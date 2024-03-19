 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.03.2024
12:26  Сколько рабочих из Таджикистана требуется в других странах?
12:19  За призыв к восстанию. Задержан молодой кыргызский акын Жетиген уулу
12:18  Куйлюкский базар Ташкента ушел в историю
12:11  Победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире
11:44  "Афганский стыд" - ничто в сравнении с украинским позором. Пентагон избавляется от старой техники
11:24  Узбеки решили засудить Байдена
10:26  Россия накажет предателей. Путин указал

10:15  "Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание, - Давид Нармания
09:24  Дважды депортированный из РФ разбазаривший СЭЗ "Бишкек" журналист Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана
09:16  Президент Садыр Жапаров: "Мы проводили митинги не ради личной выгоды"
08:48  Боевые столкновения в Пактике на афгано-пакистанской границе
07:33  С 1/07 Казахстан ограничивает обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане
02:35  Зачем ЦентрАзии придумали "русский колониализм"
01:36  Нелегальные мигранты несут в Америку корь, туберкулез и проказу, - В.Прохватилов
01:11  Самоограничениями ОПЕК+ воспользовались нефтедобытчики США, - А.Башкатова
01:01  Китай: Модернизация и улучшение государственной политики управления
00:59  Племянник Елбасы (генерал КНБ Абиш) признан виновным в "январском мятеже" и... отделался условным сроком в 8 лет
00:53  Изнасилование или вымогательство: вокруг 1-го замакима Павлодарской области Батыргужинова разгорелся скандал
00:37  Убить Саддама (уроки истории), - Виктор Шацких
00:27  Пять лет транзиту власти в Казахстане: что поменялось, кроме фамилии президента?
00:25  На бывшего главу КазМВД Ерлана Тургумбаева завели уголовное дело в связи с январскими событиями
00:20  Фабрицио Верде: Запад критикует выборы в России, но лжет о себе
00:17  Почему узбекские чиновники не уходят в отставку?
00:11  Трое сотрудников "Казтемиртранс" и 16 бизнесменов осуждены за взятки
00:09  Турция не хочет сталкиваться с Ираном в Ираке, - Игорь Субботин
00:07  Проект CASA-1000 завис над Киргизией как дамоклов меч, - В.Панфилова
00:05  После Авдеевки. О тактике Вооруженных сил РФ в новых условиях, - Николай Сорокин
Вторник, 19.03.2024
21:32  Тромб. Умер в 52 популярный российский спортивный журналист Василий Уткин
21:30  С Ракова. Экс-заместителю министра просвещения Раковой дали 5 лет за мошенничество (условно)
17:50  Хуситы нанесли новые удары ракетами по израильскому порту Эйлат и американским кораблям в Красном море - есть попадания
16:27  Биня вместо Бени? Раскол в правящей элите Израиля. Американцы ставят на Ганца? - Д.Юрганов
16:17  В Таджикистане нашли виновных в энергокризисе? - Пайрав Чоршанбиев
15:51  Фанфары для западных колонизаторов в Центральной Азии, - С.Кожемякин
15:36  TikTok раздора: дожмут ли США китайских владельцев соцсети?
15:28  Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает, - профессор Катасонов
15:12  Польские военспецы, прибывшие на Украину для установки ракет, попали под удар "Гераней"
14:52  Китайский новый год удался заводам, но не магазинам
14:49  Под угрозой. Жизнь каракалпакской диаспоры в Казахстане
14:45  Украина бьет по российским НПЗ. Как это скажется на Казахстане?
14:20  Игорь Переверзев: Реальную экономическую революцию подменили имитацией
13:16  Ближний Восток: время нестандартных решений, - Мих.Ошеров
12:44  Назначено руководство "Центра климатического финансирования Кыргызстана"
12:02  Камель Дауд: А вы пойдете умирать за французскую Украину?
11:23  НАТО делится на три. Альянс заходит в тыл России на Южном Кавказе, - Къ
11:13  Токаев наделил КНБ новыми полномочиям и исключил формулировку касательно охраны Назарбаева
11:10  Пашинян: если Армения не отдаст четыре села, то Азербайджан начнет войну
10:55  Об Атырауском выступлении. Токаеву явно надоедает уговаривать всех хоть немного модернизироваться, - Данияр Ашимбаев
10:48  В Казахстане будут выпускать косметику на основе кобыльего молока
10:46  У подконтрольных племяннику олигарха Патоха Шадиева банков забрали землю в Алматы и вернули Нацбанку
10:43  КазВласти хотят образовать еще 18 новых городов. Из размножившихся до 30 тыс. жителей южно-казахстанских сел
10:37  Продать нельзя сохранить. Кто торпедирует Алма-Атинский завод имени Кирова? - Orda.kz
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире
12:11 20.03.2024

The Guardian
Великобритания

Кто поздравил Путина с победой на выборах и что это говорит о глобальных альянсах?
The Guardian: победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире

Пока Запад кричит о некой "несправедливости" и "недемократичности" президентских выборов в России, лидеры других стран поздравляют Владимира Путина с победой, пишет The Guardian. По мнению автора статьи, такая разная реакция говорит об углубляющемся геополитическом разломе.

Запад осудил выборы в России, но реакция стран Азии, Африки и Латинской Америки указывает на возникновение новой глобальной динамики.

Когда Владимир Путин одержал убедительную победу на президентских выборах, западные государства в один голос назвали ее несправедливой и недемократической.

