Германия: проблески разума в болоте европейской неадекватности. Кто может сменить провалившую все и вся Анналену Бербок?

12:45 21.03.2024 21.03.2024 | Алексей БЕЛОВ



Германия: проблески разума в болоте европейской неадекватности



Накануне на канале Welt появилось короткое интервью Сары Вагенкнехт, которая довольно доходчиво объясняла общавшейся с ней журналистке, что проблема антироссийских санкций – это не внешняя, а самая что ни на есть внутренняя политика Германии. Что попытка задвинуть русских оборачивается лишь тем, что все больше задвигают самих немцев и как народ, и в целом как государство. И если немецкая власть не сойдет с этого пагубного курса, плохо будет не Путину, плохо будет Германии, да и всей Европе.



Каковы шансы, что этот глас вопиющего в пустыне будет услышан нынешними немецкими и европейским элитами? Скажем честно – невысок. У них там сейчас другие заботы. Лидеры западных стран продолжают игру "кто здесь мамкин милитарист". Несмотря на то что на данный момент с большим перевесом всех уделывает "галльский петух" Макрон, остальные не теряют надежды его догнать. Причем, что удивительно, особым рвением отличаются почему-то именно те люди, кому по должности как бы положено ратовать за мирное разрешение конфликтов – министры иностранных дел.



"Не исключайте ввода войск на Украину", – заявила намедни глава МИД Финляндии Элина Валтонен, подчеркнув, что многие страны могли бы сделать для Украины больше.



"Западные страны, в том числе Соединенные Штаты, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится. Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация", – отметила финский министр, правда, уточнив при этом, что на данный момент официальный Хельсинки даже не думает обсуждать перспективу отправки в "незалежную" горячих финских парней с автоматами.



При этом ее итальянский коллега Антонио Таяни предостерег даже от обсуждения возможности подобного решения, ибо все это в итоге может обернуться апокалипсисом, который старушка Европа рискует не пережить.



"НАТО не должна заходить на Украину. Если мы вступим, чтобы вести войну с Россией, это означает риск третьей мировой войны. Наша армия является носителем мира", – категорически заявил главный дипломат Италии.



Разумеется, все эти разговоры про экспедиционный корпус в Одессу и введение на Украину ограниченного "миротворческого" контингента "голубых касок" НАТО – не более чем слова. Эдакий элемент торга в процессе игры на повышение. Проще говоря, нас пытаются запугать. Но в реальности никто никого никуда не отправит. Ну разве что полоумные прибалтийские режимы наскребут пару отделений отчаянных эстонских, литовских или латышских стрелков.



Ни Финляндия с Италией, ни тем более Германия делать этого определенно не станут. Просто потому, что незачем.



Для чего, скажите, тому же Шольцу отправлять своих солдат на Украину с гарантированным возвратом оттуда цинковых гробов? Эдак он ведь не только собственную карьеру угробит, но и всю свою партию СДПГ поставит на грань политического банкротства.



У социал-демократов рейтинг и так не ахти, что-то около 14%, а так может вообще рухнуть до уровня проходного барьера в бундестаг в 5%. Не зря на днях председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених призвал к "заморозке" украинского конфликта.



"Не пора ли нам не только поговорить о том, как вести войну, но и подумать над тем, как "заморозить" войну, а затем положить ей конец? В октябре 2022 года американское правительство опасалось применения тактического ядерного оружия на Украине. Это должно заставить нас задуматься", – подчеркнул Мютцених.



Даже без войны, то есть непосредственного в ней участия, ситуация в Германии хуже некуда. Немецкий бизнес – краса и гордость, локомотив объединенной Европы – бежит подальше от дома, спасаясь от волюнтаризма нынешнего правительства с его сумасшедшими ценами на газ и электроэнергию.



И ведь бежит не только в США, но и в "недружественный" Китай. По данным Института германской экономики, в 2023 году рост прямых инвестиций немецких компаний в Поднебесную достиг рекордного уровня, начиная с 2021 года ни разу не опустившись ниже €12 млрд. При этом в 2020 году этот показатель был примерно €5 млрд. Неудивительно, что при таких раскладах электоральная база всех участников "светофорной коалиции" сжимается как шагреневая кожа. И что же будет дальше?



