"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание, - Давид Нармания

10:15 20.03.2024

"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание



Давид Нармания



Две тысячи французских солдат готовятся к отправке на Украину, заявил накануне глава СВР Сергей Нарышкин. Конечно, в Париже эту информацию опровергают, но после недавних заявлений самого Эммануэля Макрона данное сообщение не выглядит как нечто неожиданное.



Судите сами: за последние несколько недель президент Пятой республики успел очень многое. Например, призвать Россию к перемирию на время Олимпиады, не обмолвившись, что в это время будет делать Киев и какое вообще отношение имеет Россия как государство к грядущим Играм.



Параллельно Макрон не забывает о своем реноме главной телефонистки Запада и обещает, если ему позвонят из Кремля, взять трубку. Правда, зачем Владимиру Путину искать контактов со своим французским коллегой - вопрос открытый.

Наконец, Макрон успел пообещать направить французские войска на Украину, если возникнет угроза прорыва русских к Одессе или Киеву.



Вероятно, этого момента решили не ждать, и войска уже активно готовятся, а по сообщениям отдельных СМИ - и вовсе уже находятся на Украине. Французское телевидение в это время открыто обсуждает, где бы лучше разместить свой контингент.

Собственно, у отправки французских солдат к Днепру есть два измерения - военное и политическое. Существуют веские основания сомневаться в том, что кто-то увидит их на передовой, но даже если они там окажутся, то радикально повлиять на ход событий не смогут. Во-первых, западных "отпускников" на фронте хватало и без того, а счет тех, кто из отпуска не вернется, уже идет на тысячи. Украине для изменения ситуации нужно полмиллиона мобилизованных, а не четыре мотострелковых батальона.



Во-вторых, если говорить о качестве украинской пехоты и их французских товарищей по несчастью, большой вопрос, за кем превосходство: за Тарасами, которые сумели выжить под Работино или Авдеевкой, или за Жан-Пьерами, которые в прошлом году на полигонах готовили их воевать в "сетецентрической войне", так и не начавшейся.



А вот в политическом отношении сообщения о появлении французских войск на Украине после заявления об этом Макрона играют совсем другими красками. Конечно, ни о какой пятой статье устава НАТО речь идти не может: Париж на Украине занимается чем угодно, но точно не обороной. А уж задействовать эту опцию в условиях, когда в самом альянсе нет единства по вопросу помощи Киеву, Запад не решится. Яркое подтверждение тому - заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони. По ее словам, отправка иностранных войск приведет к эскалации, которой необходимо избежать любой ценой. Аналогичной точки зрения придерживаются в Берлине. Да и в целом: хотел бы Запад начать третью мировую - это случилось бы раньше.

На этом фоне становится понятно, что Париж, помимо попытки сыграть на стратегической неопределенности с этим шагом, преследует какие-то собственные цели. И чтобы понять, какие именно, необходимо вспомнить некоторые обстоятельства.

Программа-максимум этого конфликта в стратегическом отношении для России - вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. В условиях возможной победы Трампа и свертывания активности Вашингтона по линии НАТО европейцы останутся один на один с Россией. И вот тогда под вопросом окажется уже единство самой Европы. Для многих стран на континенте постконфликтное сотрудничество с Москвой сулит куда больше выгод, нежели сохранение напряженности. В первую очередь для Германии.



Для Франции усиление немцев крайне нежелательно - это давний спор потенциальных лидеров "на континенте", и хотя в конкретном моменте их позиции довольно близки, забывать об историческом противостоянии не следует. Собственно, именно поэтому Париж куда менее старательно - в сравнении с Берлином - поддерживает Киев деньгами и куда более активен на политическом фронте.

Так что отправка весьма ограниченного контингента преследует две цели. Во-первых, как можно дольше сохранить антироссийские настроения в пока еще единой Европе. Во-вторых, заработать политические очки - в первую очередь в глазах прибалтийских лимитрофов и Польши - за счет активной позиции в конфликте, тем самым укрепив собственные позиции.



И конечно, на дальней дистанции этот шаг противоречит долгоиграющей стратегии Кремля. Поэтому ответ на появление войск под французскими флагами на Украине следует ожидать предельно жесткий - тем более дурной пример Парижа может стать заразителен. Радует, что на всей территории, подконтрольной Киеву, едва ли найдется место, недосягаемое для российских ракет.

Благо для французских солдат в полях будущих российских регионов всегда найдется место "среди нечуждых им гробов".