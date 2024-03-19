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Гонконг будет как шелковый. Специальный административный район КНР усмирят Законом о национальной безопасности
01:29 21.03.2024

Гонконг будет как шелковый
Специальный административный район КНР усмирят Законом о национальной безопасности

Парламент Гонконга принял новый Закон о национальной безопасности, который вступит в силу 23 марта после подписания главой местной администрации Джоном Ли. Новый закон вводит в бывшей британской колонии юридические нормы КНР для обеспечения национальной безопасности. Предстоящему переходу от "гонконгской вольницы" к китайскому порядку предшествовало вынесение судом Гонконга обвинительных приговоров группе участников массовых антиправительственных протестов 2019 года, приговоренных к тюремному заключению.

Принятие в третьем чтении законопроекта о национальной безопасности Гонконга, состоявшееся во вторник, 19 марта, продемонстрировало отсутствие у местных депутатов и тени сомнения в необходимости перехода на новые юридические нормы для обеспечения законности и порядка. Поставленный на голосование законопроект получил поддержку 89 членов местного парламента, в то время как в графах "воздержавшиеся" и "против" загорелись два нуля.

Как сообщил глава местной администрации Джон Ли, Закон о национальной безопасности вступит в силу 23 марта, после того как он его подпишет.

Принятие нового закона должно устранить противоречия между действующим в настоящее время в Гонконге Законом о защите национальной безопасности и законом, принятым Всекитайским собранием народных представителей и вступившим в силу 30 июня 2020 года.

По официальной версии, пекинский закон был направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Однако он не смог в полной мере решить проблему создания законодательной базы для обеспечения национальной безопасности Гонконга, поскольку не учитывал особенности его судебной системы, которая по-прежнему основана на нормах английского права.

Новый гонконгский закон подробнее определяет виды противоправной деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности, включая в нее государственную измену, мятеж и подстрекательство к мятежу, подрывную деятельность, акты внешнего вмешательства, хищение представляющей государственную тайну информации и шпионаж.

Максимальная мера наказания -- пожизненное заключение - вводится за государственную измену, мятеж, подстрекательство к мятежу, а также сговор с внешними силами "в целях нанесения ущерба или ослабления общественной инфраструктуры, ставящего под угрозу национальную безопасность".

Новый закон также предусматривает 20 лет тюремного заключения за шпионаж и до 10 лет лишения свободы за разглашение информации, полученной в результате шпионажа.

Длительный тюремный срок - до 14 лет - можно получить за публичное проявление намерения совершить государственную измену, за поддержку и участие в деятельности иностранных разведывательных организаций, за действия, расцениваемые как внешнее вмешательство, а также за участие в деятельности запрещенных организаций. За последнее также предусмотрен штраф до 1 млн гонконгских долларов ($128,2 тыс.).

Тюремное заключение сроком до десяти лет грозит за подстрекательство к мятежу, сговор с внешними силами в целях распространения "ложного или вводящего в заблуждение" заявления. И наконец, лишение свободы сроком до семи лет и штраф в размере 250 тыс. гонконгских долларов ($32 тыс.) предусмотрены за предоставление площадки для встреч запрещенных организаций, за подстрекательство или побуждение других лиц присоединиться к запрещенной организации.

Напоминанием жителям бывшей британской колонии о завершении эпохи борьбы за сохранение "гонконгской идентичности" стало вынесение в конце прошлой недели обвинительного приговора 14 участникам штурма здания Законодательного совета в ходе беспорядков 2019 года.

Суд района Западный Коулун приговорил 12 человек к тюремному заключению на срок от 54 до 82 месяцев (от 4 лет и 6 месяцев до 6 лет и 10 месяцев). Среди осужденных оказался известный гонконгский киноактер Грегори Вонг, приговоренный к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы. Еще двое - бывшие журналисты - были оштрафованы на сумму 1 тыс. и 1,5 тыс. гонконгских долларов ($128,2 и $192,3). Восемь обвиняемых признали свою вину еще до заседания суда, вина четверых была установлена в результате следствия.

Напомним, что в июле 2019 года в ходе массовых протестов в Гонконге, поводом для которых стало рассмотрение местным парламентом закона об экстрадиции, сотни митингующих после нескольких часов штурма ворвались в здание Законодательного совета и устроили в нем погром, круша все на своем пути и нанеся зданию значительный материальный ущерб. Для того чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Однако беспорядки 2019 года продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, поджогами и актами насилия. Число задержанных превысило 10 тыс. человек.

Комментируя принятие нового Закона о национальной безопасности, заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель пригрозил ввести рестриктивные меры против тех, кто оказался причастен к "подрыву автономии Гонконга", впрочем, так и не уточнив, в чем они будут состоять.

"Я могу сказать, что мы без колебаний призовем к ответу ответственных за подрыв обещанной Гонконгу автономии. И когда мы видим такие вещи, как то, что произошло, мы без колебаний используем не только свой голос, но и, если того потребуют обстоятельства, другие меры, которыми располагают США",- пообещал Ведант Патель. В связи с принятием нового закона представитель Госдепа США указал на то, "подобные действия потенциально ускоряют закрытие Гонконга, некогда открытого общества". Впрочем, как следовало из его заявления, обнародовать новые меры против властей Гонконга Белый дом пока не готов.

Свое возмущение новым законом выразил и Лондон, под юрисдикцией которого находился Гонконг до 1 июля 1997 года. Как заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, новый закон "подрывает имплементацию Гонконгом международных обязательств", закрепленных в Объединенной китайско-британской совместной декларации, и разрушает "свободу слова, собраний и прессы" в Гонконге.

В Пекине, однако, не стали отмалчиваться и перешли в контрнаступление. "Заявления британской стороны являются грубым искажением фактов и представляют собой серьезное вмешательство во внутренние дела Китая. Мы категорически против этого",- говорится в заявлении посольства КНР в Лондоне, отмечающем, что закон "соответствует международному праву и общепринятой международной практике".

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
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