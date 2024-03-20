Пашинян провоцирует войну с Азербайджаном и готовит выход из ОДКБ, - Айнур Курманов

09:53 21.03.2024 Пашинян провоцирует войну с Азербайджаном и готовит выход из ОДКБ

20.03.2024 Айнур Курманов



Буквально на глазах ускоряется в сторону Запада процесс геополитического разворота Армении, который еще быстрее подталкивается требованиями Еревана по выводу российских пограничников, отключением банковских карт "Мир" и визитом генсека НАТО Йенса Столтенберга.



К такому выводу в своей новой публикации приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.



Буквально на глазах ускоряется в сторону Запада процесс геополитического разворота Армении, который еще быстрее...



Собственно, уже во время последних визитов премьер-министра Пашиняна в Мюнхен, Париж и Анталью постоянно звучали из его уст заявления о кардинальном пересмотре отношений с Москвой. Но первым практическим шагом по пути выдворения российского военно-политического присутствия из Армении стало выступление спикера Национального собрания Алена Симоняна с требованием вывести российских пограничников из аэропорта "Звартноц" вблизи Еревана.



Понятно, что это был лишь пробный шар, направленный на прощупывание реакции Москвы и запуск механизма по демонтажу прежней системы прикрытия армянских границ, чтобы поставить в последующем вопрос о ликвидации военной базы и аэродрома ВС РФ в республике.



Интересно, что в одно и то же время с призывами убрать российских пограничников заместитель спикера армянского парламента и специальный представитель Еревана по налаживанию отношений с Анкарой Рубен Рубинян заявил в телепередаче CNN Türk о желании армянской стороны распахнуть границы и полностью восстановить дипломатические отношения с Турцией.



"На данный момент мы не видим никаких препятствий для полного восстановления отношений с Турцией и открытия границы", – подчеркнул Рубинян.



Он отметил при этом, что в Ереване ждут ответной положительной реакции со стороны турецкого руководства.



Такой шаг вовсе не случаен, так как нынешний Ереван вполне устраивает статус турецкого протектората, что даст ему возможность на основании снятия "внешних угроз" быстрее выдворить российские войска и незамедлительно интегрироваться через Анкару в НАТО. А это еще и создаст на радость Запада дополнительный очаг напряжения между Турцией и Ираном.



Плюс недавно по итогам седьмого заседания Стратегического механизма Турция-США в Вашингтоне турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан и Энтони Блинкен решили действовать совместно на Южном Кавказе.



И это говорит о том, что в Анкаре берут вверх представители прозападной фракции в правящей партии, что может вскоре изменить отношение Турции к России.



Примечательно, что в минувшую субботу заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян неожиданно объявил о том, что Ереван сейчас совместно с Брюсселем разрабатывает новый документ, призванный углубить существующее Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Подписание документа уже запланировано на июль этого года.



Это показывает явную спешку в деле полной переориентации республики на Запад, что при заявке о намерении вступления в ЕС означает автоматический выход не только из ОДКБ, но и из ЕАЭС. Фактически готовится почва для полного и окончательного разрыва отношений с Москвой.



При этом официальная пропаганда всячески демонстрирует выигрыш от сотрудничества с ЕС, а транзитный проект "Перекресток мира" якобы обеспечит армянам безбедное существование. Местные журналисты пришли к выводу, что Никол Пашинян из популистских соображений подкупа намерен использовать собранные для карабахских беженцев 155 миллиардов драмов для нужд населения всей Армении в деле обеспечения нуждающихся граждан республики жильем.



Плюс Вашингтон начинает выделять Еревану единовременные суммы, как например, транш в 52 миллиона долларов якобы на "укрепление демократии и экономики", что должно поддержать правительство Пашиняна на период развода с Россией и ЕАЭС. Как видим, это целый комплексный план по выводу Армении из-под орбиты Москвы.



А чтобы закрепить эти шаги, в Ереван наведался 19 марта с визитом генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он при встрече с Пашиняном обронил многозначительную фразу о том, что "приветствует солидарность Армении с Украиной".



И это можно расценить как желание коллективного Запада превратить республику в новую антироссийскую "незалежную", но уже на Южном Кавказе.



И нынешняя армянская либеральная верхушка рада стараться в деле принесения страны на алтарь интересов англосаксов в качестве сакральной "жертвы агрессии", так как тот же Пашинян к моменту приезда Столтенберга объявил о том, что если Армения не уступит Азербайджану в вопросе нескольких сел Тавушской области, то через неделю Азербайджан обязательно начнет войну против Армении.



