Дядю "казахстанского Навального" - Мухтара Аблязова освободили от наказания в суде Алматы

00:43 21.03.2024

Дядю беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова Нургазина Куаныша освободили от наказания в суде Алматы, сообщил адвокат Жан Кунсеркин.



"19 марта судья районный суда № 2 Медеуского района Алматы Махарадзе З.И. огласила приговор и освободила ввиду срока давности от наказания моего подзащитного Нургазина Куаныша по делу о хищениях в БТА Банке", – сообщил адвокат Жан Кунсеркин.



Судья не стала оправдывать дядю Аблязова. По словам адвоката, выяснилось, что 62% акций банка принадлежат Аблязову.



12 лет дядя Аблязова скрывался в Литве, где получил статус беженца. В прокуратуре отмечают, что вернуться в Казахстан было его добровольным решением.



Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.



В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.



Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений. В декабре 2022 году Аблязов окончательно лишился статуса беженца по решению суда Франции.



Сообщник и дядя беглого банкира Мухтара Аблязова Нургазин Куаныш задержан в аэропорту Алматы летом 2023 года.