На юге Казахстана (Туркестанская область) решено рыть новое водохранилище

20:50 21.03.2024

Новое водохранилище появится на юге Казахстана

В Туркестанской области Казахстана строят новое водохранилище. Объект займет 13 гектаров в Толебийском районе, передает "Хабар".



В резервуаре будут накапливать миллион кубометров дождевых и родников вод. Реализация проекта решит проблему - нехватку поливной воды в Кемекалганском сельском округе. В условиях дефицита воды многие сельчане здесь вынуждены были отказываться даже от огородов.



"Проект прошел экспертизу, назначен набор воды на миллион кубов. В таких условиях в зимний период невозможно тут работать. Только ранней весной до осени. Первый год работали где-то 4-5 месяцев, проделана работа на 200 миллионов. Теперь на остальную сумму на 2024 год", - рассказал подрядчик Абдикадир Таштаев.



Вместо, где строят искусственный накопитель, активно сливается дождевая и талая вода. А еще здесь много родников. Вода есть, а вот воспользоваться ею для полива - нельзя было. Поэтому решили выделить из бюджета один миллиард 123 миллиона тенге на строительство водохранилища.



Благодаря искусственному водоему в число орошаемых земель добавятся еще 360 гектаров. Аграрии получат дополнительный источник для полива, смогут увеличить урожайность и разнообразить сельскохозяйственные культуры.



"Из года в год климат меняется. Воды меньше становится. У нас есть канал Кошкар-ата, аграрии оттуда берут для полива. Но по мере необходимости поступает вода", - говорит руководитель отдела сельского хозяйства и предпринимательства Толебийского района Асхат Раимбеков.



Новое водохранилище - это не просто инженерное сооружение. С появлением воды сельчане намерены начать вновь выращивать картофель, лук, кукурузу и увеличить площади садов.