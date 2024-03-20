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Президент Мирзиеев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в Узбекистане
21:13 21.03.2024

Президент поздравил народ Узбекистана с Наврузом

Президент Шавкат Мирзиеев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в стране, утверждение чести и достоинства человека, заботу о природе, а также планы по превращению Узбекистана в одно из самых благоприятных и привлекательных государств для бизнеса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг выступил на торжественном мероприятии, посвященном празднику Навруз, во дворце Humo Arena в Ташкенте. Мероприятие должно было состояться в парке "Янги Узбекистон", но в связи с погодными условиями место его проведения было изменено.



"Сегодня с дождями земля напоится живительной влагой, а значит, в дома придут изобилие и достаток. И мы все принимаем это с благодарностью", - отметил глава государства.

"Со сменой времен года повсюду происходят чудесные преображения. Наступает новый день, новая пора, ощущается дыхание новой жизни. Пробуждается природа, сердце наполняется радостью", - сказал президент.

"Страна с каждым днем преображается и становится краше", - сказал Шавкат Мирзиеев, перечислив такие изменения, как "возведение современных предприятий, комфортных домов, социальных и культурных объектов, дорог и мостов, скверов и садов".

"Все более утверждается уважение чести и достоинства человека как высшей ценности, обеспечение его жизненных интересов, социальной защиты, поддержка нуждающихся слоев населения, забота о каждом соотечественнике, независимо от нации, языка и вероисповедания, становятся основой нашей деятельности", - подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиеев отметил, что Навруз призывает "беречь окружающий мир, прежде всего землю, воду, флору и фауну, чистый воздух, относиться к родной природе с сыновней любовью", и в Узбекистане "осуществляется колоссальная работа, отвечающая этому благородному призыву".

Он сравнил Навруз с молодостью - "весной в жизни человека" и отметил успехи молодежи страны - "поколения Нового Узбекистанав" - в разных сферах, в частности, в спорте.

Отдельно президент обратился к гроссмейстеру Нодирбеку Абдусатторову (на фото), который недавно вошел в четверку сильнейших шахматистов мира, досрочно победив на Пражском международном турнире. Он также отметил достижения девушек в сфере спорта.

Молодости, как и предпринимательству, "присущи постоянный поиск, инициативность, стремление к обновлению и самовыражению", продолжил президент. Назвав бизнес "решающей силой не только в экономике, но и социальной жизни", он заверил, что в стране будут создаваться "еще более широкие возможности для развития деловой среды".

Программы развития предпринимательства и самозанятости направлены на то, "чтобы Новый Узбекистан стал одним из самых благоприятных и привлекательных государств для предпринимательства и бизнеса".

Шавкат Мирзиеев назвал основной целью "эффективное использование приусадебных земель, обеспечение их владельцев необходимыми средствами и ресурсами, содействие в поиске рынка сбыта продукции, налаживание мини-производств в домохозяйствах и махаллях, расширение спектра услуг и сервиса".

"В масштабах страны в распоряжении 5,5 миллионов домохозяйств имеется 510 тысяч гектаров, обратите внимание - 510 тысяч гектаров приусадебных земель. Это огромное богатство и колоссальные возможности, еще не задействованные в полной мере", - заявил президент.

"В условиях Узбекистана человек, эффективно использующий такие возможности и работающий добросовестно, живет в достатке и благополучии", - добавил он.

"За последние два года мы добились сокращения уровня бедности в Узбекистане с 17% до 11%", - сказал президент. Он отметил, что путем задействования возможностей приусадебных и домашних хозяйств эту цифру можно будет снизить до однозначной.

"Предпринимательство и, в частности, труд на своей земле, воспитывает человека физически и духовно, особенно молодежь, учит жить, полагаясь на собственные силы, возможности и потенциал. Хочу подчеркнуть: наше государство всегда будет поддерживать таких активных людей", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Ведущую роль в этом он отвел махалле как "уникальному институту гражданского общества". "Поэтому поддержка махалли, ее дальнейшее развитие будут постоянно находиться в центре внимания. Ведь махалля - это оплот дружбы и добра. Махалля - зеркало души нашего народа-созидателя", - отметил президент.

Во время, когда обстановка в мире все более обостряется, "Навруз служит такой благородной цели, как укрепление мира и сотрудничества между народами и нациями на планете", сказал также президент.

Источник - Газета.uz
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