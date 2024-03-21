Империя испускает последний всхлип, - Виктория Никифорова

21:14 21.03.2024

21.03.2024

Виктория Никифорова



"Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип", - слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно иллюстрируют то обстоятельство, что тектонические изменения в геополитике зачастую происходят без шума и пыли. Империи рушатся в тишине.



Так тихо и незаметно рухнула "Франкафрика" - неоколониальная система, заботливо и целеустремленно выстроенная французским руководством на территории четырнадцати стран Черного континента. В Париже не заметили того, что в этих странах выросла образованная, умная молодежь, которая прекрасно разбирается во всех глобальных трендах. Там появился свой средний класс, вечно бунтующее и недовольное третье сословие. Больше всего оно было недовольно угнетенным статусом своей страны.



Стоило только России начать СВО, как африканцам пришло в голову, что французских оккупантов можно и нужно гнать с родной земли. Лидеры стран вынуждены были реализовать волю народа. И вот французские военные, теряя тапки, помчались с континента. Париж потерял источники бесценных ресурсов, которые забирал задешево. Что еще хуже - Париж потерял свое влияние на умы. "Позвольте вам выйти вон", - сказали французам в Африке.



ЦАР, Буркина-Фасо, Чад, Мали, наконец, Нигер - главный поставщик урана на французские АЭС - все повалили на выход. На каком-то, очень позднем, этапе к освобождению подключалась и легендарная российская ЧВК "Вагнер". Но не они же были инициаторами процесса. Все началось гораздо раньше, в умах и сердцах граждан порабощенных стран. Им надоело их рабство.



Характерна та тишина, которая окружает падение "Франкафрики". "Одна из важнейших империй современности распадается на наших глазах, - пишет американский историк Альфред Маккой - однако в СМИ практически не пишут об этом экстраординарном событии". Ну а зачем? У французских СМИ своя повесточка, они обсуждают пол первой леди Франции, кто она - мужчина или женщина?



"Франкафрика" заканчивается всхлипом президента Макрона: он теперь жалуется всему миру, что его выгнали из Африки русские. Простите, но Москва тут ни при чем. Это французы осуществили на территории многострадального континента больше сорока военных интервенций с 1960 по 2002 год. Это французы пытали и убивали без суда и следствия лидеров оппозиции и местных интеллектуалов. Это французские "советники" и "инструкторы" обеспечивали военную поддержку авторитарных режимов, выжимавших все соки из граждан. Ну вот, гражданам это надоело - пришла ответочка.



Думается, что и крах Американской империи произойдет так же тихо и словно бы невзначай. Газеты будут писать о пятой точке Ким Кардашьян, а мировой гегемон тем временем молча испустит дух. Тот же Альфред Маккой полагает, что США приблизились к финальному коллапсу, а свидетельство этому полная неспособность тамошних элит одновременно справиться с тремя кризисами - украинским, тайваньским и палестинским.



Историк считает, что за несколько десятилетий до окончательного краха империя сталкивается с чередой катастроф, которые навсегда подрывают ее силы. Для Британии это были кризисы в Иране, Индии и Палестине. Для СССР - Чехословакия 1968-го и разрыв отношений с Египтом. Для США такими событиями стали провальные интервенции в Ирак и Афганистан.



Сейчас политика Вашингтона на Украине зашла в тупик. Ослабить и сдержать Россию не удалось, положение на фронте выгоднее для Москвы, чем для Киева. А споры демократов и республиканцев о поддержке Украины продемонстрировали всему миру, что Вашингтон ненадежный партнер.



Абсолютным провалом США стал и новый виток палестино-израильского конфликта. Сначала Вашингтон не смог уберечь своего клиента от атаки ХАМАС, а потом пальцем не шевельнул, чтобы остановить бессмысленную и беспощадную бойню, которую развязал ЦАХАЛ. Весь мир - в том числе и американские города - выходит на митинги в поддержку палестинцев. Все мировое сообщество требует принять в ООН резолюцию о прекращении огня. И только США раз за разом ветируют все попытки остановить кровопролитие. Это делает Вашингтон мировым изгоем.



Что касается Тайваня, то Пекин в любой момент может устроить островам торговое эмбарго, заворачивая все корабли в свои порты. Американцы попробуют нарушить эмбарго, рассуждает Маккой, тогда китайцы расстреляют в упор пару-тройку авианосцев, и американским воякам придется убираться прочь несолоно хлебавши.

Историк отмечает, что и Москва, и Пекин играют вдолгую, рассчитывая, что Штаты не выдержат своей ноши и надорвутся раньше. Парадокс в том, что к краху может привести как победа Байдена - демократы доказали, что не могут разрулить ни один из современных кризисов), так и победа Трампа - она приведет к распаду США. "Если это произойдет, то глобальная гегемония Америки исчезнет с поразительной скоростью и скоро превратится в одно смутное воспоминание".



Интересно, чей всхлип оплачет американскую империю? Думается, что громче всех будут плакать наши бегунки, им уже пора писать впрок некрологи об Америке, которую они потеряли.