Победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире

12:11 20.03.2024

The Guardian

Великобритания



Кто поздравил Путина с победой на выборах и что это говорит о глобальных альянсах?

The Guardian: победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире



Пока Запад кричит о некой "несправедливости" и "недемократичности" президентских выборов в России, лидеры других стран поздравляют Владимира Путина с победой, пишет The Guardian. По мнению автора статьи, такая разная реакция говорит об углубляющемся геополитическом разломе.



Запад осудил выборы в России, но реакция стран Азии, Африки и Латинской Америки указывает на возникновение новой глобальной динамики.



Когда Владимир Путин одержал убедительную победу на президентских выборах, западные государства в один голос назвали ее несправедливой и недемократической.



Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что выборы подчеркивают "глубину репрессий" в России. А госдепартамент США отметил, что аресты и дисквалификация оппонентов означают "невероятную недемократичность" избирательного процесса (пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Наблюдатели СНГ, ШОС, Азии и Африки, в свою очередь, признали чистоту выборов в России. - Прим.ИноСМИ).



Но такие комментарии западных лидеров резко контрастируют с поздравлениями, которые идут в Москву из стран Азии, Африки и Латинской Америки.



Столь разная реакция подчеркивает линии геополитического разлома, которые постоянно расширяются с тех пор, как Россия два года назад начала военную спецоперацию на Украине, вызвав тем самым кризис в отношениях с Западом.



"Определенность" для Китая



Председатель КНР Си Цзиньпин поспешил поздравить Владимира Путина с победой, заявив, что Пекин будет и дальше развивать безграничное партнерство с Москвой, сформированное накануне конфликта на Украине.



Китайские государственные СМИ, освещающие выборы в России, не задают никаких вопросов о демократическом процессе, а о победе Путина говорят, что она "привносит определенность в нестабильный мир".



На фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Поднебесная стремится к расширению своего международного влияния. Веря в то, что эпоха американской гегемонии подошла к концу, Пекин заряжается новой энергией и пытается сформировать собственную сферу влияния в противовес Западу. А Россия при Путине с готовностью участвует в этом процессе.



Объявив в понедельник о своей победе, Путин в обращении к сторонникам вновь заявил: "Тайвань является неотъемлемой частью Китая". Его комментарии наверняка были адресованы правительству Си, которое утверждает, что Тайвань - это провинция КНР, а воссоединение считает важнейшим направлением своей политики. Путин также обвинил другие страны в провокациях вокруг острова и сказал, что их действия, а также санкции против Пекина "обречены на полный провал".



Россия и Китай являются членами БРИКС, куда входят развивающиеся экономики. Цель этого объединения, также включающего Бразилию, ЮАР и Индию, - бросить вызов мировому экономическому господству США путем сплочения стран с формирующейся рыночной экономикой.



"Особые отношения" с Индией



Когда Россия начала спецоперацию на Украине, 141 государство проголосовало за резолюцию ООН с осуждением ее действий. Но, как отмечает аналитическая организация Economist Intelligence Unit, эти общие цифры скрывают реальную картину, так как две трети мирового населения проживает в странах, которые заняли нейтральную позицию или склоняются в пользу Москвы.



Анализ Economist Intelligence Unit показывает, что такие государства, как Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка и, что самое важное, Индия, делают все возможное для того, чтобы не занимать ни чью сторону в этом конфликте.



В понедельник индийский премьер-министр Нарендра Моди, вторя Си Цзиньпину, заявил, что Нью-Дели стремится к укреплению "проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства" с Москвой.



С тех пор как Россия в феврале 2022 года вступила в вооруженный конфликт с Украиной, Моди балансирует на дипломатическом канате, отказываясь решительно выступать против действий России.



В последние годы Индия представляет себя в качестве мощной мировой державы. Помня о том, что это самая густонаселенная страна с занимающей пятое место в мире быстрорастущей экономикой, западные лидеры неизменно расстилают перед Моди красную ковровую дорожку, хотя его правительство отступает от норм демократии и скатывается к авторитаризму.



В то же время Моди позиционирует себя в качестве лидера Глобального Юга. Это довольно неопределенная группа развивающихся стран и бывших колоний, многие из которых продолжают поддерживать Россию.



Индия также стала ведущим покупателем российской нефти. Ее нефтеперерабатывающие предприятия воспользовались существенным снижением цен на черное золото после того, как Европа запретила импорт этого ресурса из России. Заполнив вакуум, образовавшийся после ухода западных покупателей, Индия помогла смягчить санкционный удар по российской экономике.



Наш "старший брат" одержал победу



Победе Путина обрадовались и лидеры в Латинской Америке, которые издавна не в ладах с Соединенными Штатами. Эксперты говорят, что изоляция России на Западе подтолкнула ее к сближению с такими странами, как Куба и Венесуэла. Министр иностранных дел последней недавно назвал Москву "жертвой на международной арене".



Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на результаты голосования следующим заявлением: "Наш старший брат Владимир Путин одержал победу, и это хорошее предзнаменование для всего мира".



Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал результаты выборов "убедительным доказательством того, что население России поддерживает осуществляемое Путиным руководство страной".



Победу Путина также тепло приветствовали в ряде стран Западной и Центральной Африки, где после нескольких переворотов с 2020 года правит хунта. В частности, это такие государства, как Мали и Нигер.



Россия старательно обхаживает многие страны из региона Сахель в связи с тем, что они разорвали свои связи с давними союзниками - Францией и США - после осуществленных военными переворотов.



Путин также воспользовался срывом соглашения об экспорте продовольствия с Украины на мировые рынки, в том числе во многие страны Африки, чтобы заручиться их поддержкой. В июле 2023 года он пообещал бесплатные поставки зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею. Первые партии пришли туда в прошлом месяце, о чем сообщило российское правительство.



В Буркина-Фасо одна ежедневная газета в понедельник подвела итог меняющимся глобальным тенденциям в своей редакционной статье. В ней говорится, что выборы в России "могут показаться несущественным событием", но они имеют особое значение, так как "Путин олицетворяет новое геополитическое соотношение сил на континенте, где Россия наращивает свое присутствие и влияние".



Автор: Джонатан Йерушалми (Jonathan Yerushalmy)