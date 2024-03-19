В России начались аресты боевого актива (и пассива) ЛГБТ-экстремистов

18:32 20.03.2024

Руководители клуба "Pose" стали первыми арестованными по статье об ЛГБТ

В Оренбурге арестовали работников клуба "Поза" по делу об "ЛГБТ-экстремизме"

Суд арестовал арт-директора клуба "Поза" Александр К. и администратора Диану К., их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Мизулина отмечала, что это первое в России дело после признания "движения ЛГБТ" экстремистским



Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора ЛГБТ-клуба "Поза" (Pose) по обвинению в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщается в телеграм-канале суда. В ноябре 2023 года Верховный суд признал деятельность "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской и запретил его.



"Центральным районным судом города Оренбурга рассмотрены материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ", - говорится в сообщении.



Обвиняемые заключены под стражу до 18 мая. Как уточняет агентство EANews, арестованные - арт-директор "Позы" Александр К. и администратор Диана К.



По версии следствия, они, "являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ, работали в баре Роse, обеспечивали его функционирование", сообщается в телеграм-канале суда.



Александр К. подбирал травести-артистов, "проводил с ними собрания, пропагандировал среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционные сексуальные отношения", считают в СК. Диана К. занималась подбором персонала, контролировала качество обслуживания посетителей, утверждала программы выступлений и мероприятий, обеспечивала фото- и видеосъемку выступлений, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", а также выполняла финансово-хозяйственные функции.



Судебное заседание проходило в закрытом режиме, за исключением оглашения решения судьи об аресте.



В клубе "Поза" в ночь на 9 марта был проведен рейд, после чего от работников и посетителей в полицию поступило 15 заявлений о "пропаганде ЛГБТ" руководством заведения, пишет EANews.



О возбуждении дела против оренбургского клуба 18 марта рассказала в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, это первое в России уголовное дело после решения Верховного суда о признании "движения ЛГБТ" экстремистским.



Верховный суд признал деятельность "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года.



Опрошенные РБК юристы указали, что запрет деятельности движения, которое не имеет лидеров, идеологов и официальных последователей, выглядит странно. "Возникает неконтролируемый риск избирательного привлечения к ответственности любого человека, в действиях которого правоохранительные органы будут усматривать причастность к "международному общественному движению ЛГБТ", - отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.



После запрета "движения ЛГБТ" силовики провели не менее шести рейдов на секс-позитивные вечеринки в разных регионах страны, отмечала Би-би-си. Визиты были совершены не только на гей-вечеринки, но и эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики. Полицейские, придя в места проведения вечеринок, переписывали данные участников и искали уклонистов от армии.