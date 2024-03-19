|В Ташкенте разбивают "Парк молодежи" площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов.
01:32 21.03.2024
Как выглядит проект Парка молодежи в Ташкенте (фото)
В Сергелийском районе Ташкента создается Парк молодежи площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов. Он будет вторым по размеру после парка "Новый Узбекистан". В нем будут аллеи, амфитеатр, места для отдыха, зоны для экстремального спорта и огороды для аренды. Срок сдачи проекта - 2026 год.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 марта посадил деревья в Парке молодежи, который создается в Сергелийском районе Ташкента.
В официальном сообщении говорится, что Парк молодежи будет важной частью "зеленого пояса", создаваемого вокруг столицы для улучшения экологической ситуации.
Площадь парка превысит 75 гектаров, он будет вторым по размеру в городе после парка "Новый Узбекистан".
Парк будет разделен на семь крупных зон. На центральной аллее будут созданы площадки для различных активностей, открытый амфитеатр на 1000 мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни. Предусмотрены также зоны для экстремального спорта.
В парке будут обустроены отдельные места для приема пищи на открытом воздухе и интересных занятий. Появятся музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу.
Для детей оборудуют спортивные и игровые площадки, площадки в стиле известных сказок, мастерские и библиотеку. Проект также предусматривает создание искусственного озера и плавательного бассейна, мест для гребли на каноэ и рыбалки.
На первом этапе в парке планируется посадить более 1000 саженцев каштана, клена, восточного платана, магнолии, туя, а также кустарники и цветы. Общее количество деревьев и кустарников должно достигнуть 20 тысяч.
Еще одной особенностью называется создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зоны. С открытием парка ожидается создание более 350 рабочих мест.
Молодежный парк сможет обслуживать 50 тысяч посетителей в день. Первоначальная стоимость проекта составляет 92 млн долларов, срок сдачи в эксплуатацию - 2026 год.
Главный инженер строительной компании (название не приводится) Зиевуддин Акбаров сообщил, что, согласно анализу, парк в основном будут посещать жители Сергелийского, Яшнабадского и Янгихаетского районов. Но ехать сюда будут и из других частей города.
"Потому что в данное время наблюдаются экологические проблемы, и этот район будет как легкие города. В данном проекте мы будем использовать все новые технологии садоводства, выращивания растительности. Мы этот парк делим на 7 частей - входная группа, потом центральная часть, где находятся фудкорты, есть зона Pepsi, активного спорта, есть активный спорт для детей до 15 лет, есть зона релаксации", - сказал он.
Архитектор из Турции Шефик Искандароглу заявил, что на 50 из 75 га будут организованы зеленые зоны, "способные обеспечивать чистым воздухом 70% населения Ташкента".
Архитектор проекта, бывший главный архитектор Ташкента Нуриддин Сагатов указал, что 10 га парка будут организованы в качестве приусадебных участков и теплиц, которые будут разделены на лоты. Местные жители смогут брать их в аренду и выращивать там цветы, саженцы, сельскохозяйственную продукцию, а затем показывать посетителям процесс производства и продавать им продукцию под своим брендом.
"Это и поступления на содержание парка, и парк должен взаимосвязано работать с людьми. Парк не должен быть просто для посетителей, парк должен жить как единый организм с населением, людьми", - сказал он.
По его словам, посетителей на входе будет ждать аллея из 1000 деревьев, а также аллея из чинар и парк цветов. В центральной части расположится открытый амфитеатр и вокруг него высажены деревья, разделенные на 7 климатических зон.
В целом в регионах Узбекистана намечено создать зеленые зоны на площади 347 гектаров, а также 187 парков министерств и хокимиятов.