Утверждение Пашиняна о том, что Азербайджан якобы начнет войну в течение недели, не подкреплено конкретными доказательствами или разведданными. Такое заявление может рассматриваться как попытка отвлечь внимание от внутренних проблем Армении или оказать давление на Азербайджан. Кроме того, важно отметить, что заявления Пашиняна были встречены со скептицизмом и критикой как внутри республики, так и в Москве.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова армянского премьера "результатом консультаций с западниками". Это заявление указывает на опасения России о том, что вмешательство НАТО в дела Южного Кавказа может спровоцировать конфликт и подорвать региональную стабильность.



Такого же мнения придерживается и руководитель Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян, который увидел в данном демарше Пашиняна именно стремление устроить новый вооруженный конфликт.



"Выходит, что опасения о том, что своим приездом на Южный Кавказ генсек НАТО Йенс Столтенберг нащупывает почву для провоцирования новой армяно-азербайджанской войны, имеют под собой все основания. При этом виновником спровоцированной Западом войны хотят сделать Россию. Именно это, на мой взгляд, имела в виду Мария Захарова", – считает эксперт.



Он приходит к выводу, что правительство намеренно в течение трех лет затягивало процесс делимитации границ с Азербайджаном, чтобы привести к нынешнему кризису, а затем обвинить ОДКБ и Москву в бездействии и в нежелании защищать армянский народ.



"Что касается ОДКБ, то власти Армении ссылаются на то, что якобы ОДКБ не признает свою зону ответственности, т.е. якобы ОДКБ не признает территорию Армении. Но проблема в том, что правительство Армении само не знает где проходит граница между Арменией и Азербайджаном, так как граница до сих пор не делимитирована и Пашинян об этом открыто заявляет на заседании правительства.



Если Армения точно не знает где проходит граница, то откуда ОДКБ может знать? Делимитация границ - это не функция ОДКБ. Россия 3 года призывает закончить делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном по картам, которые есть в Генштабе РФ, но власти Армении все время затягивали этот процесс. Думаю, что это было сделано специально, чтобы потом обвинить ОДКБ", – отмечает Айвазян.



При этом некоторые эксперты прогнозируют, что Никол Пашинян может уже в ближайшие месяцы объявить об окончательном выходе из ОДКБ, в частности, приурочив это решение в качестве "подарка" к дате инаугурации президента России Владимира Путина. Хотя даже американские аналитики в своих записках предлагают не спешить с подобными действиями, так как США и НАТО не могут гарантировать Армении безопасность и целостность ее границ.



В частности, об этом упомянул автор стрим-шоу на местном радио Sputnik Арман Абовян, который процитировал заокеанских экспертов аналитического издания Rand:



"Авторы аналитической записки, помимо всего прочего, призывают Армению не делать резких движений по разрыву отношений в сфере безопасности и не выходить из ОДКБ. Хотя и считают оправданной политику диверсификации".



Известный общественный деятель и блогер Мика Бадалян, в записанном для издания BALTNEWS, видеоролике отмечает, что визит Йенса Столтенберга призван продемонстрировать полную поддержку Западом действий Никола Пашиянан, который сейчас получив одобрение, способен организовать самые жесткие репрессии в отношении неугодных и тех, кто противодействует его курсу на отрыв от России.



Правда такой курс уже встречает жесткое неприятие и со стороны рядовых жителей республики, особенно тех сел и районов, которые должны по замыслу Пашиняна отойти Азербайджану.



Как раз во время посещения села Киранц и Воскепара 18 марта ему, так и не удалось убедить людей в том, что они должны оставить землю и свои дома ради призрачного мира с Баку и в ответ даже объявили о создании добровольческих отрядов для защиты собственных территорий от аннексии.



Поэтому угроза армянского премьера о непременной "войне через неделю" вызвала совершенно обратный эффект, что может привести к скорому политическому кризису внутри страны в ситуации, когда даже многие депутаты от правящей партии "Гражданский Договор" стали высказывать на фракционных совещаниях противоположные позиции и взгляды, не совпадающие с линией руководства.



Теперь многое будет зависеть от народных масс, так как теперь они предстанут перед выбором – или разделить судьбу Украины, или начать борьбу за свою страну и землю, которые можно отстоять только в союзе с Россией. Источник - politnavigator.net

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