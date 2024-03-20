Турецкий пасьянс. Закономерности и неожиданности в политике Эрдогана, - Вл.Овчинский

00:39 21.03.2024 Турецкий пасьянс. Закономерности и неожиданности в политике Эрдогана

Владимир Овчинский Юрий Жданов

20/03/24



Реджеп Эрдоган стал одним из лидеров государств, каждое действие и решение которого анализируется мировыми политиками и ведущими политическими экспертами.



Особое внимание экспертное сообщество уделяет развитию отношений США и Турции на фоне двух военных конфликтов – на Украине и в Газе.



Али Мамедов и Риккардо Гаско в статье в The National Interest "Переживут ли американо-турецкие отношения войны в секторе Газа и на Украине?" (18.03.2024) пишут:



"Легко сделать вывод, что за последние годы, по мере ухудшения отношений между Турцией и США, отношения Турции с Россией улучшились и укрепились. Однако реальность сложнее.



Турция и США сталкиваются с серьезными проблемами в своих двусторонних отношениях на фоне продолжающихся войн между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС. С одной стороны, эти конфликты накалили альянс. С другой стороны, это также открыло новые возможности и сотрудничество. Поскольку обе страны решают эти проблемы, предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах становятся все более важными, потенциально меняя путь их отношений. В этой обстановке, где преобладает неопределенность, главный вопрос, на который еще предстоит ответить, заключается в том, как Турция и Соединенные Штаты справятся с этими трудными временами и сохранят свои отношения.



При обсуждении двусторонних отношений Турции и США популярной темой является то, насколько Анкара сближается с Россией и дистанцируется от США. Но так ли это? Начало 2024 года ознаменовало собой удивительно позитивный этап в отношениях Турции и США после нескольких трудных лет. За долгожданным одобрением членства Швеции в НАТО вскоре последовало объявление о том, что Соединенные Штаты продадут Турции F-16 по сделке на 23 миллиарда долларов. Канада также оперативно сняла ряд эмбарго на поставки оружия Турции.



Во время визита в Анкару исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд пошла еще дальше, заявив: "Если Турция сможет развеять наши опасения по поводу С-400, тогда может быть возобновлено участие в программе F-35". Эти шаги показывают, что для Анкары обеспокоенность по поводу присутствия Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции не была такой острой, как снятие эмбарго на экспорт оружия.



Заявление Нуланд, сделанное в особенно сложный момент для безопасности Европы и НАТО, указывает на то, как администрация Байдена предприняла несколько шагов для деэскалации и улучшения отношений с Турцией. Это произошло даже несмотря на то, что Байден был единственным президентом, который официально не направил приглашение в Белый дом за два десятилетия пребывания Эрдогана у власти. Несмотря на то, что продолжающаяся проблема с ракетами С-400, приобретенными у России, остается серьезной проблемой в двусторонних отношениях, недавний двухпартийный визит двух американских сенаторов сигнализирует о намерении Соединенных Штатов восстановить отношения с Анкарой".



Посол США Джефф Флейк заявил, что США налаживают линии по производству 155-мм боеприпасов в Техасе благодаря сотрудничеству в оборонной сфере. Это еще раз демонстрирует, что обе страны рассматривают друг друга как ключевых партнеров по безопасности не только в рамках НАТО, но и в отношении продолжающейся войны на Украине, которая продолжается уже третий год, и более широкой архитектуры безопасности Европы.



"Крайне важно не смешивать текущие направления внешней политики Турции, которые становятся все более транзакционными, с направлениями политики безопасности, которыми руководствуется Анкара.



Турция начала расширять свою перспективу и приняла детальный подход к внешней политике, который в первую очередь служит ее интересам, о чем свидетельствуют ее продолжающиеся отношения с Россией.



Однако в равной степени верно и то, что прагматизм удерживает Турцию в Атлантическом альянсе и архитектуре безопасности под руководством США".



"В последние годы турецко-американские отношения находились в неспокойной воде. В частности, после попытки государственного переворота 2016 года отношения между Турцией, США и западными партнерами (НАТО и ЕС) значительно ухудшились. Одним из факторов, оказавших длительное влияние на восприятие турецкой общественности, является медленная реакция администрации Обамы на последствия попытки государственного переворота.



Путин был одним из первых глав государств, который позвонил тогдашнему премьер-министру Эрдогану и выразил свою поддержку. Этот жест глубоко укоренился в коллективной памяти Турции и существенно повлиял на то, как турецкое население воспринимает Соединенные Штаты и Запад. Хотя сотрудничество в области безопасности составляет основу двусторонних отношений, связи между людьми никогда не были достаточно развиты, о чем свидетельствует высокий уровень антиамериканских настроений".



