 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.03.2024
22:28  Мощный сель ударил по Каргалинскому ущелью в Алматинской области
21:27  "Русские не лучше арабов": Европа сделала свой выбор, - Петр Акопов
21:14  Империя испускает последний всхлип, - Виктория Никифорова
21:13  Президент Мирзиеев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в Узбекистане
20:50  На юге Казахстана (Туркестанская область) решено рыть новое водохранилище
19:03  Bloomberg сообщил об обещании хуситов не нападать на суда России и Китая
18:23  Майя Санду - это креатура и инструмент Сороса, - румынская сенаторша Шошоакэ

17:51  Парижский заложник. Относиться всерьез к угрозам применения французской силы не стоит, - Илья Титов
13:22  Сузак. Контрабандисты прорыли 350-метровый туннель Узбекистан-Кыргызстан
13:18  Президент Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом в Алматы
12:45  Германия: проблески разума в болоте европейской неадекватности. Кто может сменить провалившую все и вся Анналену Бербок?
11:43  Гарет Стамп: Строительство ж/д Китай-Киргизия-Узбекистан - маршрут в никуда
10:59  Как Техас борется с федеральными властями за право высылать мигрантов
10:24  "Делили взятку в туалете". ГКНБ задержана судья Свердловского районного суда Бишкека
09:53  Пашинян провоцирует войну с Азербайджаном и готовит выход из ОДКБ, - Айнур Курманов
09:48  Хочется и колется. Решится ли Румыния на захват Молдовы и частей Украины, - София Русу
09:39  Визит каз-премьера Бектенова в Катар: с кем встретился и о чем договорился
09:06  Как Дарига Назарбаева "крышевала" Дикого Армана
09:03  Список Айки: дело об организации сети "элитных эскортниц" поступило в суд Алматы
08:46  Шойгу приказал сформировать Днепровскую флотилию. Вместо Черноморского флота?
08:13  Санитарная зона вокруг бандеровцев. Давно пора наступать, а не жевать сопли, - Р.Ищенко
07:59  США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России, - Геворг Мирзаян
07:38  Умер казахстанский писатель, драматург и общественный деятель Медеу Сарсеке
07:25  Пять лет тому назад. Первый юбилей отречению Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
01:32  В Ташкенте разбивают "Парк молодежи" площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов.
01:29  Гонконг будет как шелковый. Специальный административный район КНР усмирят Законом о национальной безопасности
01:27  Добро пожаловать на Первую мировую гражданскую войну, - Св.Каспэ
01:20  Р.Белькович: Кривое зеркало неоконсерватизма
00:43  Дядю "казахстанского Навального" - Мухтара Аблязова освободили от наказания в суде Алматы
00:39  Турецкий пасьянс. Закономерности и неожиданности в политике Эрдогана, - Вл.Овчинский
Среда, 20.03.2024
18:32  В России начались аресты боевого актива (и пассива) ЛГБТ-экстремистов
18:28  Как индийские гомосеки захватили ключевые посты в Британском королевстве (актуальная история)
14:26  Китай подопрут новым треугольником, - Н.Портякова
13:47  Триумвират прорыва. Почему коллективный Запад напрягся от укрепления союзнических отношений России, Китая и Ирана? - В.Овчинский
13:33  "Маленький Кыргызстан смело проводит антиколониальную независимую политику..."
13:29  Смерть Бахыта Ибрагима напомнила о... Банковские войны КZ, - Данияр Ашимбаев
13:25  Жюль и Жанна... Подарок Токаева ссыт в тапки Макрона
13:19  Об этимологии слова "винтовка" в арабском языке, - П.Густерин
12:26  Сколько рабочих из Таджикистана требуется в других странах?
12:19  За призыв к восстанию. Задержан молодой кыргызский акын Жетиген уулу
12:18  Куйлюкский базар Ташкента ушел в историю
12:11  Победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире
11:44  "Афганский стыд" - ничто в сравнении с украинским позором. Пентагон избавляется от старой техники
11:24  Узбеки решили засудить Байдена
10:26  Россия накажет предателей. Путин указал
10:15  "Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание, - Давид Нармания
09:24  Дважды депортированный из РФ разбазаривший СЭЗ "Бишкек" журналист Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана
09:16  Президент Садыр Жапаров: "Мы проводили митинги не ради личной выгоды"
08:48  Боевые столкновения в Пактике на афгано-пакистанской границе
07:33  С 1/07 Казахстан ограничивает обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане
02:35  Зачем ЦентрАзии придумали "русский колониализм"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Империя испускает последний всхлип, - Виктория Никифорова
21:14 21.03.2024

21.03.2024
Виктория Никифорова

"Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип", - слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно иллюстрируют то обстоятельство, что тектонические изменения в геополитике зачастую происходят без шума и пыли. Империи рушатся в тишине.

