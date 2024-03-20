Как Дарига Назарбаева "крышевала" Дикого Армана

09:06 21.03.2024

20 марта 2024

Зарина Файзулина



Бывший аким Шымкента Амалбек Тшанов рассказал подробности отношений между Даригой Назарбаевой и Арманом Джумагельдиевым, сообщает Orda.kz.



По его словам, семья Назарбаевых до сих пор не понесла ответственность за беззаконие, а власть продолжает закрывать на это глаза.



"Фраза "Справедливый Казахстан" несет глубокий смысл, которая должна была восстановить доверие людей после январских событий. Однако она стала просто лозунгом, не имеющим реальной сути", - поделился Тшанов в интервью каналу "Демократиялы Қазақстан".

Криминальный мир Джумагельдиева

Относительно Дикого Армана бывший аким поделился интересным случаем, когда Джумагельдиев избил его племянника, а Дарига Назарбаева помогла ему избежать ответственности.



"Дикий Арман выставлял себя героем, держа подле себя 10-15 бандитов. Я был свидетелем одного инцидента с его участием в 2005 году, когда еще был депутатом. Сын моей родной сестры владел авторынком. Однажды туда приехал Дикий Арман, чтобы продать свое авто. Был довольно рослым парнем. Вместе с четырьмя или пятью людьми он напал на моего племянника, избив чуть ли не до смерти. Мы заявили в прокуратуру, Армана задержали".

Но во времена Старого Казахстана никому не под силу было укротить криминального лидера. И судя по словам Амалбека Тшанова, "крышевала" его сама первая дочь экс-президента Назарбаева.



"Дикого Армана отпустили, потому что вмешалась Дарига Назарбаева. Я даже выносил эту проблему в парламенте. Открыто сказал, что у Армана есть сообщники во власти, и он вытворяет такие дела. Но он вышел сухим из воды. У меня на руках до сих пор есть письмо. В 2000-х годах власти просто закрывали глаза", - подытожил бывший чиновник.

Напомним, процесс по делу Армана Джумагельдиева начался в прошлом сентябре. Его обвиняют в организации массовых беспорядков во время Кантара, хищении оружия и незаконном лишении свободы. Вместе с ним в деле также фигурируют Кайрат Кудайберген и Руслан Искаков. Суд над ними проходит в закрытом режиме.