Жюль и Жанна... Подарок Токаева: Макрон развлекается с своими казахскими тазы

13:25 20.03.2024

Личный фотограф президента Франции Эмманюэля Макрона опубликовал в сети теплый снимок, на котором глава государства запечатлен с собаками казахской национальной породы тазы. Подробнее рассказывает Tengri Life.



На черно-белой фотографии политик кормит собак по кличке Жюль и Жанна, которых Макрону подарил Касым-Жомарт Токаев.



