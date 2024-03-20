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|"Делили взятку в туалете". ГКНБ задержана судья Свердловского районного суда Бишкека
10:24 21.03.2024
Задержана судья Свердловского районного суда по подозрению в вымогательстве взятки, - ГКНБ
"Сводка" (АКИpress) – ГКНБ задержал судью Свердловского районного суда К.А.К. по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.
По данным госкомитета, она вымогала 12 тыс. долларов, а адвокат Г.М.В. выступала в роли посредника.
Как сообщила пресс-служба ГКНБ, судья с целью осуществления "конспиративной беседы" с адвокатом в отсутствие камер видеонаблюдения проводила встречи в уборной комнате, где они распределяли между собой полученные от отдельных обвиняемых деньги за положительное вынесение приговора в их пользу.
21 марта на основании решения Совета судей постановлением Первомайского районного суда Бишкека судью К.А.К. заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 20 мая.
ГКНБ во взаимодействии с руководством Верховного суда проводит соответствующую работу по искоренению коррупционных проявлений в судебной ветви власти.
Под инициалы К.А.К. подходит судья Свердловского районного суда Кадыркулова Алма Камчыбековна.