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Как Техас борется с федеральными властями за право высылать мигрантов
10:59 21.03.2024

Суды США разошлись во мнениях о новом законе штата, а Белый дом назвал его неконституционным
В США продолжаются баталии вокруг закона, который позволяет Техасу депортировать нелегальных мигрантов в обход федеральных властей. Верховный суд США позволил биллю штата вступить в силу, но в тот же день его вновь заблокировали

19 марта Верховный суд США постановил, что закон штата Техас, позволяющий его властям самостоятельно арестовывать и высылать нелегальных мигрантов, может вступить в силу. Этот закон, известный как "Сенатский билль 4" (SB4), ранее встретил сильное сопротивление правозащитников и администрации президента США Джо Байдена, которая назвала его неконституционным. И не прошло и нескольких часов с момента оглашения решения Верховного суда, как SB4 был заблокирован окружным апелляционным судом.

Что известно о спорном законе и почему его вступление в силу станет опасным прецедентом в американском праве - в материале РБК.

Что известно о законе SB4

rbc.group

SB4 был принят обеими палатами Законодательного собрания Техаса в ноябре 2023 года. 18 декабря законопроект подписал губернатор штата республиканец Грег Эбботт. Согласно биллю, незаконное пересечение границы с Мексикой будет расцениваться как нарушение законодательства штата; местные полицейские получат право самостоятельно производить задержания и аресты лиц, подозреваемых в нелегальной иммиграции в США, а суды штата - депортировать тех в Мексику независимо от страны их происхождения.

Закон также предусматривает наказание для нарушителей в виде лишения свободы сроком до полугода и/или штрафа в размере до $2 тыс. Лицам, которые незаконно проникли на территорию США, после того как их ранее депортировали или отказали во въезде, будет грозить заключение сроком от десяти до двадцати лет.

В декабре 2023 года погранслужба США произвела рекордные 250 тыс. арестов в связи с попытками нелегального проникновения на американскую территорию - на 13% больше, чем в декабре 2022 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. В январе 2024-го этот показатель упал почти вдвое - пограничники связывают это с погодными условиями и совместными усилиями правительств США и Мексики. Данные за февраль пока не были опубликованы.

Правозащитники из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), активно выступавшие против принятия SB4, опасаются, что новый закон будет способствовать распространению в Техасе "расового профилирования" - непропорционально повышенного внимания правоохранительных органов к латиноамериканцам и афроамериканцам. Первые составляют 40,2% населения штата, вторые - примерно 13,4%. По мнению ACLU, жертвами закона могут стать невинные люди, просто пересекающие территорию Техаса. "Этот антиконституционный закон является одним из самых экстремальных антииммигрантских правовых актов, которые когда-либо принимались законодательными органами штатов", - заявили в организации.

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Техасский губернатор, впрочем, отверг опасения правозащитников: по словам Эбботта, полицейские и бойцы Национальной гвардии на границе "своими глазами" видят мигрантов, незаконно пересекающих границу.

Против SB4 выступили власти соседней Мексики. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал закон "бесчеловечным" и упрекнул губернатора в желании заработать политические очки при помощи жестких иммиграционных мер. "Но он только потеряет расположение [избирателей], потому что в Техасе так много мексиканцев и мигрантов", - пообещал президент. Эбботт в ответ назвал мексиканского лидера "веской причиной" миграционного кризиса на южной границе США.

Почему федеральное правительство пытается заблокировать закон

Традиционно вопросы иммиграции находятся в ведении федерального правительства США, а не отдельных штатов, поскольку незаконное пересечение государственной границы считается федеральным преступлением. Задержания нелегальных мигрантов производит федеральная погранслужба, а их дела рассматривают федеральные судьи.

Новый закон, принятый властями Техаса, фактически предоставляет местным властям такие же полномочия, то есть противоречит Конституции США, считают в Белом доме. По словам пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер, вступление в силу SB4 не только поставит под удар уязвимые группы населения Техаса, но и "повысит нагрузку на правоохранительные органы и посеет хаос и неразбериху на нашей южной границе".

