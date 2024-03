Смерть Бахыта Ибрагима напомнила о... Банковские войны КZ, - Данияр Ашимбаев

13:29 20.03.2024

Банковские войны

Данияр Ашимбаев: Смерть Бахыта Ибрагима – бывшего председателя совета директоров АО "Qazaq Banki" заставляет вновь вспомнить банковские драки минувшего десятилетия и связанные с ними уголовные дела



Данияр Ашимбаев, 18 марта



Смерть Бахыта Ибрагима – бывшего председателя совета директоров АО "Qazaq Banki" заставляет вновь вспомнить банковские драки минувшего десятилетия и связанные с ними уголовные дела.

Напомним.



1) В 2014 г. "Казкоммерцбанк" (ККБ) и Кенес Ракишев приобрели у ФНБ "Самрук-Казына" национализированный в 2009 г. "БТА Банк". В 2015 г. ККБ выкупил долю в БТА у Ракишева и завершил процесс слияния банков. Одновременно в течение 2015–2016 гг. Ракишев приобрел ККБ и начал энергично его развивать. В 2017 г. "Народный банк" купил у Ракишева "Казкоммерцбанк" и в 2018 г. произвел слияние банков. В том же году "Народный банк" продал 60% АО "Altyn Bank" (до 2014 г. ДБ "HSBC Банк Казахстан") китайцам.



2) В начале 2017 г. Байсеитов выкупил акции банка "ЦентрКредит" у IFC, а в апреле "Цесна" приобрела пакет акций банка "ЦентрКредит" у корейского банка "Kookmin". Все шло к объединению банков. В марте 2018 г. сделка была отменена, а Байсеитов и Ли выкупили пакет акций БЦК у "Цесны".



3) Летом-осенью 2018 г. у "Цеснабанка" начались проблемы. Государство начало спасать банк, ходили слухи о том, что его может выкупить "Народный банк", но в феврале 2019 г. "First Heartland Securities" приобрел "Цесну", которая была переименована в "First Heartland Jusan Bank", а затем была объединена с "First Heartland Bank" (бывший АО "Банк "ЭкспоКредит", до этого "RBS Kazakhstan", а еще раньше – "ABN Amro Банк"). FHB был приобретен внучкой "Назарбаев Университета" в ноябре 2017 г. у Игоря Кима, который обзавелся этим банком в 2011 г. (Ким, кстати, в 2001–2004 гг. был главой банка "Каспийский", который ныне "каспи"). В 2020 г. "First Heartland Jysan Bank" приобрел у Галымжана Есенова АО "АТФ Банк", который в следующем году влился в "Жусан". В конце 2021 г. акционером банка стала компания "Jusan Technologies", но в 2022–2023 гг. после серии разбирательств и скандалов "Жусан" вернулся "под казахстанскую юрисдикцию", а 100%-ным владельцем стал Галымжан Есенов.



4) В 2013-2014 гг. структуры Булата Утемуратова приобрели акции "Альянс Банка" (бывший "Иртышбизнесбанк") и "Темирбанка" у "Самрука". Ранее он приобрел АО "Метрокомбанк" (создан в 2008 г. бывшими акционерами "Texakabank", которые ранее продали его "Сбербанку России", но решили остаться в банковском бизнесе). В 2013 г. "Метрокомбанк" был переименован в "ForteBank". В 2015 г. Утемуратов объединил три банка в один. Изначальный "ForteBank" был переименован в "ABC банк", а "Альянс" – в "ForteBank", после чего "Темир" и "ABC" были ликвидированы.

В 2019 г. "ForteBank" приобрел у других структур Утемуратова банк "Kassa Nova" (создан в 2009 г.), который в декабре 2020 г. продан структурам Тимура Турлова и стал АО "Банк Фридом Финанс Казахстан".



5) У Турлова это уже вторая попытка заняться банковским бизнесом. В конце 2017 г. "Фридом Финанс" стал акционером проблемного АО "Банк Астаны"; закончилось плохо – в сентябре 2018 г. банк лишился лицензии.

"Банк Астаны" был создан в 2008 г. одноименной компанией как АО "Банк "Астана-финанс". В 2013 г. в число акционеров вошел Кенес Ракишев и его деловой партнер Олжас Тохтаров. В 2015 г. банк сменил название, а Ракишев вышел из акционеров в связи с проектами по БТА и "Казкому". Тохтаров остался основным акционером, потом добавился Турлов, но в 2018 г., как уже говорилось, "Банк Астаны" рухнул (или был потоплен – по одной из версий), причем опять-таки с огромными бюджетными средствами.



6) В начале 2017 г. крупным акционером проблемного АО "Delta Bank" (бывший "Нефтебанк") стал бизнесмен Нурлан Тлеубаев, который в течение нескольких месяцев приобрел практически весь пакет акций. Летом лицензия банка, в котором хранились депозиты множества госкомпаний, была приостановлена, а осенью отозвана.