"Значение отношений Турция-США, имеющих прямые последствия для отношений Турция-ЕС, дополнительно подчеркивается недавними резкими заявлениями Дональда Трампа, который сказал, что, если государства-члены НАТО не достигнут целевого показателя расходов на оборону в два процента ВВП, Соединенные Штаты будут не защищать их от российской агрессии. Это подчеркнуло острую необходимость того, чтобы Европа и Турция начали думать об оборонной автономии".



"После начала войны на Украине стратегические интересы США и Турции в противодействии экспансионистским целям России, особенно вдоль побережья Черного моря, в некоторой степени совпали. Таким образом, Турция укрепила обороноспособность Украины, сотрудничая с другими странами НАТО".



"Отношения между США и Турцией колеблются между сотрудничеством и напряженностью на высоком уровне по различным ключевым вопросам. Учитывая продолжающийся конфликт в секторе Газа, высокий уровень напряженности между двумя странами неудивителен. Однако перед началом войны на Ближнем Востоке было "затишье перед бурей". "Сегодня на Ближнем Востоке тише, чем за последние два десятилетия", - сказал Джейк Салливан за неделю до теракта 7 октября. Фактически, то, что сказал советник по национальной безопасности, отражало более широкие цели администрации Байдена в отношении региона.



На ранних этапах правления администрации Байдена ее основной фокус сместился с Ближнего Востока в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Вывод войск из Афганистана был призван в значительной степени завершить американские военные действия на Ближнем Востоке. Тем не менее, Соединенные Штаты заняли несколько более активную позицию в регионе после того, как осознали неблагоприятную репутацию, связанную с пассивной стратегией, беспорядочным выводом войск и мерами, предпринятыми Китаем, чтобы занять возникающий вакуум власти. Более того, кризис, развернувшийся между израильтянами и палестинцами в 2021 году, продемонстрировал необходимость изменения позиции. После этого Соединенные Штаты взяли на себя активную роль в укреплении сотрудничества и ослаблении напряженности между странами Ближнего Востока, уделяя особое внимание улучшению отношений между арабскими странами и Израилем.



Ярчайшей иллюстрацией стало улучшение дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией при содействии США. Общему снижению региональной напряженности также способствовали дипломатические инициативы Китая по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. За это время партнеры США Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили бойкот Катара, главного союзника Турции. Он сохранял невмешательство в постепенное сближение Анкары и Каира. Тем временем Турция восстановила дипломатические отношения с Израилем, и это событие было положительно воспринято политическими кругами в Вашингтоне.



Тем не менее, в целом отношения между Соединенными Штатами и Турцией были далеко не идеальными. Осталось несколько спорных моментов, включая точку зрения Турции на Сирийские демократические силы (СДС). СДС оставались союзником США в Сирии, тогда как Турция рассматривала их как серьезную угрозу безопасности. Многочисленные военные операции, заявления обеих сторон и уничтожение Соединенными Штатами турецкого беспилотника в Сирии продолжали усугублять ухудшающиеся отношения между двумя странами в регионе. Тем не менее, считалось, что общее снижение напряженности и потепление в отношениях между Израилем и Турцией помогут Турции и Соединенным Штатам урегулировать свои разногласия".



"Нападение 7 октября послужило напоминанием Турции и Соединенным Штатам об их основных разногласиях на Ближнем Востоке. Это также подчеркнуло хрупкость отношений Турции с Израилем. Даже когда сближение произошло в 2022 году, вопрос о том, как Турция отреагирует на потенциальный израильско-палестинский конфликт, остался без ответа. Естественно, ожидалось, что Турция поддержит палестинцев, но степень ее поддержки была неясна. Несмотря на улучшение отношений, у Турции в то время не было четко определенной стратегии. После терактов 7 октября двусмысленность стратегии стала еще более явной. Эрдоган воспользовался этим шансом, чтобы повысить дипломатический авторитет Турции, созвав конференцию с президентом Израиля и группой региональных лидеров, за исключением США, и попытавшись позиционировать себя посередине, выступая в качестве посредника.



После короткого периода стратегического затишья Израиль подвергся резкой критике за воздушные атаки на сектор Газа. Турция также была обеспокоена тем, что США планировали милитаризировать ситуацию, отправив авианосцы в регион.



Более того, тот факт, что лидеры ХАМАС, которых Соединенные Штаты назвали террористами, проживали в Турции, а Эрдоган называл их "борцами за свободу", продемонстрировал, что Турция и Соединенные Штаты смотрели на проблему с совершенно разных точек зрения. Турция и администрация Байдена, похоже, мало заинтересованы в вовлечении друг друга в это дело, но тем не менее считают необходимым держать канал связи открытым. Холодный прием, оказанный госсекретарю Блинкену в Турции, был выражением этого.



