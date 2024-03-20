 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шойгу приказал сформировать Днепровскую флотилию. Вместо Черноморского флота?
08:46 21.03.2024

Шойгу объявил о формировании Днепровской флотилии. Пойдет на Киев?
Михаил Рябов. 20.03.2024

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об увеличении российской армии "соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны".

"Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", – сообщил министр сегодня на коллегии.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об увеличении российской армии "соразмерно возникающим угрозам военной...

"Сформирована Днепровская флотилия. Это явная заявка на взятие армией России городов на Днепре: Запорожья, Херсона, Днепра, Николаева. Киева?" – комментирует политолог Сергей Марков.

Военный эксперт Виктор Мураховский отмечает, что на фоне планов по наращиванию численности Вооруженных сил остается неизвестной судьба мобилизованных граждан, участвующих в СВО.

"Мобилизованных осталось 244 000 человек. Большое сомнение вызывает сроки службы мобилизованных. В сентябре они достигнут двух лет. Что с ними делать – никому не известно", – написал Мураховский.

Тем временем, сегодня Совет Федерации единогласно одобрил законы, освобождающие от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами.

Законом устанавливается, что для освобождения от ответственности, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение госнаградой в период службы, либо увольнение по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации.

Источник - politnavigator.net
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