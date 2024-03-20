 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.03.2024
13:22  Сузак. Контрабандисты прорыли 350-метровый туннель Узбекистан-Кыргызстан
13:18  Президент Токаева поздравил казахстанцев с Наурызом в Алматы
12:45  Германия: проблески разума в болоте европейской неадекватности. Кто может сменить провалившую все и вся Анналену Бербок?
11:43  Гарет Стамп: Строительство ж/д Китай-Киргизия-Узбекистан - маршрут в никуда
10:59  Как Техас борется с федеральными властями за право высылать мигрантов
10:24  "Делили взятку в туалете". ГКНБ задержана судья Свердловского районного суда Бишкека
09:53  Пашинян провоцирует войну с Азербайджаном и готовит выход из ОДКБ, - Айнур Курманов

09:48  Хочется и колется. Решится ли Румыния на захват Молдовы и частей Украины, - София Русу
09:39  Визит каз-премьера Бектенова в Катар: с кем встретился и о чем договорился
09:06  Как Дарига Назарбаева "крышевала" Дикого Армана
09:03  Список Айки: дело об организации сети "элитных эскортниц" поступило в суд Алматы
08:46  Шойгу приказал сформировать Днепровскую флотилию. Вместо Черноморского флота?
08:13  Санитарная зона вокруг бандеровцев. Давно пора наступать, а не жевать сопли, - Р.Ищенко
07:59  США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России, - Геворг Мирзаян
07:38  Умер казахстанский писатель, драматург и общественный деятель Медеу Сарсеке
07:25  Пять лет тому назад. Первый юбилей отречению Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
01:32  В Ташкенте разбивают "Парк молодежи" площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов.
01:29  Гонконг будет как шелковый. Специальный административный район КНР усмирят Законом о национальной безопасности
01:27  Добро пожаловать на Первую мировую гражданскую войну, - Св.Каспэ
01:20  Р.Белькович: Кривое зеркало неоконсерватизма
00:43  Дядю "казахстанского Навального" - Мухтара Аблязова освободили от наказания в суде Алматы
00:39  Турецкий пасьянс. Закономерности и неожиданности в политике Эрдогана, - Вл.Овчинский
Среда, 20.03.2024
18:32  В России начались аресты боевого актива (и пассива) ЛГБТ-экстремистов
18:28  Как индийские гомосеки захватили ключевые посты в Британском королевстве (актуальная история)
14:26  Китай подопрут новым треугольником, - Н.Портякова
13:47  Триумвират прорыва. Почему коллективный Запад напрягся от укрепления союзнических отношений России, Китая и Ирана? - В.Овчинский
13:33  "Маленький Кыргызстан смело проводит антиколониальную независимую политику..."
13:29  Смерть Бахыта Ибрагима напомнила о... Банковские войны КZ, - Данияр Ашимбаев
13:25  Жюль и Жанна... Подарок Токаева ссыт в тапки Макрона
13:19  Об этимологии слова "винтовка" в арабском языке, - П.Густерин
12:26  Сколько рабочих из Таджикистана требуется в других странах?
12:19  За призыв к восстанию. Задержан молодой кыргызский акын Жетиген уулу
12:18  Куйлюкский базар Ташкента ушел в историю
12:11  Победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире
11:44  "Афганский стыд" - ничто в сравнении с украинским позором. Пентагон избавляется от старой техники
11:24  Узбеки решили засудить Байдена
10:26  Россия накажет предателей. Путин указал
10:15  "Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание, - Давид Нармания
09:24  Дважды депортированный из РФ разбазаривший СЭЗ "Бишкек" журналист Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана
09:16  Президент Садыр Жапаров: "Мы проводили митинги не ради личной выгоды"
08:48  Боевые столкновения в Пактике на афгано-пакистанской границе
07:33  С 1/07 Казахстан ограничивает обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане
02:35  Зачем ЦентрАзии придумали "русский колониализм"
01:36  Нелегальные мигранты несут в Америку корь, туберкулез и проказу, - В.Прохватилов
01:11  Самоограничениями ОПЕК+ воспользовались нефтедобытчики США, - А.Башкатова
01:01  Китай: Модернизация и улучшение государственной политики управления
00:59  Племянник Елбасы (генерал КНБ Абиш) признан виновным в "январском мятеже" и... отделался условным сроком в 8 лет
00:53  Изнасилование или вымогательство: вокруг 1-го замакима Павлодарской области Батыргужинова разгорелся скандал
00:37  Убить Саддама (уроки истории), - Виктор Шацких
00:27  Пять лет транзиту власти в Казахстане: что поменялось, кроме фамилии президента?
00:25  На бывшего главу КазМВД Ерлана Тургумбаева завели уголовное дело в связи с январскими событиями
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Президент Токаева поздравил казахстанцев с Наурызом в Алматы
13:18 21.03.2024

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади Астана 21 марта 2024 года поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Акорда поделилась полным текстом выступления, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства отметил, что наш народ, следуя древним традициям, подошел к Наурыз мейрамы в единении и согласии.



"Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Народная мудрость гласит: "Доброе слово – это половина блага". Издавна было принято начинать новый год с хороших намерений и полезных дел. В этот день наши гостеприимные соотечественники накрывают щедрый дастархан и обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями, расчищают родники и высаживают деревья, наводят порядок и чистоту. Праздник, воплощающий самые благородные качества и ценности нашего народа, в этом году совпал с месяцем Рамазан. Это символично отражает гармонию религии и традиций на казахской земле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что с этого года Наурыз празднуется в течение 10 дней, а сегодня отмечается Ынтымақ күні – День солидарности.

"Единство и солидарность входят в число главных ценностей нашего народа. Мы должны культивировать такие благородные качества, как забота и доброжелательность. Убежден, что незыблемость единства и солидарности является надежным фундаментом устойчивого развития страны", – подчеркнул глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития общества. Определены основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех граждан.

"Перед нашей страной стоит высокая цель – построение Справедливого Казахстана. Мы стремимся создать справедливое общество, в котором честный труд открывает дорогу к успеху. Такое общество могут построить только ответственные граждане. Справедливость и честность – это неотделимые друг от друга понятия. В обществе, которое мы строим, будут обеспечены равные возможности для всех. Справедливое государство – это верховенство закона и порядка. Чтобы стать передовым государством, мы все должны уверенно смотреть в будущее. Мы связываем наши надежды с молодежью, в руках которой будущее Казахстана. Мы всегда поддерживаем активных, обладающих ясным сознанием, интеллектуальных, честных, открытых молодых людей", – заявил президент.

Далее глава государства подчеркнул, что Алматы, ставший золотой колыбелью нашего суверенитета, является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.

"Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент рассказал о реализации четырех масштабных проектов. В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тыс. км дорог. В этом году 300 тыс. человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7%. Значительно увеличится количество арендного жилья.

"Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия!" – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт.

Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года. Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711016280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  