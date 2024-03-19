|Жюль и Жанна... Подарок Токаева: Макрон развлекается с своими казахскими тазы
13:25 20.03.2024
Личный фотограф президента Франции Эмманюэля Макрона опубликовал в сети теплый снимок, на котором глава государства запечатлен с собаками казахской национальной породы тазы. Подробнее рассказывает Tengri Life.
На черно-белой фотографии политик кормит собак по кличке Жюль и Жанна, которых Макрону подарил Касым-Жомарт Токаев.
Под постом пользователи восхитились талантом фотографа, а именно тем, что он создает душевные снимки, которые позволяют узнать президента с другой стороны.
"Впервые президента показали в такой аутентичной атмосфере", "Собака – лучший друг человека! Спасибо, что поделились этим прекрасным снимком", "Красивые собаки! Минутка отдыха для нашего президента", "Это слишком мило", – написали пользователи под постом.
Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил пятимесячных щенков тазы французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в прошлом году. Отмечается, что охотничьи собаки приглянулись ему во время посещения выставки в Астане.
Более того, французский лидер всегда находит случай рассказать о своих борзых, если встречает упоминание о Казахстане. Так, совсем недавно Эмманюэль Макрон поздравил казахстанцев с помолвкой на Эйфелевой башне и вспомнил о подарке Токаева.