За призыв к восстанию. Задержан молодой кыргызский акын Жетиген уулу

12:19 20.03.2024

ГКНБ задержал акына Аската Жетиген уулу. Суд отпустил его из-под стражи



"Сводка" (АКИpress) – 18 марта 2024 ГКНБ задержал акына Аската Жетиген уулу. Он отпущен из-под стражи по подписке о невыезде.



Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда, в удовлетворении ходатайства следователя СУ ГКНБ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жетигена уулу отказано.



Суд применил меру пресечения в виде подписки о невыезде до окончания следствия в отношении обвиняемого.



Жетиген уулу предъявлено обвинение по статье 327 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса (Публичные призывы к насильственному захвату власти).