Так тихо и незаметно рухнула "Франкафрика" - неоколониальная система, заботливо и целеустремленно выстроенная французским руководством на территории четырнадцати стран Черного континента. В Париже не заметили того, что в этих странах выросла образованная, умная молодежь, которая прекрасно разбирается во всех глобальных трендах. Там появился свой средний класс, вечно бунтующее и недовольное третье сословие. Больше всего оно было недовольно угнетенным статусом своей страны.

Стоило только России начать СВО, как африканцам пришло в голову, что французских оккупантов можно и нужно гнать с родной земли. Лидеры стран вынуждены были реализовать волю народа. И вот французские военные, теряя тапки, помчались с континента. Париж потерял источники бесценных ресурсов, которые забирал задешево. Что еще хуже - Париж потерял свое влияние на умы. "Позвольте вам выйти вон", - сказали французам в Африке.

ЦАР, Буркина-Фасо, Чад, Мали, наконец, Нигер - главный поставщик урана на французские АЭС - все повалили на выход. На каком-то, очень позднем, этапе к освобождению подключалась и легендарная российская ЧВК "Вагнер". Но не они же были инициаторами процесса. Все началось гораздо раньше, в умах и сердцах граждан порабощенных стран. Им надоело их рабство.

Характерна та тишина, которая окружает падение "Франкафрики". "Одна из важнейших империй современности распадается на наших глазах, - пишет американский историк Альфред Маккой - однако в СМИ практически не пишут об этом экстраординарном событии". Ну а зачем? У французских СМИ своя повесточка, они обсуждают пол первой леди Франции, кто она - мужчина или женщина?

"Франкафрика" заканчивается всхлипом президента Макрона: он теперь жалуется всему миру, что его выгнали из Африки русские. Простите, но Москва тут ни при чем. Это французы осуществили на территории многострадального континента больше сорока военных интервенций с 1960 по 2002 год. Это французы пытали и убивали без суда и следствия лидеров оппозиции и местных интеллектуалов. Это французские "советники" и "инструкторы" обеспечивали военную поддержку авторитарных режимов, выжимавших все соки из граждан. Ну вот, гражданам это надоело - пришла ответочка.

Думается, что и крах Американской империи произойдет так же тихо и словно бы невзначай. Газеты будут писать о пятой точке Ким Кардашьян, а мировой гегемон тем временем молча испустит дух. Тот же Альфред Маккой полагает, что США приблизились к финальному коллапсу, а свидетельство этому полная неспособность тамошних элит одновременно справиться с тремя кризисами - украинским, тайваньским и палестинским.

Историк считает, что за несколько десятилетий до окончательного краха империя сталкивается с чередой катастроф, которые навсегда подрывают ее силы. Для Британии это были кризисы в Иране, Индии и Палестине. Для СССР - Чехословакия 1968-го и разрыв отношений с Египтом. Для США такими событиями стали провальные интервенции в Ирак и Афганистан.

Сейчас политика Вашингтона на Украине зашла в тупик. Ослабить и сдержать Россию не удалось, положение на фронте выгоднее для Москвы, чем для Киева. А споры демократов и республиканцев о поддержке Украины продемонстрировали всему миру, что Вашингтон ненадежный партнер.

Абсолютным провалом США стал и новый виток палестино-израильского конфликта. Сначала Вашингтон не смог уберечь своего клиента от атаки ХАМАС, а потом пальцем не шевельнул, чтобы остановить бессмысленную и беспощадную бойню, которую развязал ЦАХАЛ. Весь мир - в том числе и американские города - выходит на митинги в поддержку палестинцев. Все мировое сообщество требует принять в ООН резолюцию о прекращении огня. И только США раз за разом ветируют все попытки остановить кровопролитие. Это делает Вашингтон мировым изгоем.

Что касается Тайваня, то Пекин в любой момент может устроить островам торговое эмбарго, заворачивая все корабли в свои порты. Американцы попробуют нарушить эмбарго, рассуждает Маккой, тогда китайцы расстреляют в упор пару-тройку авианосцев, и американским воякам придется убираться прочь несолоно хлебавши.
Историк отмечает, что и Москва, и Пекин играют вдолгую, рассчитывая, что Штаты не выдержат своей ноши и надорвутся раньше. Парадокс в том, что к краху может привести как победа Байдена - демократы доказали, что не могут разрулить ни один из современных кризисов), так и победа Трампа - она приведет к распаду США. "Если это произойдет, то глобальная гегемония Америки исчезнет с поразительной скоростью и скоро превратится в одно смутное воспоминание".

Интересно, чей всхлип оплачет американскую империю? Думается, что громче всех будут плакать наши бегунки, им уже пора писать впрок некрологи об Америке, которую они потеряли.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711044840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  