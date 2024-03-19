Куйлюкский базар Ташкента ушел в историю

12:18 20.03.2024

Куйлюкский базар в Ташкенте прекратил свое существование. Так решил его главный акционер - мэрия Ташкента.



Он был создан еще в царские времена у переправы через Чирчик. После поселения в этих местах корейцев с Дальнего Востока в 1937-м, его стали называть в народе "корейским".



Затем ему вернули первоначальное имя Куйлюк-по названию старого кладбища, что неподалеку.



Уже в годы независимости базар перебрался за кольцевую дорогу. Сюда свозились сельхозтовары со всей Ташкентской области и перепродавались в розницу.