Кроме того, СМИ указывали, что Тлеубаев был крупным акционером "Казинвестбанка", но в документах его не видно. В марте 2016 г. при смене акционеров появилась Тлеубаева Л.С. Банк был создан в 1993 г. как "Казинтербанк", а в 2004 г. приобретен структурами Нурлана Каппарова и переименован в "Казинвестбанк". До весны его акционерами были Каппаров (после его кончины в 2015 г. – Гаухар Каппарова), Ерболат Досаев (с 2012 г. работавший в правительстве) и Берик Каниев. В декабре 2016 г. банк лишился лицензии (его последний руководитель Нуржан Джанабеков выкупил при этом долю Гаухар Каппаровой).

Нурлан Тлеубаев был арестован в конце 2019 г. и в марте 2021 г. приговорен к 9 годам по делу о хищениях из банка "RBK". В ноябре 2011 г. он второй раз был судим – "по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства" и приговорен к 5 с половиной годам. В октябре 2023 г. АФМ объявило, что по делу о хищениях денег из АО "Delta Bank" Тлеубаев был приговорен к 10 годам. Агентство сообщило, что "пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ".



7) В мае 2017 г. было объявлено, что "Bank RBK" и "Qazaq Banki" заключили меморандум об объединении.

"Qazaq Banki" был создан в 1993 г. как "Сеним-Банк", а в 2013 г. был переименован в "Qazaq Banki". Изменился и состав акционеров, в число которых вошел Динмухамет Идрисов, а через некоторое время – Бахыт Ибрагим (с апреля 2013 г. – председатель совета директоров банка, а ранее – зам. гендиректора АО "КМГ ПМ"). В 2017 г. банк начало лихорадить, несмотря на вливания из Нацбанка. В октябре было объявлено об отказе от слияния с RBK. В феврале 2018 г. Ибрагим вышел из совета директоров (в июне 2017 г. он перестал быть председателем СД), а в августе банк потерял лицензию.

В мае 2018 г. Ибрагим был задержан по ФРГ и экстрадирован в Казахстан. Генпрокуратура сообщили, что он подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО "Bank RBK" в особо крупном размере. В ноябре 2020 г. Бахыт Ибрагим был приговорен к 8 годам лишения свободы, в конце 2023 г. освободился и в марте 2024 г. был найден повешенным на сьемной квартире.

"Bank RBK" был создан в 1992 г. и сменил уже несколько названий ("Мекен", "Алаш-Банк", "КазИнКомБанк") и акционеров (в том числе и весьма драматически – в 2003 г. был убит вице-президент банка Болат Сафин, в убийстве был обвинен глава банка Темирхан Мухамбедьяров, который был осужден, бежал, задержан...).

После долгих перипетий банк в 2011 г. получил новое название, а совет директоров возглавил Фарид Люхудзяев (или, как его называли, "четвертый из евразийской тройки"). В числе акционеров вошел ряд крупных бизнесменов, в т.ч. Идрисов и Шарипбаев. Правление банка в 2014 г. возглавил Игорь Мажинов – бывший заместитель гендиректора ТОО "Корпорация ХОЗУ".

Банк уверенно рос, но в 2017 г. втянулся в кризис. Показатели и рейтинги стремительно ухудшились, менеджмент оказался замешан в массовые хищения, а большое число акционеров парализовало работу банку. В августе было объявлено, что крупным акционером станет глава "Казахмыса" Владимир Ким. В сентябре Мажинов был выведен из правления, а в октябре Люхудзяев покинул совет директоров. В ноябре Ким выкупил акции банка у других акционеров и произвел докапитализацию банка. В феврале 2018 г. пост покинула следующая председатель правления – Марпу Жакубаева.

В ноябре 2020 г. стало известно, что по делу о хищении 144 млрд. тенге из банка RBK был вынесен приговор. Бахыт Ибрагим, Марпу Жакубаева и Игорь Мажинов были приговорены к 8 годам лишения свободы. Главным обвиняемым был Жомарт Ертаев, являвшийся консультантом советов директоров "Bank RBK" и "Qazaq Banki". Ертаев ранее руководил "Альянс Банком" и "Евразийским банком". В 2009 г. был арестован и приговорен к 2 годам условно. Поскольку занимать руководящие должности в БВУ он не имел права, то стал сотрудничать с RBK в качестве советника, а жена – в качестве члена совета директоров.

Судья сообщил, что Ертаев "спланировал и организовал схему похищения денежных средств банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Тем самым руководил и организовал преступление". Экс-банкир был приговорен к 11 годам лишения свободы.

В марте 2021 г. состоялся еще один суд: Ертаев и уже упоминавшийся Тлеубаев были признаны виновными по делу о хищениях 188,6 млрд. тенге из "Bank RBK", "Евразийского банка" и "Qazaq Banki". Ертаев по этому делу получил 9 лет.

Кстати, одним из наиболее пикантным моментов дела RBK является то, что в рамках оздоровления банка был заключен меморандум с правительством и Нацбанком, по которому фактически были списаны зависшие в банке 40 млрд. тенге на депозитах и счетах квазигоссектора. Премьером, кстати, в тот момент был тесть Бахыта Ибрагима – Бакытжан Сагинтаев.

"RBK" кризис пережил. Суды по менеджерам идут, часть имущества конфискована и пошла на погашение долгов.

Фарид Люхудзяев скончался в феврале 2018 года. Игорь Мажинов умер в феврале 2024 г. во время операции на сердце. Через месяц найден повешенным Бахыт Ибрагим.