Китай подопрут новым треугольником, - Н.Портякова

14:26 20.03.2024

США созывают первый трехсторонний саммит с Японией и Филиппинами

Президент США Джо Байден, премьер Японии Фумио Кисида и глава Филиппин Фердинанд Маркос-младший соберутся 11 апреля в Вашингтоне на первый в истории трехсторонний саммит. Об этом объявили накануне в Белом доме. Заявленной целью мероприятия будет расширение трехстороннего сотрудничества в экономике, новых технологиях и сфере безопасности. Впрочем, вряд ли кто-то сомневается, что в действительности США сколачивают новый неформальный альянс для противостояния Китаю, претензии к которому есть у каждого из участников треугольника.



Сообразят на троих

Первый в истории саммит лидеров США, Японии и Филиппин станет хорошей возможностью подчеркнуть "растущие экономические отношения между странами, гордую и решительную приверженность общим демократическим ценностям и общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, сообщая о планах встречи в Вашингтоне, намеченной на 11 апреля.



Изначально планировалось, что в эти сроки в США пройдет только госвизит японского премьера Фумио Кисиды, о котором официально объявили еще в январе. Впрочем, приглашение в Вашингтон еще и филиппинского президента японцев, похоже, только порадовало. Тем более что программу визита господина Кисиды, включая торжественный ужин в Белом доме вечером 10 апреля, это никак не затронуло.



Называть формируемый трехсторонний альянс Вашингтона, Токио и Манилы антикитайским никто вслух, разумеется, не стал. Однако не секрет, что в последние годы все союзы, выстраиваемые американцами в Азии, были подчинены прежде всего цели противодействия Пекину. И то, что новый альянс направлен в первую очередь против Китая, подтвердил и визит на Филиппины госсекретаря США Энтони Блинкена 19 марта.



Приезд господина Блинкена в Манилу пришелся на момент очередного витка напряженности в отношениях между Филиппинами и КНР из-за участившихся инцидентов между кораблями двух стран в спорной акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ).



5 марта Госдепартамент выпустил резкое заявление, осудив многочисленные "препятствия, создаваемые КНР филиппинским судам" и раскритиковав Пекин за действия, которые "демонстрируют пренебрежение к безопасности, средствам существования филиппинцев и международному праву". А уже во вторник господин Блинкен лично заверил своего филиппинского визави Энрике Манало в нерушимости обязательства Америки по обеспечению безопасности на Филиппинах.



Отметим, что активное наведение мостов Вашингтона с Манилой началось сразу после прихода к власти на Филиппинах Фердинанда Маркоса-младшего. Он сделал все, чтобы максимально устранить негативный осадок от антиамериканизма своего предшественника Родриго Дутерте. В качестве одного из первых шагов на этом пути он открыл американцам допуск к еще четырем филиппинским военным базам в дополнение к пяти, где уже существовало военное присутствие США. Вашингтон ответил на это обещаниями передать Маниле технику для прибрежного патрулирования, увеличением масштабов совместных маневров в ЮКМ и первым за десять лет приглашением лидера Филиппин в США (господин Маркос побывал там в мае 2023 года).



Наконец, для успешной конкуренции с Китаем в регионе американцы дополнили военное сотрудничество и взаимодействие в области безопасности с Манилой экономическими стимулами. Буквально на прошлой неделе министр торговли США Джина Раймондо, побывавшая на Филиппинах с инвестиционной миссией, объявила о планах вложить в технологический сектор этой страны более $1 млрд и увеличить там вдвое число заводов по сборке, тестированию и упаковке чипов, которые с некоторых пор также стали инструментом борьбы между США и КНР.



Сплочение союзных рядов

Что касается Японии, то она всегда была без преувеличения самым главным и верным союзником США в регионе, а с началом военного конфликта на Украине активизировала сближение с Вашингтоном в военно-политической области. Во многом - исходя из убежденности в том, что недостаточный отпор России может побудить Китай к нападению на Тайвань, что стало бы уже прямой угрозой безопасности самой Японии. Фумио Кисида отмечал: то, что происходит сегодня на Украине, уже завтра может стать реальностью и для Восточной Азии.



Единственное, что при всем этом весьма расстраивало Вашингтон,- давняя враждебность в отношениях Токио с другим союзником Штатов Сеулом, что создавало сложности для треугольника США-Япония-Южная Корея. Однако вскоре после прихода в мае 2022 года к власти в Южной Корее президента Юн Сок Еля эту ситуацию удалось кардинально изменить. Токио и Сеул сумели нормализовать двусторонние отношения, что упрочило и тройственный союз. Апофеозом этого стала встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде в августе прошлого года, на которой три союзника договорились углублять оборонное сотрудничество, сообща противостоять угрозам и вместе сдерживать КНДР, Россию и Китай.



А вот к углублению отношений Токио с Манилой американцам даже не пришлось прикладывать особых усилий.



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На фоне растущей военной активности Китая в Южно- и Восточно-Китайском морях, вызывающей недовольство и опасения обеих стран, Япония и Филиппины самостоятельно решили расширить двустороннее сотрудничество в области обороны. В начале ноября прошлого года Фумио Кисида побывал с визитом на Филиппинах, по итогам которого стороны, в частности, сообщили о начале переговоров по оборонному пакту, именуемому Соглашением о взаимном доступе. Оно дает право дислоцировать своих военных на территории другой страны, что заметно облегчает проведение совместных маневров и других мероприятий военного характера. Не считая США, аналогичное соглашение японцы до сих пор подписали только с союзными американцам Австралией и Великобританией.



Страны региона устали от противостояния Китая и США, но будут использовать его в своих интересах

Так что, по сути, решившим теперь объединить под своим началом японских и филиппинских союзников Штатам только и осталось, что воспользоваться благоприятным моментом. Китайцам же, под знаменами противостояния с которыми будет проходить апрельский саммит трех стран, осталось лишь раскритиковать эту затею. Использование Вашингтоном Манилы в качестве прокси в Южно-Китайском море может вывести региональную стратегическую конфронтацию на беспрецедентный уровень, поделилась мнением китайских экспертов газета Global Times в день появления анонса о скором трехстороннем саммите Вашингтона, Токио и Манилы.



Наталия Портякова

Газета "Коммерсантъ" №48 от 20.03.2024, стр. 6