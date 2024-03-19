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|Куйлюкский базар Ташкента ушел в историю
12:18 20.03.2024
Куйлюкский базар в Ташкенте прекратил свое существование. Так решил его главный акционер - мэрия Ташкента.
Он был создан еще в царские времена у переправы через Чирчик. После поселения в этих местах корейцев с Дальнего Востока в 1937-м, его стали называть в народе "корейским".
Затем ему вернули первоначальное имя Куйлюк-по названию старого кладбища, что неподалеку.
Уже в годы независимости базар перебрался за кольцевую дорогу. Сюда свозились сельхозтовары со всей Ташкентской области и перепродавались в розницу.