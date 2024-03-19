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Сколько рабочих из Таджикистана требуется в других странах?
12:26 20.03.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

География трудовой миграции из республики расширяется.

Россия, Европа, Дальний Восток, Ближний Восток – везде нужны таджикские работники. Десяткам стран мира нужны рабочие из Таджикистана, но не всякие, а обученные нужным специальностям и со знанием языков.

Россия требует оргнабор

Именно поэтому Таджикистан усиливает работу по подготовке мигрантов, содействуя получению рабочих профессий, а также активизирует свою деятельность по диверсификации трудовой миграции.

В Государственном учреждении "Центр образования взрослых Таджикистана" обучают более 100 профессиям и ежегодно к ним добавляются новые специальности.

В этом году в рамках проекта Азиатского Банка развития в Таджикистане планируется открыть три современных центра довыездной подготовки мигрантов. В Худжанде, Бохтаре и Восе.

В этих центрах будут готовить специалистов, востребованных на рынке труда с получением соответствующего сертификата международного образца, кроме того, в них будут обучать иностранным языкам, финансовой грамотности и законодательству стран.

Как рассказала "Азия-Плюс" зам министра труда Шахноза Нодири, это очень важно для того, чтобы граждане Таджикистана, выезжающие на заработки в другие страны, смогли зарабатывать больше.

Квалификация работника – одно из требований организационного набора и в будущем увеличатся запросы на такие кадры.

Россия остается одной из приоритетных стран для таджикской рабочей силы.

"Поэтому, мы должны планомерно идти по пути организованного набора граждан на работу в российских компаниях", - отметила Нодири.

По ее данным, в рамках соглашения об организованном наборе с Российской Федерацией идет реализация данного документа в формате рабочей группы.

Агентство по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда, миграции и занятости населения в 2023 году трудоустроило около 6,5 тыс. граждан Таджикистана за рубежом по организационному набору. Из них 77% или около 5 тыс. трудовых мигрантов отправились в Россию.

В начале 2024 года Агентство по трудоустройству за рубежом посетили представители около 40 компаний-работодателей из 13 стран мира для привлечения работников из Таджикистана.

В их числе больше всех компаний из Российской Федерации. По данным Минтруда, свыше 100 компаний из России подали заявки на найм более 20 тысяч рабочих из республики.

Кроме того, как сообщила Шахноза Нодири, в мае 2024 состоится второй раунд комплексных переговоров с Российской Федерацией, где обсудят актуальные вопросы трудовой миграции.

Какие страны примут граждан Таджикистан на работу

В Таджикистане прорабатывается комплекс вопросов по диверсификации направления трудовой миграции.

В прошлом году Агентство по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда, миграции и занятости населения около 1,5

тысяч граждан Таджикистана на работу в таких странах, как Турция, Казахстан, Польша, Румыния, Беларусь, Литва, Латвия, ОАЭ и Япония.

Ранее министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гульнора Хасанзода заявляла о том, что "С целью диверсификации трудовой миграции, по инициативе министерства были разработаны и направлены проекты межправительственных соглашений с Великобританией, Соединенными Штатами Америки, Кореей, Канадой, Польшей, Латвией, Германией, Сингапуром, Японией, Филиппинами и Королевством Саудовской Аравии".

Замминистра труда Шахноза Нодири отметила, что в декабре 2023 года нашу страну включили в систему занятости Южной Кореи.

"До конца марта корейская сторона обещала отправить проект меморандума. После его подписания начнется активная фаза подготовки мигрантов и отбор и направления граждан в Корею для осуществления трудовой деятельности. Корея предлагает нашим гражданам условия работы до двух лет", - сообщила она.

Это очень удобно по сравнению с другими странами, например, Великобритания принимает рабочую силу на 6 месяцев, после завершения этого срока мигрант должен покинуть эту страну и в течение следующих 6 месяцев не имеет права находиться и работать там.

Также, в связи с дефицитом рабочих рук в Западной Европе у граждан Таджикистана появляются шансы найти рабочие места в Бельгии, Нидерландах и других странах.

По инициативе МИД РТ, Посол Таджикистана в Бельгии Музаффар Хусейнзода ведет переговоры по подписанию соглашения с бельгийским департаментом по вопросам миграции. Планируется работать также с Нидерландами, которые заявили, что им необходимы трудовые ресурсы в секторе сельского хозяйства.

Есть у нас хорошая заявка от Дубая для специалистов в области фармацевтики со знанием русского и фарси.

В общем, в этом году много стран, желающих пригласить таджикских рабочих к себе. Но, как на это обращает внимание Минтруда, нужно выезжать за рубеж подготовленным.

Источник - Азия-Плюс
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