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Визит каз-премьера Бектенова в Катар: с кем встретился и о чем договорился
09:39 21.03.2024

20 марта 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил с рабочим визитом Государство Катар. Об этом рассказали в пресс-службе главы правительства РК, сообщает Zakon.kz.
В Дохе Олжаса Бектенова принял эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Премьер-министр РК передал искренние слова приветствия и добрые пожелания от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В ходе встречи отмечено, что казахско-катарские отношения укрепляются по всем направлениям сотрудничества и характеризуются интенсивной динамикой. Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прошедшие в феврале текущего года, подтвердили взаимное стремление двух стран вывести сотрудничество на новый стратегический уровень.

В рамках визита Олжас Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с премьер-министром – министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

Предметом межправительственных встреч стал ход исполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также содействие качественной и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства.

"Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в 17,6 млрд долларов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе встречи заявил о готовности Казахстана стать партнером по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. В настоящее время казахстанскими предприятиями налаживается сотрудничество с катарскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК.

В свою очередь премьер-министр – министр иностранных дел Катара также подтвердил заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Для укрепления взаимодействия между нашими странами имеется хорошая политическая основа. Ранее в ходе визита главы наших государств выразили готовность вывести сотрудничество на более высокий уровень и реализовать ряд совместных проектов. Наша сегодняшняя встреча позволит реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы исследовать новые направления для расширения и углубления взаимодействия", – сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в области культуры и образования, гражданской авиации и туризма.

По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:

проекты по строительству газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка 5,7 млрд долларов. Реализация проектов позволит насытить внутренний рынок и увеличить экспортные объемы товарного газа;
проекты по строительству магистральных газопроводов "Актобе – Костанай" и второй нитки "Бейнеу – Бозой – Шымкент" на общую сумму около 7,7 млрд долларов, нацеленные на развитие газоснабжения регионов Казахстана, обеспечение поставок природного газа системообразующим предприятиям и населению северных областей, а также расширение экспортных возможностей страны;
проекты по строительству электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка 2,7 млрд долларов, направленные на обеспечение долгосрочной энергетической безопасности Казахстана;
проекты по строительству заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.
Главы правительств Олжас Бектенов и шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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