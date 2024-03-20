Сузак. Контрабандисты прорыли 350-метровый туннель Узбекистан-Кыргызстан

13:22 21.03.2024

Видео - 350-метровый подземный туннель нашли между Кыргызстаном и Узбекистаном



Turmush - В Сузакском районе Жалал-Абадской области обнаружен 350 метровый туннель, который связывал Кыргызстан и Узбекистан.



Как проинформировала пресс-служба УВД Жалал-Абадской области, 20 марта примерно в 17:30 сотрудники Атабековского территориального отделения милиции ОВД Сузакского района получили оперативную информацию о том, что в селе Бек-Абад прорыли подземный туннель, который ведет в Узбекистан.







Информация была зарегистрирована в ОВД и начата досудебная проверка. На место выехали оперативно-следственная группа и руководство ОВД Сузакского района, а также работники прокуратуры.



В ходе проверки выяснилось, что житель села Бек-Абад Атабековского айыльного аймака М.М., 1983 года рождения, собрал кучу гравия в огороде, что вызвало подозрение. В одной из комнат дома был обнаружен подземный туннель, вход в который был закрыт пластиковой дверью. Туннель был прорыт в глубину на 12,5 метров. Чтобы спуститься, сельчанин установил специальную железную лестницу.



Туннель, как установила милиция, вел в сторону Кургантепинского района Наманганской области Узбекистана. Его протяженность составила 350 метров, высота – 2 метра 20 сантиметров, ширина – 1 метр.



Внутри туннеля установлено освещение. Он готов для переправки контрабандой товаров и нелегального перехода граждан вне официальных пунктов пропуска государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.



Кроме того, в доме были обнаружены инструменты для копания туннеля, а также рабочая форма, которая использовалась при проведении земляных работ.



По данному факту продолжается проверка.



Это уже второй подземный туннель, который был обнаружен в селе Бек-Абад в течение последние несколько дней.



Утром 20 марта пресс-служба ГКНБ сообщала, что в доме жителя Сузакского района обнаружили подземный туннель. Он использовался для незаконной переправки товаров и лиц. Дом расположен рядом с государственной границей Узбекистана.



Глубина туннеля составила 15 метров, общая протяженность туннеля 130 метров, расстояние до государственной границы КР составляло 50 метров, а высота туннеля — 1 метр 70 см.



19 марта сотрудники ГКНБ задержали владельца дома Э.А., 1986 года рождения, за организацию канала контрабанды. Сотрудники ГКНБ выясняют все причастные лица к организации функционирования туннеля, а также лиц, незаконно пересекших государственную границу КР, и виды товаров, незаконно попавших на территорию стран.



Туннель протяженностью 350 метров в селе Бек-Абад является самым длинным из тех подземных туннелей контрабандистов, о которых сообщали правоохранительные органы.



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К примеру, в мае 2022 года сообщалось, что сотрудники ГКНБ 20 мая в селе Тельман Кара-Суйского района выявили подземный тоннель общей длиной 270 метров, связывающий Кыргызстан и Узбекистан.



Тоннель был вырыт на глубине 15 метров, размеры входа составили 1,8 метров на 1,5 метров. Расстояние от входа до линии границы составило 40 метров.



Под подозрение тогда попал пациент психиатрической клиники.



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Так, 4 июня 2022 года ГКНБ КР при содействии УПС, МЧС КР, а также во взаимодействии с партнерскими службами Узбекистана под бетонным покрытием хозяйственной постройки жилого дома в Кара-Суу Ошской области обнаружил тоннель, связывающий подземным переходом Кыргызстан и Узбекистан.



Глубина тоннеля составляла 17,5 метра в высоту, вход в тоннель составляет 1,8 метра, ширина 70-80 см, от входа (КР) до выхода (РУз) примерно 155 метров.



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Сотрудники ГКНБ совместно с Пограничной службой 24 июня 2022 года обнаружили подземный тоннель в доме, расположенном в селе Кайтпас Кадамжайского района Баткенской области.



Тогда озвучивались предположения, что тоннель использовался для переправки контрабандных товаров народного потребления, оружия, боеприпасов, незаконной миграции, денежных и наркотических средств.



Владельцем данного дома является уроженец Ошской области У.С.И. Ширина указанного тоннеля 1,5 метра, высота 2,1 метра, длина до кыргызско-узбекской границы составляет 60 метров.



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В феврале 2023 года пограничники Погранслужбы ГКНБ по Ошской области и сотрудники ГКНБ обнаружили подземный туннель, ведущий из Кыргызстана в Узбекистан.



Туннель обнаружен в подсобном помещении дома, расположенного вблизи госграницы. Он проходит под Южно-Ферганским каналом и выходит в селе на территории Узбекистана.



Высота тоннеля до 1,5 м, ширина до 80 см. Тоннель оборудован лестницей. По предварительным данным, длина составляет до 200 метров