На грядущих в октябре 2025 года парламентских выборах первое место с большим отрывом наверняка займет блок ХДС / ХСС. Да, они такие же милитаристы, как и нынешние коалицианты, даже хуже, но формально к тому ужасу, в который скатилась Германия при правлении Шольца, они отношения иметь не будут. Из так называемых традиционных партий, среди которых по большому счету и выбирают немецкие граждане, они останутся единственными незамаранными. (О том, что христианские демократы настаивали на поставках на Украину ракет Taurus и поддерживали отправку туда немецкого воинского контингента, через полтора года никто уже и не вспомнит. Современный западный электорат обладает памятью рыбки гуппи, потому так легко поддается внушению и манипуляциям).



И тем не менее. С весьма высокой долей вероятности (если не случится какого-нибудь форс-мажора) на втором и третьем месте в рейтинге избирателей окажутся "Альтернатива для Германии" и "Союз…" той самой Сары Вагенкнехт, причем, скорее всего, количество отданных за них голосов будет примерно одинаковым.



И тогда консерваторы из ХДС/ХСС, для того чтобы сформировать правительство, будут вынуждены создавать коалицию с кем-то из них.



По немецкой политической традиции младший коалиционный партнер получает не только пост вице-канцлера, но и должность главы министерства иностранных дел. А с учетом того, что во главе обеих альтернативных партий по факту стоят женщины – Алиса Вайдель (АдГ) и Сара Вагенкнехт (ССВ), – именно им и придется разгребать авгиевы конюшни, доставшиеся в наследство от Анналены Бербок.



А разгребать есть чего. Я даже не стану касаться темы конфликта на Украине, в котором германский МИД традиционно показывает себя не с лучшей стороны. Всем еще памятны слова главы немецкой дипломатии о безразличии к мнению избирателей по украинскому вопросу. За последние два года Берлин и так подарил Киеву €32 млрд, так во время своей последней на данный момент поездки на Украину Бербок пообещала выделить дополнительно еще €100 млн.



Не буду я вспоминать и о напрочь испорченных отношениях ФРГ с арабскими странами и монархиями Персидского залива. Одна встреча Штайнмайера в Дохе чего стоит.



Но даже там, где, извините за выражение, облажаться было довольно трудно, зеленая, во всех смыслах этого слова, фрау министр умудрилась сесть в лужу.



Взять хотя бы провал немецкой и вообще европейской политики на Балканах. В регионе очень заметно раздражение от ЕС и того, что после десятилетия интеграционных процессов в Брюсселе все внимание уделено Украине.



Как пишет Berliner Zeitung, негодование высказывает даже сверхлояльная Черногория, находящаяся в статусе кандидата на вступление с 2010 года. Ближайшая цель – вступить в ЕС в 2025-м – вновь перенесена на 2028-й, не помогли ни блестящие отчеты об успехах демократических реформ, ни похлопывание по плечу от еврокомиссаров. У Европы сейчас есть дела поважнее.



А между тем на фоне проволочек с принятием страны в Евросоюз отмечается рост пророссийских настроений, причем не только в самой Черногории или традиционно братской России Сербии, но и в Македонии и сербской части Боснии.



"Другие игроки прощупывают свои возможности ввиду слабости западного руководства, – пишет немецкая газета. – Понимает ли наша министр, что часы тикают против нее?"



А что же можно сказать о потенциальных сменщицах фрау Бербок? Алиса Вайдель, как и вся АдГ, придерживается право-консервативных взглядов по большинству актуальных ворсов. И если бы не ярлык "ультраправых", который навесили на "Альтернативу" ведомые глобалистами немецкие СМИ, то для ХДС/ХСС это был бы идеальный союзник. Точнее, для ХДС/ХСС, какими они были и должны были быть, без перекосов мультикультурализма, зеленой повестки, леволиберальных ценностей прочих пагубных для Германии последствий 16-летнего правления Ангелы Меркель.



