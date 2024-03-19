В Ташкенте разбивают "Парк молодежи" площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов.

01:32 21.03.2024

Как выглядит проект Парка молодежи в Ташкенте (фото)



В Сергелийском районе Ташкента создается Парк молодежи площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов. Он будет вторым по размеру после парка "Новый Узбекистан". В нем будут аллеи, амфитеатр, места для отдыха, зоны для экстремального спорта и огороды для аренды. Срок сдачи проекта - 2026 год.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 марта посадил деревья в Парке молодежи, который создается в Сергелийском районе Ташкента.



