегалов, совершая хорошо организованные налеты на супермаркеты и брендовые магазины группами в несколько десятков человек.



Эпидемии, наркотики, взрывной рост преступности – на все это демократы закрывают глаза, ради того чтобы привлечь в страну миллионы мигрантов, которые будут готовы отдать за них свои голоса на президентских выборах.



На фоне подобного вполне сознательного курса на уничтожение собственного народа известная концепция об американской исключительности приобретает поистине зловещий смысл. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710887760





