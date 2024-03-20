 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.03.2024
14:26  Китай подопрут новым треугольником, - Н.Портякова
13:47  Триумвират прорыва. Почему коллективный Запад напрягся от укрепления союзнических отношений России, Китая и Ирана? - В.Овчинский
13:33  "Маленький Кыргызстан смело проводит антиколониальную независимую политику..."
13:29  Смерть Бахыта Ибрагима напомнила о... Банковские войны КZ, - Данияр Ашимбаев
13:25  Жюль и Жанна... Подарок Токаева: Макрон развлекается с своими казахскими тазы
13:19  Об этимологии слова "винтовка" в арабском языке, - П.Густерин
12:26  Сколько рабочих из Таджикистана требуется в других странах?

12:19  За призыв к восстанию. Задержан молодой кыргызский акын Жетиген уулу
12:18  Куйлюкский базар Ташкента ушел в историю
12:11  Победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире
11:44  "Афганский стыд" - ничто в сравнении с украинским позором. Пентагон избавляется от старой техники
11:24  Узбеки решили засудить Байдена
10:26  Россия накажет предателей. Путин указал
10:15  "Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание, - Давид Нармания
09:24  Дважды депортированный из РФ разбазаривший СЭЗ "Бишкек" журналист Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана
09:16  Президент Садыр Жапаров: "Мы проводили митинги не ради личной выгоды"
08:48  Боевые столкновения в Пактике на афгано-пакистанской границе
07:33  С 1/07 Казахстан ограничивает обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане
02:35  Зачем ЦентрАзии придумали "русский колониализм"
01:36  Нелегальные мигранты несут в Америку корь, туберкулез и проказу, - В.Прохватилов
01:11  Самоограничениями ОПЕК+ воспользовались нефтедобытчики США, - А.Башкатова
01:01  Китай: Модернизация и улучшение государственной политики управления
00:59  Племянник Елбасы (генерал КНБ Абиш) признан виновным в "январском мятеже" и... отделался условным сроком в 8 лет
00:53  Изнасилование или вымогательство: вокруг 1-го замакима Павлодарской области Батыргужинова разгорелся скандал
00:37  Убить Саддама (уроки истории), - Виктор Шацких
00:27  Пять лет транзиту власти в Казахстане: что поменялось, кроме фамилии президента?
00:25  На бывшего главу КазМВД Ерлана Тургумбаева завели уголовное дело в связи с январскими событиями
00:20  Фабрицио Верде: Запад критикует выборы в России, но лжет о себе
00:17  Почему узбекские чиновники не уходят в отставку?
00:11  Трое сотрудников "Казтемиртранс" и 16 бизнесменов осуждены за взятки
00:09  Турция не хочет сталкиваться с Ираном в Ираке, - Игорь Субботин
00:07  Проект CASA-1000 завис над Киргизией как дамоклов меч, - В.Панфилова
00:05  После Авдеевки. О тактике Вооруженных сил РФ в новых условиях, - Николай Сорокин
Вторник, 19.03.2024
21:32  Тромб. Умер в 52 популярный российский спортивный журналист Василий Уткин
21:30  С Ракова. Экс-заместителю министра просвещения Раковой дали 5 лет за мошенничество (условно)
17:50  Хуситы нанесли новые удары ракетами по израильскому порту Эйлат и американским кораблям в Красном море - есть попадания
16:27  Биня вместо Бени? Раскол в правящей элите Израиля. Американцы ставят на Ганца? - Д.Юрганов
16:17  В Таджикистане нашли виновных в энергокризисе? - Пайрав Чоршанбиев
15:51  Фанфары для западных колонизаторов в Центральной Азии, - С.Кожемякин
15:36  TikTok раздора: дожмут ли США китайских владельцев соцсети?
15:28  Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает, - профессор Катасонов
15:12  Польские военспецы, прибывшие на Украину для установки ракет, попали под удар "Гераней"
14:52  Китайский новый год удался заводам, но не магазинам
14:49  Под угрозой. Жизнь каракалпакской диаспоры в Казахстане
14:45  Украина бьет по российским НПЗ. Как это скажется на Казахстане?
14:20  Игорь Переверзев: Реальную экономическую революцию подменили имитацией
13:16  Ближний Восток: время нестандартных решений, - Мих.Ошеров
12:44  Назначено руководство "Центра климатического финансирования Кыргызстана"
12:02  Камель Дауд: А вы пойдете умирать за французскую Украину?
11:23  НАТО делится на три. Альянс заходит в тыл России на Южном Кавказе, - Къ
11:13  Токаев наделил КНБ новыми полномочиям и исключил формулировку касательно охраны Назарбаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай подопрут новым треугольником, - Н.Портякова
14:26 20.03.2024

США созывают первый трехсторонний саммит с Японией и Филиппинами
Президент США Джо Байден, премьер Японии Фумио Кисида и глава Филиппин Фердинанд Маркос-младший соберутся 11 апреля в Вашингтоне на первый в истории трехсторонний саммит. Об этом объявили накануне в Белом доме. Заявленной целью мероприятия будет расширение трехстороннего сотрудничества в экономике, новых технологиях и сфере безопасности. Впрочем, вряд ли кто-то сомневается, что в действительности США сколачивают новый неформальный альянс для противостояния Китаю, претензии к которому есть у каждого из участников треугольника.

Сообразят на троих
Первый в истории саммит лидеров США, Японии и Филиппин станет хорошей возможностью подчеркнуть "растущие экономические отношения между странами, гордую и решительную приверженность общим демократическим ценностям и общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, сообщая о планах встречи в Вашингтоне, намеченной на 11 апреля.

