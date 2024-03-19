Узбеки решили засудить Байдена

11:24 20.03.2024

Узбеки, которые нелегально через мексиканскую границу попали в США, недовольны тем, что их поместили в иммиграционный центр.



35 "беженцев" подали судебный иск против Джо Байдена, его секретаря Алехандро Майоркаса и директора таможенной службы Патрика Лейкхейтнера.



Они обвиняют чиновников в дискриминации по национальному признаку и требуют денег на оплату адвокатов.



Обычно, такие вояжи узбекских нелегалов обходятся в 10-15 тысяч долларов. Деньги идут на оплату различных "проводников". На этой почве в самом Узбекистане процветает мошенничество.



По некоторым данным, десятки узбеков прорвались в США благодаря миграционной политике байденовской администрации, широко открывшей ворота перед "беженцами", чтобы нынешний президент мог получить голоса многочисленных диаспор.



Однако к выходцам из Узбекистана Вашингтон относится настороженно после их участия в терактах на территории США.