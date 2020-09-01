Дважды депортированный из РФ разбазаривший СЭЗ "Бишкек" журналист Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана

09:24 20.03.2024

Кудрет Тайчабаров назначен главой Фонда поддержки развития туризма в КР. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Напомним, в 2020 году Тайчабаров возглавил СЭЗ "Бишкек" и ушел с поста в 2023 году.



Фонд поддержки развития туризма в КР был создан в форме открытого акционерного общества со 100% долей участия Министерства экономики и коммерции КР от 17 марта 2022 года для поддержки устойчивого развития туристической отрасли КР.



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ТАЙЧАБАРОВ Кудрет Марипович

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журналист



до 09.2020 проживал в РФ, вызывался на допросы в МВД по поводу публикаций, разоблачающих деятельность кыргызского олигарха Матраимова



В 09.2020 - вернулся в Бишкек



с 12.11.2020 - 17.01.2023 - генеральный директор СЭЗ "Бишкек"



Во время поездки на международный форум "Экспофорум" 1 июня 2021 года был депортирован из аэропорта Шереметьево, повторно депортирован из РФ в августе 2022. Ему закрыт въезд в Россию до 9 апреля 2023 года.



С марта 2024 - глава Фонда поддержки развития туризма в КР.



Фонд поддержки развития туризма в КР был создан в форме открытого акционерного общества со 100% долей участия Министерства экономики и коммерции КР от 17 марта 2022 года для поддержки устойчивого развития туристической отрасли КР.