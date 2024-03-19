|Узбеки решили засудить Байдена
11:24 20.03.2024
Узбеки, которые нелегально через мексиканскую границу попали в США, недовольны тем, что их поместили в иммиграционный центр.
35 "беженцев" подали судебный иск против Джо Байдена, его секретаря Алехандро Майоркаса и директора таможенной службы Патрика Лейкхейтнера.
Они обвиняют чиновников в дискриминации по национальному признаку и требуют денег на оплату адвокатов.
Обычно, такие вояжи узбекских нелегалов обходятся в 10-15 тысяч долларов. Деньги идут на оплату различных "проводников". На этой почве в самом Узбекистане процветает мошенничество.
По некоторым данным, десятки узбеков прорвались в США благодаря миграционной политике байденовской администрации, широко открывшей ворота перед "беженцами", чтобы нынешний президент мог получить голоса многочисленных диаспор.
Однако к выходцам из Узбекистана Вашингтон относится настороженно после их участия в терактах на территории США.