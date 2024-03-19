"Афганский стыд" - ничто в сравнении с украинским позором. Пентагон избавляется от старой техники

11:44 20.03.2024

Американский БТР M1117 Guardian: "Афганский стыд" - ничто в сравнении с украинским позором

ВСУ судорожно перебрасывают под Марьинку последние резервы натовской бронетехники



Константин Ольшанский



Командование ВСУ от безысходности бросает под Авдеевку и Марьинку все оставшуюся натовскую технику. 425-й стрелковый батальон "Скала" (входит в 142-ю пехотную бригаду Сухопутных войск), который сейчас наши теснят севернее Константиновки, получил на вооружение американские бронетранспортеры ASV M1117 Guardian.



"Скала" засветила американскую технику в своих соцсетях, в том числе выложила видео в официальном канале в TikTok. Украинские боевики проводят учения на M1117, а 16 марта, судя по видео, БТР был впервые применен на поле боя.



Минобороны США в ноябре 2022 года объявило о дополнительном пакете помощи ВСУ на сумму около $400 млн в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI). Этот пакет стал одним из самых крупных: тогда киевскому режиму были отправлены не менее 1100 единиц тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost и 40 речных бронированных катеров.



Пентагон сейчас активно избавляется от старых M1117. Например, заключены соглашения с Колумбией и Грецией, которые получают списанную технику (M1117 была принята на вооружение американской армии в 1999 году).



Бельгийское военной издание Army Recognition выяснило, что в декабре 2022 года обещанные бронемашины ASV M1117 начали доставлять в Западную Украину через территорию Румынии.



Сама Румыния - одна из немногих стран Европы, которая отказалась давать вооружение киевскому режиму. Однако предоставила свои железные дороги для доставки чужого оружия, хотя ранее в основном бронетехника доставлялась через Польшу.



M1117 Guardian была полностью разработана в США на основе дизайна бронеавтомобилей серий V-100 и V-150 Commando. Эту машину производит Textron Marine & Land Systems, американский оборонный подрядчик.



В ответ на потребность армии США в легкоколесном транспортном средстве, обеспечивающем усиленную защиту от мин, M1117 был принят на вооружение армии и Корпуса морской пехоты США в 2001 году.



Американцы широко использовали БТР во время интервенции и оккупации Ирака и Афганистана. При этом во время изгнания американских оккупантов в 2021 году талибы (члены террористической группировки "Талибан" *, запрещенной в России) захватили огромное количество ASV M1117.



Сейчас они приняты на вооружение Вооруженных сил Афганистана. Талибы также получили благодаря сбежавшим янки огромное количество Humvee, М113 и International M1224 MaxxPro.



- Джо Байден лгал об "очень хорошо вооруженной афганской армии". На самом деле это не так. Вся техника попала в руки талибов. США не только унизительно покидали страну, но вооружили своих противников. Мы не понимаем, где Джо Байден увидел завершенную миссию? - со злой иронией пишет главный редактор Bulgarian Military Бойко Николов.



Американские БТР участвовали уже во многих военных конфликтах, в том числе в колумбийском конфликте и гражданской войне в Сирии. Американцы также предоставили множество ASV M1117 курдским отрядам народной самообороны в Сирии и Ираке, которые Турция считает террористическими группировками.



Экипаж M1117 включает водителя и командира, плюс машина может перевозить до восьми единиц личного состава в полной амуниции. БТР оснащен усовершенствованной системой брони от IBD Deisenroth Engineering - это немецкий производитель, который выпускает модульную броню. Ее можно пересобирать, как конструктор, в зависимости от конкретных оперативных задач.



Такая же броня используется в другой бронетехнике, включая танки Leopard C2, бронемашины серии CB90, немецкий БТР Fuchs, американский Stryker и канадский легкий бронетранспортер третьего поколения LAV III, пишет Bulgarian Military.



Какая конкретно броня поставлена украинцам, неизвестно: к сожалению, пока что ни одного ASV M1117 в качестве трофея захвачено не было. Но базовая броня состоит из керамического композита и позволяет защититься от огня стрелкового оружия, разрывов мин и самодельных взрывных устройств, заявляют разработчики.



ASV M1117 имеет полностью независимую подвеску 4×4. С одной заправкой бака эта машина проезжает чуть более 760 км, а максимальная скорость, которую она может развивать, составляет 100 км/час.



M1117 оснащен одноместной нестабилизированной башней, которая вооружена 40-мм автоматическим гранатометом и пулеметом калибра 12,7 мм. Эта башня обеспечивает полный поворот на 360 градусов, а вооружение может подниматься до 45 градусов, чтобы вести огонь по низколетящим целям.



- M1117 обеспечат украинцам гораздо более высокий уровень защиты на ходу, чем, например, внедорожники Humvee или менее бронированные БРДМ-2, - пишет издание Bulgarian Military.



Правда, под Константиновкой прикрывать американские БТР от российских ударов будут украинские беспилотники, приданные 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Также развернуты здесь две разведывательно-ударные группы дронов "Гаруда" и Sky Monster.



* Террористическая организация, запрещенная в России.