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"Маленький Кыргызстан смело проводит антиколониальную независимую политику..."
13:33 20.03.2024

В то время, когда Казахстан безропотно отдает свои природные богатства англосаксам, смирившись с ролью колонии, Кыргызстан показывает пример независимой антиколониальной политики, пишет ТГ-канал Сегодня.KZ.

Начнем с того, что кыргызские власти национализировали золотоносное месторождение "Кумтор", выгнав оттуда канадцев, безжалостно его эксплуатировавших и вывозивших все добываемое восвояси.

Когда президент Садыр Жапаров затеял кампанию по выселению англосаксонских колонизаторов из своей страны, это казалось нереальным. Противостояние Кыргызстана против всего англосаксонского мира ничего хорошего Бишкеку не сулило. И, разумеется, в победу кыргызской власти практически никто не верил.

Однако не так страшен оказался англосаксонский черт. У Кыргызстана получилось. Теперь "Кумтор" и все, что на нем добывается, полностью принадлежит государству.

А недавно в Кыргызстане приняли закон об иностранных агентах, обязывающий все НКО и СМИ, находящиеся на зарубежном финансировании, полностью отчитываться о том, откуда деньги приходят и на что уходят.

Президент Жапаров неоднократно говорил, что с целью заставить его отказаться от принятия этого закона на него давили порядка 30-ти государств и целая куча всевозможных международных правозащитных организаций. А госсекретарь США Энтони Блинкен даже написал личное письме с завуалированными угрозами.



Выдержал бы такой натиск, например, Токаев? Это большой вопрос. А вот Жапаров не только выдержал, но еще и дипломатично послал Блинкена в пеший эротический тур. Чего от Токаева вообще ожидать нельзя.

А еще Жапаров, несмотря на давление со стороны США, сказал им, чтобы они катились со своими антироссийскими санкциями ко всем чертям, заявив, что соблюдать их не будет. На что у Токаева, к примеру, духа не хватило.

Однако все это к слову. Главное, о чем мы сегодня хотели сказать, - это то, что свои природные богатства братья-кыргызы решили добывать самостоятельно, не отдавая их никаким англосаксам и используя исключительно на благо своего государства.

В то время, когда власти Казахстана покорно согласились подарить свои месторождения редкоземельных металлов британцам, преподнося это своему народу как некое благо, президент Жапаров постановил осваивать свои недра собственными силами.

Месторождение "Кызыл Омпол", расположенное у побережья озера Иссык-Куль, содержит в себе уран, редкоземы, словом, все то, за что уже в мире разгорается геополитическая борьба. Согласно официальным данным, ресурсов там более чем на 300 млрд долларов.

Англосаксы положили глаз на это месторождение еще в 2019 году. Однако братья-кыргызы, зная, каким варварским способом они вели добычу на "Кумторе" вышли на протесты. В итоге белым господам пришлось удалиться, не солоно хлебавши, до лучших времен.

Однако они для них в Кыргызстане не наступили. Президент Жапаров принял новую антиколониальную стратегию развития республики, встретился с местным населением и заверил, что все, что будет добываться на "Кызыл Омполе" пойдет на благо народа и государства. Потому что все работы будут производиться своими силами. А коли так, то свои специалисты и природу беречь будут. К работе будут подходить с заботой о земле, экологии и местном бюджете.

Откуда у кыргызов специалисты, спросите вы? А президент Жапаров все продумал. Ежегодно он будет отправлять по 50 человек на обучение в Россию, где их и будут готовить. Скажите теперь, реально такую услугу ждать от англосаксов? Да ни в жизнь. Их эксплуататорская сущность, привыкшая грабить всех, этого сделать никогда не позволит.

Вот так, пока власти Казахстана покорно гнутся перед англосаксами, отдавая им народное добро и не смея им перечить, маленький Кыргызстан смело проводит антиколониальную независимую политику и утирает нос своему большому соседу.

Источник - Сегодня.KZ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710930780


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