С 1/07 Казахстан ограничивает обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане

07:33 20.03.2024

С 1 июля 2024 года Казахстан вводит запрет на выпуск в обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане. Об этом сообщается на сайте агентства Kazinform.



По их информации, в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК заявили, что в Кыргызстане органы по подтверждению соответствия качества оформляют документы по оценке соответствия с нарушениями и без проведения соответствующих испытаний. При этом, в местном законодательстве не предусмотрена ответственность за выдачу "серых" документов.



На конец 2023 года в Казахстане насчитывалось почти в 10 раз больше испытательных лабораторий, нежели в Кыргызстане (413 и 43 соответственно). Однако в 2022–2023 году кыргызстанские органы выдали на порядок больше разрешительных документов, чем казахстанские. Причем в 2022 году почти половина выдана казахстанским заявителям. В 2022 году отменено действие 200 "серых" сертификатов, в 2023 году отменено действие более 300 "серых" сертификатов, выданных органами страны.



В комитете рассказали, что в интернете размещаются объявления о продаже деклараций/сертификатов за пару дней от 10 тысяч тенге без проведения испытаний, формальная регистрация и внесение данных в реестр. Тогда как при проведении испытаний в казахстанских органах стоимость варьируется в среднем от 70 тысяч тенге, сроки проведения испытаний от 1 до 20 дней.



"Казахстанским уполномоченным органом неоднократно данный вопрос ставился перед коллегами из страны и Евразийской экономической комиссией, предлагались различные изменения, однако решения не нашлось, при этом затягивание данного вопроса ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье граждан, охрану окружающей среды, риски промышленной и иной безопасности ввиду использования неиспытанных и потенциально опасных товаров", - говорится в проекте постановления Комитета технического регулирования и метрологии.



В ведомстве добавили, что в Министерство торговли и интеграции РК неоднократно поступают обращения касательно недобросовестной работы кыргызстанских органов по оценке соответствия, а непрохождение соответствующих процедур оценки соответствия ввозимой продукции напрямую влияет на безопасность казахстанцев, подвергая их прямому риску употребления вредных для здоровья продуктов питания, контакту с товарами, выделяющими вредные для здоровья вещества, использованию опасных с электрической, механической, пожарной и химической точки зрения товаров бытового использования и так далее.



Запрет вступает в силу с 1 июля 2024 года. Если органы соответствия Кыргызстана выдали разрешительный документ до этой даты, то данное ограничение в таких случаях на них не распространяется.