Критики закона также опасаются, что его вступление в силу может воодушевить власти других штатов на аналогичные меры. В частности, техасский билль сравнивают с законом, принятым другим приграничным штатом, Аризоной, в 2010 году, - как и SB4, он разрешал полицейским задерживать любых лиц, подозреваемых в незаконном пересечении границы. Закон также предписывал всем иммигрантам носить с собой документы, подтверждающие их право на нахождение в США.

В 2012 году Верховный суд заблокировал большую часть положений этого закона, но разрешил полицейским Аризоны спрашивать иммиграционные документы у проверяемых при наличии "обоснованных подозрений" в нарушении иммиграционного законодательства. 28 февраля 2024 года законодательное собрание штата, контролируемое республиканцами, одобрило "Закон о вторжении через границу Аризоны", который, как и техасский SB4, позволил бы местным полицейским производить аресты нелегальных мигрантов. Но 4 марта губернатор штата демократ Кэти Хоббс наложила на него вето.

Конфликт между Техасом и федеральным правительством США длится с марта 2021 года, когда губернатор Грег Эбботт инициировал не согласованную с центральными властями операцию по предотвращению проникновения мигрантов и наркотиков на территорию штата. Минюст США попытался опротестовать в суде установку властями Техаса колючей проволоки и плавучих заграждений на реке Рио-Гранде, разделяющей США и Мексику.

1 февраля Верховный суд США встал на сторону федеральной администрации, но Эбботт не просто не подчинился, но и приказал Нацгвардии Техаса установить новые заборы, взять под контроль четырехкилометровый участок границы вблизи города Игл-Пасс и не пропускать туда федеральных агентов. Ситуация на границе остается напряженной. Губернаторы нескольких штатов из числа республиканцев отправили своих нацгвардейцев на подмогу Эбботту.

На каком этапе находятся судебные разбирательства вокруг закона

Изначально SB4 должен был вступить в силу 5 марта, однако 3 января Министерство юстиции США подало иск против правительства Техаса. Федеральное ведомство потребовало от суда в Остине (столица Техаса) признать SB4 недействительным и запретить штату исполнять этот закон. 29 февраля федеральный судья западного округа штата Техас Дэвид Эзра встал на сторону администрации и постановил заблокировать вступление закона в силу. Однако апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане заблокировал постановление Эзры.

Юридические баталии дошли до высшей инстанции США - Верховного суда, куда администрация Байдена и правозащитники направили экстренный запрос о временном приостановлении действия SB4 на то время, что ведутся разбирательства в судах более низкой инстанции. Однако 19 марта Верховный суд постановил, что спорный закон все же может вступить силу на время судебных слушаний в Новом Орлеане. Судьи не дали оценку закону с точки зрения его соответствия Конституции США, но власти Техаса и республиканцы в других частях США расценили решение Верховного суда как "огромную победу".

SB4 временно вступил в силу в тот же день, правда, всего на несколько часов, так как суд в Новом Орлеане постановил приостановить действие закона до устных прений сторон, запланированных на 20 марта. Сколько займут судебные разбирательства во всех инстанциях, прогнозировать сложно. Как отмечает Texas Tribune, в конечном счете дело должно быть рассмотрено в федеральном суде в Остине, куда первоначально был подан иск правительства.

Власти Техаса не сообщали об арестах, произведенных за те несколько часов, что SB4 действовал. Формально закон может применяться в любом из 254 округов Техаса, включая те, что расположены в сотнях миль от границы с Мексикой, пишет Associated Press. Впрочем, по словам автора закона и члена палаты представителей Техаса Дэвида Спиллера, подавляющее большинство арестов будет производиться в пределах 80 км от американо-мексиканской границы.

После постановления Верховного суда МИД Мексики заявил, что правительство страны будет отстаивать свое право самостоятельно определять политику в отношении въезда на свою территорию и отказалось принимать нелегальных мигрантов, которых будут депортировать власти Техаса. Ведомство также сообщило, что представитель Мексики выступит на судебных слушаниях в Новом Орлеане и изложит свои опасения в связи с негативным влиянием закона на положение мексиканской диаспоры в Техасе и межгосударственные отношения.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711007940


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