При этом Вайдель выступает с абсолютно прогерманских позиций, что с учетом обстоятельств делает их в какой-то мере и пророссийскими. Например, она категорически против отправки германских вооружений на Украину и дальнейшего втягивания ФРГ в украинский конфликт. Также она не раз отмечала, что антироссийская санкционная политика стала, по сути, антинемецкой и ее нужно отменять как можно быстрее. Вот лишь несколько ее цитат.



"Поставка Taurus должна быть категорически отвергнута. Олаф Шольц абсолютно прав, проведя здесь четкую красную линию, и мы призываем его проявить твердость. Канцлер несет ответственность за то, чтобы Германия не стала партией войны. А поставка Taurus была бы явным вовлечением в войну".

"Говоря прямо, Германия уже является участником войны. Германия участвует в экономической войне против России посредством санкций. Германия поставляет оружие Украине в значительных масштабах, а поставка наступательных вооружений, таких как Taurus, система оружия с дальностью действия более 500 километров, способная уничтожить Кремль, может быть однозначно воспринята Россией как окончательное объявление Германией войны".

"Я хотела бы это особо подчеркнуть, что это дальнейшая эскалация приведет к третьей мировой войне".

Сара Вагенкнехт, на первый взгляд, представляет противоположный политический лагерь – выходец и партии "Левые", супруга и соратник бывшего идеолога СДПГ Оскара Лафонтена, она по всем параметрам должна была быть ближе к социал-демократам, чем к консерваторам.

Но, если внимательно проследить за тем, что она говорит, что критикует и к чему призывает, становится очевидным, что между позицией ССВ и АдГ не так уж много различий. И если спросите меня почему, то ответ будет очень прост: как и "Альтернатива", "Союз" Сары Вагенкнехт стоит на прогерманских позициях.



Не так давно Die Zeit посвятил фрау Вагенкнехт целую статью, в которой рассказывалось о резкой критике Сары в адрес нынешней коалиции. Опираясь на данные опроса социологического института INSA, говорящие о том, что большинство немцев (51%) считают интеграцию украинских беженцев в ФРГ неудачной, 61% боятся, что конфликт на Украине распространится на страны НАТО, а 49% высказались резко против поставок Киеву ракет Taurus, лидер ССВ называет правительство Шольца "не только самым глупым, но и самым опасным в Европе".



Не раз и не два Вагенкнехт заявляла о бессмысленности наращивания поставок вооружения Украине, которая просто по определению не может победить Россию, обладающую ядерным оружием. Также она высказалась в поддержку предложений папы римского о немедленном начале мирных переговоров, даже если ради этого Украине придется поднять белый флаг.



"Понтифик вовсе не требовал от Украины капитуляции. Он предельно ясно выразился: переговоры не означают капитуляцию, речь идет о том, чтобы прекратить гибель людей. Многие страны даже готовы поспособствовать этому. Например, Турция недавно снова вызвалась предоставить площадку для переговоров, а Зеленский продолжает отказываться. Это просто неразумно. Когда положение на фронте складывается не в пользу Украины, существуют серьезные основания хотя бы попытаться договориться, вместо того чтобы сопротивляться очевидному поражению", – отметила Вагенкнехт.



Что же из всего этого следует? Разумеется, политическая реальность в итоге может сложиться совсем не так, как кажется сегодня. Сценарии могут быть самые разные, вплоть до весьма мрачных, при которых никаких выборов в 2025 году в Германии не будет вовсе.



И все же даже сейчас понятно, что политический маятник в ФРГ качнулся в противоположную от либерал-экстремизма и национал-глобализма сторону, в именно – в сторону природного немецкого прагматизма. Это вовсе не значит, что завтра или в ближайшей перспективе отношения между нашими странами наладятся и выйдут хотя бы на уровень доверия, которое было до событий на Украине в 2014 году. Тем не менее общий сдвиг уже очевиден, и свет в конце туннеля забрезжил.



И может так случиться, что проводником новой восточной политики ФРГ станет одна из участниц сегодняшнего "кастинга", женщина-политик, отличающаяся не только здравым смыслом (казалось, уже окончательно утерянным), но и настоящей, а не показной любовью к собственной Родине. А большего нам и не надо. Источник - фонд стратегической культуры

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