"Маленький Кыргызстан смело проводит антиколониальную независимую политику..."

13:33 20.03.2024

В то время, когда Казахстан безропотно отдает свои природные богатства англосаксам, смирившись с ролью колонии, Кыргызстан показывает пример независимой антиколониальной политики, пишет ТГ-канал Сегодня.KZ.



Начнем с того, что кыргызские власти национализировали золотоносное месторождение "Кумтор", выгнав оттуда канадцев, безжалостно его эксплуатировавших и вывозивших все добываемое восвояси.



Когда президент Садыр Жапаров затеял кампанию по выселению англосаксонских колонизаторов из своей страны, это казалось нереальным. Противостояние Кыргызстана против всего англосаксонского мира ничего хорошего Бишкеку не сулило. И, разумеется, в победу кыргызской власти практически никто не верил.



Однако не так страшен оказался англосаксонский черт. У Кыргызстана получилось. Теперь "Кумтор" и все, что на нем добывается, полностью принадлежит государству.



А недавно в Кыргызстане приняли закон об иностранных агентах, обязывающий все НКО и СМИ, находящиеся на зарубежном финансировании, полностью отчитываться о том, откуда деньги приходят и на что уходят.



Президент Жапаров неоднократно говорил, что с целью заставить его отказаться от принятия этого закона на него давили порядка 30-ти государств и целая куча всевозможных международных правозащитных организаций. А госсекретарь США Энтони Блинкен даже написал личное письме с завуалированными угрозами.



