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Россия накажет предателей. Путин указал
10:26 20.03.2024

Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности

Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Архивное фото

Евгений Балакин

Нашему народу не свойственна ненависть. Он снисходительно относится к глупости, уважает врага, прощает раскаявшихся. Ненависть ему чужда. Почти. Пока речь не зашла о предательстве. Предатель не заслуживает ни прощения, ни милосердия. Только возмездия.

Владимир Путин испытывает то же самое чувство. Об этом он прямо сказал на вчерашнем расширенном заседании коллегии ФСБ: "Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим".

Невозможно забыть и простить обстрелы Белгородской и Курской областей накануне выборов, не имевшие военного смысла и обернувшиеся жертвами среди мирных жителей. Именно потому, что их совершала вырусь из "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), "Свободы России"* и "Сибирского батальона"*, руководимая ГУР террориста Кирилла Буданова**. Атаку украинских войск на российскую границу понять можно: они считают нас врагами - мы платим той же монетой. В этом есть суровая военная правда. Но открытое, кичливое нападение на тех, кого объявляешь своими, не укладывается в голове, отторгается сердцем.

"Поэтому народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", - заявил президент. И народ действительно ждет.
Выступление Владимира Владимировича, сделанное на следующий день после победы на выборах, можно считать программным. Неприятие измены, обнажение прямой связи между террористическими актами, совершаемыми киевским режимом, и Западом (с подчеркнутым упоминанием подрыва "Северных потоков"), призыв к "наступательным действиям" - все это требует структуры уровня СМЕРШ. Вероятно, это и стоит за словами главы государства.

Конечно, в вопросах, связанных с разведкой и контрразведкой, ничего нельзя утверждать наверняка. Также, как нельзя наверняка утверждать (и даже следует опровергнуть) хоть какую-то причастность российских спецслужб к устранению Максима Кузьминова. Летчика, 9 августа 2023 года угнавшего вертолет, предавшего своих сослуживцев и бежавшего на Украину - а уже 13 февраля 2024 года найденного мертвым в Испании.

Но вряд ли президент в обращении к сотрудникам ФСБ ради красного слова отметил "действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу".
Символическое значение также заключается в том, что именно перед сотрудниками Службы безопасности глава государства обозначил проблему предательства как ключевую. История показывает, что Россия практически неуязвима перед внешним врагом - и зачастую становилась жертвой врага внутреннего. Измена, саботаж, диверсия - все это оказывалось гораздо опаснее для страны, чем прямое военное столкновение. Честь, верность, твердость - вот, что тысячелетие было опорой русского государства.

Владимир Путин, следуя традиционному для него принципу, указал и на историческое измерение проблемы, упомянув движение власовцев. Учитывая географию и контекст СВО, можно вспомнить еще об одном предателе, а именно - о Мазепе. Мятежный гетман, нарушивший присягу, впавший в ересь и приведший чужеземцев в свой собственный край, - вполне архетипическая фигура для явления, которое можно назвать "политическим украинством".

История повторяется и сегодня: то, что русская политическая культура считает изменой (взять хотя бы упомянутый РДК*), "политическое украинство" возводит в разряд доблести. Так, один из самый ярких представителей этого интеллектуального направления (не столько в силу личных качеств, сколько в силу отсутствия в этой среде развитой политологической мысли) иноагент Алексей Арестович** в недавнем интервью похвалил вырусь за атаки российской границы: "С политической [точки зрения] это очень эффективно. […] Выбивается один из основных лозунгов пропаганды об успешности СВО, которая идет по плану. […] Для меня критерием любой русской оппозиции всегда является признание РДК* и легиона "Свобода России*"".

Здесь следует возразить дважды.
Во-первых, именно нападение на земли, которые граждане России с любой точки зрения считают исконными, в сочетании с отсутствием военной логики и жертвами среди гражданского населения, стало одной из причин наивысшей за всю современную историю России явки на выборы - и в обстреливаемом приграничье она достигала 80%. Участие в этом нападении предателей только усилило поддержку власти.
Во-вторых, "критерий", озвученный Арестовичем**, применяется "политическими украинцами" исключительно по отношению к ним самим: любым жителям России рассчитывать на сочувствие с их стороны невозможно.

Показательна судьба террористки Дарьи Треповой, под чутким руководством кураторов из Украины взорвавшей Владлена Татарского 2 апреля 2023 года (еще 40 человек получили ранения различной тяжести). "Выполнила свою задачу, а дальше пусть ее хоть на куски режут живьем", - вот одна из ярких оценок ситуации с той стороны. Напомним, что Трепова признана виновной и приговорена к 27 годам колонии общего режима - такова награда за предательство.
Предателей не любят ни свои, ни чужие. От первых им следует ждать возмездия, от вторых - презрения. И вчерашнее выступление Владимира Путина с обращением к истории, чаяниям народа и государственной необходимости дает все основания полагать, что возмездие - неотвратимо.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Внесен в реестр террористов и экстремистов.

Источник - ria.ru
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