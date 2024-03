Как индийские гомосеки захватили ключевые посты в Британском королевстве (актуальная история)

18:28 20.03.2024

"Знакомьтесь с первым темнокожим главой правительства в Европе"

Алексей Иванов



Вон Гетинг родился 15.03.1974 в Лусаке (столица Республики Замбия на юге Африканского континента) в семье ветеринара из Уэльса и неграмотной чернокожей крестьянки.



В Соединенное Королевство приехал в двухлетнем возрасте. В 1991-м вступил в Лейбористскую партию Уэльса ("Валлийские лейбористы"), автономное подразделение Лейбористской партии Великобритании. Изучал право в Аберистуитском и Кардиффском университетах, стал первым темнокожим председателем Гильдии студентов Аберистуитского университета и Национального союза студентов Уэльса. Работал адвокатом, высокооплачиваемым. В 2001-03 годах руководил межпартийной организацией "Право голоса", призванной стимулировать более широкое участие негров и мулатов в общественной жизни Уэльса. В 2008-м стал первым темнокожим и самым молодым в истории председателем Уэльского конгресса профсоюзов (тред-юнионов). С восемнадцатилетнего возраста регулярно куда-то баллотировался, активничал изо всех сил, упорно рвался к власти, и в 2011-м был впервые избран в региональный парламент (Сенедд). Уже через два года заделался первым темнокожим членом правительства Уэльса: замминистра по борьбе с бедностью (2013-14), замминистра здравоохранения (2014-16), министр здравоохранения и социального обеспечения (2016-21). 13.05.2021 возглавил региональное министерство финансов.



Неутомимый карьерист, беспринципный, жадный и наглый. В должности министра здравоохранения Уэльса в ковидные времена топил за драконовские ограничительные меры, но сам же нарушал карантин. Перманентно топит за экологию, однако, будучи руководителем минздрава и минфина лоббировал (за хорошее баблишко, разумеется) интересы бизнесмена Дэвида Джона Нила, дважды осужденного за экологические преступления. Как вы понимаете, любит муссировать тему "расистских нападок", "расовой дискриминации".



Коренное население составляет 2/3 населения Уэльса; это валлийцы/кимвры, кельтский народ. Двадцать с лишним процентов идентифицируют себя как англичане либо "британцы, а не валлийцы". Традиционно имеется некоторое количество ирландцев, шотландцев, еще есть интереснейшие с историко-этнографической точки зрения пэйви ("ирландские путешественники", "ирландские скитальцы", "ирландские бродяги"), которые говорят на языке шелта (шельта, кэнт) и которых часто называют "ирландскими цыганами" (вариант - "белые цыгане"), хотя к общеизвестным цыганам они не имеют никакого отношения, за исключением кочевого образа жизни и причастности энного количества пэйви к криминальным видам деятельности. В последние годы также понаехали поляки. Иммигрантов индо-пакистанского происхождения - процента четыре, а вот негров и мулатов - всего 1,3-1,5%.



В конце 2018-го Вон Гетинг участвовал в борьбе за лидерство в Лейбористской партии Уэльса - то есть в борьбе в борьбе за должность первого министра, поскольку лейбористы традиционно обладают крупнейшей фракцией в Сенедде - но потерпел поражение от этнического валлийца Марка Дрейкфорда, маститого представителя левого крыла партии.



В конце 2023-го Дрейкфорд объявил об уходе в отставку и стартовала попытка №2, длившаяся три месяца. В ходе выборной гонки Гетинг провозгласил себя "опытным, интересным и амбициозным". И, несмотря на обвинения в "незаконном обогащении" и мухлеже при выдвижении, бойкий говорун с замбийскими корнями добился своего. 51,7% голосов; причем одним из спонсоров его кампании выступил тот самый бизнесмен Дэвид Джон Нил. Этнический валлиец Джереми Майлс из правого крыла Лейбористской партии, действующий министр образования и валлийского языка, набрал 48,3% голосов.



50-летний Гетинг избран лидером "Валлийских лейбористов" и, соответственно, возглавит правительство Уэльса, одной из четырех административно-политических частей Великобритании.



"Господин Гетинг станет первым темнокожим мужчиной на этом посту и первым темнокожим лидером в европейской стране", - сообщил британский телеканал Sky News. "Вон Гетинг - знакомьтесь с первым темнокожим главой правительства в Европе", - гласит заголовок в Politico. "Назначение первым министром Уэльса первого темнокожего лидера в Великобритании станет историческим моментом, который говорит о прогрессе и ценностях современного Уэльса", - ликует руководитель Лейбористской партии Великобритании, заукраинско-произраильский неотроцкист Кир Стармер. Близкий к валлийским националистам Institute of Welsh Affairs: "Его избрание представляет собой исторический момент, сделав его первым чернокожим лидером европейской страны. Это момент, который стоит отпраздновать - Уэльс попал в заголовки газет по всему миру".



"Мы перевернули новую страницу в истории нашего народа, так как я не только имею честь быть первым темнокожим лидером европейской страны, но и представляю новое поколение политиков, определяющих направление развития Уэльса. Я хочу, чтобы мы использовали этот момент как отправную точку для более уверенного марша в будущее. [...] Быть ​​избранным - это не просто личное достижение, но и свидетельство о развивающемся культурном и расовом ландшафте нашей нации", - заявил Гетинг. Он поклялся способствовать "большей инклюзивности Уэльса".



У него белая жена по имени Мишель и маленький сын Айзек. Однако в насыщенном графике "афро-валлийца" обязательно находится время для участия в Pride Cymru, трехдневном кардиффском гей-параде.



Заметим, что проигравший Гетингу "щирый валлиец" Майлс является открытым гомосексуалистом (постоянный фигурант списка Pinc List - самых влиятельных лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров Уэльса), а предшественник Гетинга в должности первого министра Дрейкфорд издавна членствует в Socialist society "LGBT+ Labour" ("Labour Campaign for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights"; бывш. "Gay Labour Group")*.



Краткая справка:

▪️ премьер-министр Великобритании, лидер консерваторов Риши Сунак – индус (родители-пенджабцы индуистского вероисповедания иммигрировали в Британию из Восточной Африки)

▪️ первый министр Шотландии, лидер шотландских националистов Хамза Харун Юсаф – пакистанец (родители-пенджабцы мусульманского вероисповедания тоже иммигрировали из Восточной Африки), да еще бисексуал

▪️ мэр Лондона, лейборист Садик Аман Хан – пакистанец (из семьи мухаджиров, то бишь мусульман полиэтнического происхождения, которые мигрировали из различных регионов Индии в Пакистан после обретения последним независимости)

▪️ лорд-мэр второго по численности английского г. Бирмингем, лейборист Чаман Лал - сикх, родившийся в индийском штате Пенджаб; ранее городом управляли пакистанец пенджабского происхождения Мухаммад Афзал (экс-имам Центральной мечети Бирмингема), пакистанец кашмирского происхождения Мохаммед Азим, негритянка из семьи ямайских иммигрантов Ивонн Москито

▪️ лорд-мэр третьего по численности английского г. Манчестер, лейбористка Ясмин Дар - пакистанка.

И т.д. Для полноты картины добавим, что правительство соседней Ирландии возглавляет отпрыск иммигранта из индийского штата Махараштра (представителя этноса маратхов) и открытый гомосек Лео Варадкар.



