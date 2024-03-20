Президент Токаева поздравил казахстанцев с Наурызом в Алматы

13:18 21.03.2024

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади Астана 21 марта 2024 года поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Акорда поделилась полным текстом выступления, сообщает Zakon.kz.



В своем выступлении глава государства отметил, что наш народ, следуя древним традициям, подошел к Наурыз мейрамы в единении и согласии.







"Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Народная мудрость гласит: "Доброе слово – это половина блага". Издавна было принято начинать новый год с хороших намерений и полезных дел. В этот день наши гостеприимные соотечественники накрывают щедрый дастархан и обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями, расчищают родники и высаживают деревья, наводят порядок и чистоту. Праздник, воплощающий самые благородные качества и ценности нашего народа, в этом году совпал с месяцем Рамазан. Это символично отражает гармонию религии и традиций на казахской земле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент отметил, что с этого года Наурыз празднуется в течение 10 дней, а сегодня отмечается Ынтымақ күні – День солидарности.



"Единство и солидарность входят в число главных ценностей нашего народа. Мы должны культивировать такие благородные качества, как забота и доброжелательность. Убежден, что незыблемость единства и солидарности является надежным фундаментом устойчивого развития страны", – подчеркнул глава государства.



По словам Касым-Жомарта Токаева, Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития общества. Определены основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех граждан.



"Перед нашей страной стоит высокая цель – построение Справедливого Казахстана. Мы стремимся создать справедливое общество, в котором честный труд открывает дорогу к успеху. Такое общество могут построить только ответственные граждане. Справедливость и честность – это неотделимые друг от друга понятия. В обществе, которое мы строим, будут обеспечены равные возможности для всех. Справедливое государство – это верховенство закона и порядка. Чтобы стать передовым государством, мы все должны уверенно смотреть в будущее. Мы связываем наши надежды с молодежью, в руках которой будущее Казахстана. Мы всегда поддерживаем активных, обладающих ясным сознанием, интеллектуальных, честных, открытых молодых людей", – заявил президент.



Далее глава государства подчеркнул, что Алматы, ставший золотой колыбелью нашего суверенитета, является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.



"Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Кроме того, президент рассказал о реализации четырех масштабных проектов. В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тыс. км дорог. В этом году 300 тыс. человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7%. Значительно увеличится количество арендного жилья.



"Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия!" – подытожил Касым-Жомарт Токаев.



Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт.



Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года. Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.



Динара Халдарова