Несмотря на некоторые договоренности, особенно в сфере безопасности, отношения между Анкарой и Вашингтоном на Ближнем Востоке не выглядят слишком радужными в обозримом будущем. Очевидно, что, несмотря на крупные и мелкие разногласия между Турцией и Соединенными Штатами, а также публично заявленные антизападные настроения Эрдогана, Эрдоган видит ценность в сохранении дружбы с Западом. Эрдоган не в восторге от дальнейшего ухудшения отношений между двумя историческими союзниками, особенно в период экономических потрясений в Турции.



Более того, хотя конфликт в Газе обострил напряженность между Израилем и другими ближневосточными державами, отношения Турции с регионом в целом продолжают улучшаться. После двенадцати лет враждебности недавняя встреча Эрдогана с главой Египта Сиси продемонстрировала готовность Турции восстановить связи с ближневосточными партнерами.



Легко сделать вывод, что за последние годы, по мере ухудшения отношений между Турцией и США, отношения Турции с Россией улучшились и укрепились. Однако реальность сложнее.



Независимо от того, кто займет Овальный кабинет на предстоящих президентских выборах в США, израильско-палестинский конфликт, Асад и СДС будут по-прежнему оставаться наиболее значимыми проблемами между Турцией и Соединенными Штатами на Ближнем Востоке. Серьезные споры относительно сектора Газа и СДС будут повторяться еще четыре года при администрации Байдена. В этом случае можно ожидать общего холодного подхода к Турции в регионе, что сузит пути турецкого посредничества в войне.



Потенциальная победа Трампа на ноябрьских выборах может оказать лишь незначительное влияние на отношения. Несмотря на резкую критику Трампом правительства Нетаньяху, Соединенные Штаты, вероятно, продолжат свою историческую поддержку Израиля и при Трампе. В результате разногласия между США и Турцией по этому вопросу, скорее всего, продолжатся. Однако периодические изоляционистские тенденции администрации Трампа могут привести к желанию скорее положить конец вооруженному конфликту, даже если это не совсем выгодно Израилю.



Учитывая ранее предложенное Трампом мирное соглашение, это соглашение также будет далеко не идеальным для палестинцев. В результате Трамп, возможно, будет более склонен снять с США ответственность за координацию конфликта в Газе, достигнув регионального соглашения с посредническими державами, такими как Турция. Учитывая прецедент, Трамп с большей вероятностью достигнет компромисса и по борьбе Турции с СДС. Тем не менее, потенциальные компромиссы и компромиссы еще ничего не значат.



Учитывая общую непредсказуемость внешней политики Трампа, отношения между Соединенными Штатами и Турцией, вероятно, будут демонстрировать определенный уровень нестабильности во всем регионе, если Трамп победит на выборах.



Нетрудно сделать вывод, что в последние годы, по мере ухудшения отношений между Турцией и США, отношения Турции с Россией улучшались и укреплялись. Однако реальность более сложна и предполагает детальное планирование управления соперничеством между Турцией и Россией на региональном уровне и согласование стратегических вопросов между Турцией, Соединенными Штатами и НАТО.



Турция все больше стремится к диверсификации своих отношений, особенно в экономической сфере, чтобы поддержать хрупкие финансы государства, оставаясь при этом твердо в рамках архитектуры безопасности, от которой она играет центральную роль и может извлечь выгоду.



Сценарии, которые могут развернуться со сменой президента в Соединенных Штатах, принесут новые проблемы в отношения между двумя странами с двумя потенциальными последствиями. С одной стороны, если Соединенные Штаты продолжат идти по пути снижения обязательств по защите западных союзников, это может привести к появлению новых форм сотрудничества и появлению усиленной архитектуры безопасности между Европой и Турцией.



С другой стороны, Турция может позитивно отнестись к новому президентству Трампа, поскольку оно может расширить сотрудничество на уровне руководства, что облегчит решение некоторых давних проблем с Трампом. В частности, в делах Ближнего Востока Турции было бы легче найти общий язык с администрацией Трампа. Что касается вопросов, связанных с НАТО или Россией, администрация Байдена может быть более эффективной в работе с ними. Уровень сотрудничества будет определяться в зависимости от приоритетов администрации во внешней политике. Пока неясно, победит ли прагматизм над зависимостью".



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Статья Мамедова и Гаско является попыткой комплексно, всесторонне и непредвзято подойти к политике Эрдогана в двух военных конфликтах.



Но . . . удивляет полное отсутствие британского фактора в этом анализе.



А ведь всем известна крепкая дружба Эрдогана и директора МИ – 6 Ричарда Мура, который ДВАЖДЫ помог Эрдогану стать президентом, будучи послом Великобритании в Турции.



И именно Мур сейчас во – многом определяет политику и интересы своей страны.



А у Великобритании свои интересы и на Украине, и, особенно, на Ближнем Востоке. И они не всегда совпадают с интересами США.



Поэтому именно БРИТАНСКИЙ ВЕКТОР, по нашему мнению, и будет определять политику Турции. Источник - завтра

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