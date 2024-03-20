Президент Мирзиеев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в Узбекистане

21:13 21.03.2024

Президент поздравил народ Узбекистана с Наврузом



Президент Шавкат Мирзиеев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в стране, утверждение чести и достоинства человека, заботу о природе, а также планы по превращению Узбекистана в одно из самых благоприятных и привлекательных государств для бизнеса.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг выступил на торжественном мероприятии, посвященном празднику Навруз, во дворце Humo Arena в Ташкенте. Мероприятие должно было состояться в парке "Янги Узбекистон", но в связи с погодными условиями место его проведения было изменено.



