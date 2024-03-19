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    Узбекистан   | 
Зачем ЦентрАзии придумали "русский колониализм"
02:35 20.03.2024

Запад методично пытается убедить Центральную Азию, что в годы Советской власти Россия только эксплуатировала местное население и выкачивала природные богатства, ничего не давая взамен.

Это очевидный пример лживой пропаганды, не имеющий под собой никаких фактов, ее цель - настроить зеленую молодежь против России.

Хотя, впрочем, такие настроения процветали и на местах. Скажем, при Исламе Каримове в Узбекистане негласно были под запретом советские боевые награды, их вырезали даже из старых фильмов, затеняли в СМИ. А в учебниках истории до сих пор пишут, что "Узбекистан был вовлечен в войну" либо "Узбекистан участвовал в войне на стороне СССР".

Дело доходило до того, что бывшим фронтовикам одно время запретили принимать участие в традиционном параде на 9 Мая в Москве, на Красной площади. Хотя они имели на руках официальные приглашения.

"Более дальновидную политику проводит Шавкат Мирзиеев. Он не только отправил на Парад узбекских солдат, но обновил многие памятники по всей стране павшим героям, разбил в Ташкенте прекрасный парк Победы, где собраны раритеты той суровой эпохи, рассказано о мужестве и стойкости народа, - обращает внимание Александр Алексеев из Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий Евразия". Узбекский президент, сам выходец из Советского Союза, прекрасно понимает, что это была война за право на жизнь. И ставшие известными гитлеровские документы гласят, что ни о каком Узбекистане, Киргизии или Таджикистане там и речи нет".

Грандиозный советский проект никак нельзя отнести к колониализму. Его можно считать безумным, антиисторическим, несбыточным, но плюсы его очевидны.

Это была, если хотите, империя наоборот. Если британцы и французы грабили свои азиатские и африканские окраины, то Москва поставила задачу подтянуть окраины до уровня центра.

Вы знаете, какие страны занимают и сегодня первое и второе место в мире по уровню газификации? Не Россия с ее огромными запасами ценного сырья. Это Армения и Узбекистан. И только при Путине начался процесс подключения сел и деревень, дач к "голубому топливу".

Главной целью СССР была модернизация общества и экономики, выравнивание жизненного уровня граждан в союзных республиках. Внутри СССР не существовало культурных, классовых границ между центром и регионами, обществами и классами, как это происходило в колониальных империях Запада. Вспомним членов Политбюро, высшего органа власти. Это были, кроме Каримова, еще и Рашидов, Брежнев, лидеры Казахстана, Украины, Белоруссии…

"Проклятый центр" в лице России в советский период, по подсчетам аналитиков, вложил в Узбекистан прямые инвестиции, косвенные и прямые субсидии на 700 млрд долларов по нынешнему курсу. Промышленное производство только за 1952–1987 гг. возросло более чем в 10 раз, сельскохозяйственное - почти впятеро, выработка электроэнергии - втрое, объем жилой площади - более чем вдвое.

Народ Узбекистана впервые получил бесплатное образование и здравоохранение, пенсионное обеспечение и другие социальные льготы. В результате резко выросла продолжительность жизни, снижена детская смертность, появился слой интеллигенции и собственные научные кадры.

С 1920 по 1990 гг. население Узбекистана выросло с 4,4 млн до 20,2 млн человек. Этот факт попросту невозможно опровергнуть, а он убедительно говорит в пользу той эпохи, заложившей фундамент независимости республики.

Понятно, что все это, конечно, не было подарком. Свою часть работы в большом государстве Узбекистан выполнял достойно. Он был крупным производителем хлопка, фруктов и овощей, а также нефти и газа, республика была на передовых рубежах в космосе, машиностроении, в легкой промышленности, в других отраслях народного хозяйства. Это было одной из причин, когда Россия взяла на себя выплату всех советских долгов западным банкам. А это, напомню, случилось уже при Путине… Увы, регулярные "вбросы" от всяких "Свобод" сбивают с толку современную молодежь, которая не имеет советского опыта. Да, были голод, репрессии, депортации целых народов. Но еще при Хрущеве тому был положен конец.

Открывать тут Америку, притягивать за уши "русский колониализм" - смешно и подло одновременно. "Колонизаторы", как известно, на заводах и стройках не работали, целину не поднимали, метро не прокладывали.

Кстати, в октябре исполняется ровно 100 лет со дня создания Узбекской ССР. И это весомый повод вспомнить былое, все хорошее, что связывало и связывает нас с Россией.

Тимур ХАСАНОВ, Ташкент

Источник - Vesti.uz
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