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что выборы подчеркивают "глубину репрессий" в России. А госдепартамент США отметил, что аресты и дисквалификация оппонентов означают "невероятную недемократичность" избирательного процесса (пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Наблюдатели СНГ, ШОС, Азии и Африки, в свою очередь, признали чистоту выборов в России. - Прим.ИноСМИ).

Но такие комментарии западных лидеров резко контрастируют с поздравлениями, которые идут в Москву из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Столь разная реакция подчеркивает линии геополитического разлома, которые постоянно расширяются с тех пор, как Россия два года назад начала военную спецоперацию на Украине, вызвав тем самым кризис в отношениях с Западом.

"Определенность" для Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин поспешил поздравить Владимира Путина с победой, заявив, что Пекин будет и дальше развивать безграничное партнерство с Москвой, сформированное накануне конфликта на Украине.

Китайские государственные СМИ, освещающие выборы в России, не задают никаких вопросов о демократическом процессе, а о победе Путина говорят, что она "привносит определенность в нестабильный мир".

На фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Поднебесная стремится к расширению своего международного влияния. Веря в то, что эпоха американской гегемонии подошла к концу, Пекин заряжается новой энергией и пытается сформировать собственную сферу влияния в противовес Западу. А Россия при Путине с готовностью участвует в этом процессе.

Объявив в понедельник о своей победе, Путин в обращении к сторонникам вновь заявил: "Тайвань является неотъемлемой частью Китая". Его комментарии наверняка были адресованы правительству Си, которое утверждает, что Тайвань - это провинция КНР, а воссоединение считает важнейшим направлением своей политики. Путин также обвинил другие страны в провокациях вокруг острова и сказал, что их действия, а также санкции против Пекина "обречены на полный провал".

Россия и Китай являются членами БРИКС, куда входят развивающиеся экономики. Цель этого объединения, также включающего Бразилию, ЮАР и Индию, - бросить вызов мировому экономическому господству США путем сплочения стран с формирующейся рыночной экономикой.

"Особые отношения" с Индией

Когда Россия начала спецоперацию на Украине, 141 государство проголосовало за резолюцию ООН с осуждением ее действий. Но, как отмечает аналитическая организация Economist Intelligence Unit, эти общие цифры скрывают реальную картину, так как две трети мирового населения проживает в странах, которые заняли нейтральную позицию или склоняются в пользу Москвы.

Анализ Economist Intelligence Unit показывает, что такие государства, как Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка и, что самое важное, Индия, делают все возможное для того, чтобы не занимать ни чью сторону в этом конфликте.

В понедельник индийский премьер-министр Нарендра Моди, вторя Си Цзиньпину, заявил, что Нью-Дели стремится к укреплению "проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства" с Москвой.

С тех пор как Россия в феврале 2022 года вступила в вооруженный конфликт с Украиной, Моди балансирует на дипломатическом канате, отказываясь решительно выступать против действий России.

В последние годы Индия представляет себя в качестве мощной мировой державы. Помня о том, что это самая густонаселенная страна с занимающей пятое место в мире быстрорастущей экономикой, западные лидеры неизменно расстилают перед Моди красную ковровую дорожку, хотя его правительство отступает от норм демократии и скатывается к авторитаризму.

В то же время Моди позиционирует себя в качестве лидера Глобального Юга. Это довольно неопределенная группа развивающихся стран и бывших колоний, многие из которых продолжают поддерживать Россию.

Индия также стала ведущим покупателем российской нефти. Ее нефтеперерабатывающие предприятия воспользовались существенным снижением цен на черное золото после того, как Европа запретила импорт этого ресурса из России. Заполнив вакуум, образовавшийся после ухода западных покупателей, Индия помогла смягчить санкционный удар по российской экономике.

Наш "старший брат" одержал победу

Победе Путина обрадовались и лидеры в Латинской Америке, которые издавна не в ладах с Соединенными Штатами. Эксперты говорят, что изоляция России на Западе подтолкнула ее к сближению с такими странами, как Куба и Венесуэла. Министр иностранных дел последней недавно назвал Москву "жертвой на международной арене".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на результаты голосования следующим заявлением: "Наш старший брат Владимир Путин одержал победу, и это хорошее предзнаменование для всего мира".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал результаты выборов "убедительным доказательством того, что население России поддерживает осуществляемое Путиным руководство страной".

Победу Путина также тепло приветствовали в ряде стран Западной и Центральной Африки, где после нескольких переворотов с 2020 года правит хунта. В частности, это такие государства, как Мали и Нигер.

Россия старательно обхаживает многие страны из региона Сахель в связи с тем, что они разорвали свои связи с давними союзниками - Францией и США - после осуществленных военными переворотов.

Путин также воспользовался срывом соглашения об экспорте продовольствия с Украины на мировые рынки, в том числе во многие страны Африки, чтобы заручиться их поддержкой. В июле 2023 года он пообещал бесплатные поставки зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею. Первые партии пришли туда в прошлом месяце, о чем сообщило российское правительство.

В Буркина-Фасо одна ежедневная газета в понедельник подвела итог меняющимся глобальным тенденциям в своей редакционной статье. В ней говорится, что выборы в России "могут показаться несущественным событием", но они имеют особое значение, так как "Путин олицетворяет новое геополитическое соотношение сил на континенте, где Россия наращивает свое присутствие и влияние".

Автор: Джонатан Йерушалми (Jonathan Yerushalmy)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710925860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  