Изначально планировалось, что в эти сроки в США пройдет только госвизит японского премьера Фумио Кисиды, о котором официально объявили еще в январе. Впрочем, приглашение в Вашингтон еще и филиппинского президента японцев, похоже, только порадовало. Тем более что программу визита господина Кисиды, включая торжественный ужин в Белом доме вечером 10 апреля, это никак не затронуло.

Называть формируемый трехсторонний альянс Вашингтона, Токио и Манилы антикитайским никто вслух, разумеется, не стал. Однако не секрет, что в последние годы все союзы, выстраиваемые американцами в Азии, были подчинены прежде всего цели противодействия Пекину. И то, что новый альянс направлен в первую очередь против Китая, подтвердил и визит на Филиппины госсекретаря США Энтони Блинкена 19 марта.

Приезд господина Блинкена в Манилу пришелся на момент очередного витка напряженности в отношениях между Филиппинами и КНР из-за участившихся инцидентов между кораблями двух стран в спорной акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ).

5 марта Госдепартамент выпустил резкое заявление, осудив многочисленные "препятствия, создаваемые КНР филиппинским судам" и раскритиковав Пекин за действия, которые "демонстрируют пренебрежение к безопасности, средствам существования филиппинцев и международному праву". А уже во вторник господин Блинкен лично заверил своего филиппинского визави Энрике Манало в нерушимости обязательства Америки по обеспечению безопасности на Филиппинах.

Отметим, что активное наведение мостов Вашингтона с Манилой началось сразу после прихода к власти на Филиппинах Фердинанда Маркоса-младшего. Он сделал все, чтобы максимально устранить негативный осадок от антиамериканизма своего предшественника Родриго Дутерте. В качестве одного из первых шагов на этом пути он открыл американцам допуск к еще четырем филиппинским военным базам в дополнение к пяти, где уже существовало военное присутствие США. Вашингтон ответил на это обещаниями передать Маниле технику для прибрежного патрулирования, увеличением масштабов совместных маневров в ЮКМ и первым за десять лет приглашением лидера Филиппин в США (господин Маркос побывал там в мае 2023 года).

Наконец, для успешной конкуренции с Китаем в регионе американцы дополнили военное сотрудничество и взаимодействие в области безопасности с Манилой экономическими стимулами. Буквально на прошлой неделе министр торговли США Джина Раймондо, побывавшая на Филиппинах с инвестиционной миссией, объявила о планах вложить в технологический сектор этой страны более $1 млрд и увеличить там вдвое число заводов по сборке, тестированию и упаковке чипов, которые с некоторых пор также стали инструментом борьбы между США и КНР.

Сплочение союзных рядов
Что касается Японии, то она всегда была без преувеличения самым главным и верным союзником США в регионе, а с началом военного конфликта на Украине активизировала сближение с Вашингтоном в военно-политической области. Во многом - исходя из убежденности в том, что недостаточный отпор России может побудить Китай к нападению на Тайвань, что стало бы уже прямой угрозой безопасности самой Японии. Фумио Кисида отмечал: то, что происходит сегодня на Украине, уже завтра может стать реальностью и для Восточной Азии.

Единственное, что при всем этом весьма расстраивало Вашингтон,- давняя враждебность в отношениях Токио с другим союзником Штатов Сеулом, что создавало сложности для треугольника США-Япония-Южная Корея. Однако вскоре после прихода в мае 2022 года к власти в Южной Корее президента Юн Сок Еля эту ситуацию удалось кардинально изменить. Токио и Сеул сумели нормализовать двусторонние отношения, что упрочило и тройственный союз. Апофеозом этого стала встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде в августе прошлого года, на которой три союзника договорились углублять оборонное сотрудничество, сообща противостоять угрозам и вместе сдерживать КНДР, Россию и Китай.

А вот к углублению отношений Токио с Манилой американцам даже не пришлось прикладывать особых усилий.

Реклама - продолжение ниже

На фоне растущей военной активности Китая в Южно- и Восточно-Китайском морях, вызывающей недовольство и опасения обеих стран, Япония и Филиппины самостоятельно решили расширить двустороннее сотрудничество в области обороны. В начале ноября прошлого года Фумио Кисида побывал с визитом на Филиппинах, по итогам которого стороны, в частности, сообщили о начале переговоров по оборонному пакту, именуемому Соглашением о взаимном доступе. Оно дает право дислоцировать своих военных на территории другой страны, что заметно облегчает проведение совместных маневров и других мероприятий военного характера. Не считая США, аналогичное соглашение японцы до сих пор подписали только с союзными американцам Австралией и Великобританией.

Страны региона устали от противостояния Китая и США, но будут использовать его в своих интересах
Так что, по сути, решившим теперь объединить под своим началом японских и филиппинских союзников Штатам только и осталось, что воспользоваться благоприятным моментом. Китайцам же, под знаменами противостояния с которыми будет проходить апрельский саммит трех стран, осталось лишь раскритиковать эту затею. Использование Вашингтоном Манилы в качестве прокси в Южно-Китайском море может вывести региональную стратегическую конфронтацию на беспрецедентный уровень, поделилась мнением китайских экспертов газета Global Times в день появления анонса о скором трехстороннем саммите Вашингтона, Токио и Манилы.

Наталия Портякова
Газета "Коммерсантъ" №48 от 20.03.2024, стр. 6

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710933960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  